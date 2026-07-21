Rendkívüli lépés a tengeren: máris irányt váltottak az óriástankerek a lázadók fenyegetése miatt

Az amerikai elnök a Fehér Házban, Joseph Aoun libanoni államfő társaságában beszélt a helyzetről. Trump kifejtette, hogy egy esetleges vörös-tengeri blokád kialakulása ugyan elképzelhető, de az eddig még nem valósult meg, ám ha mégis bekövetkezne, kezelni fogják a problémát.

A húszi lázadók hétfőn jelentették be, hogy megakadályozzák a szaúdi felségjelzésű, valamint a szaúd-arábiai energiahordozókat szállító hajók áthaladását

a Vörös-tenger déli bejáratának számító Bab el-Mandeb-szoroson.

A MarineTraffic.com hajókövető portál keddi tájékoztatása szerint egyes járművek már komolyan veszik a lázadók fenyegetését. A platform adatai alapján már láthatók a fokozott biztonsági kockázatokra adott első reakciók, ugyanis négy megrakott nyersolaj-szállító tanker, a szingapúri zászló alatt hajózó Hszin Lung-jang és a libériai lobogójú Rodosz, valamint két szaúdi hajó is módosította útvonalát Szaúd-Arábia elhagyása után.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images