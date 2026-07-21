Riasztó bejelentés érkezett a NATO-szövetségestől: orosz katonai gépek tesztelik a légvédelmet

A miniszter elmondta, hogy

három egymást követő napon három orosz repülőgép kísérelte meg felderíteni a lengyel légvédelmi struktúrát, ami szerinte egyértelműen arra utal, hogy Oroszország fokozatosan emeli az eszkaláció szintjét.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Lengyelország folyamatosan információt cserél Ukrajnával a légtérben zajló eseményekről, és a két ország hadserege közötti együttműködés az elmúlt hetek politikai feszültségei ellenére is zökkenőmentes, így semmilyen kommunikációs zavar nem lépett fel.

Arra is kitért, Lengyelország különböző provokációk elhárítására is felkészül, köztük a GPS-zavaró műveletekre, a szabotázsakciókra és a drónokkal végrehajtott akciókra is. Utóbbiak kapcsán megjegyezte, hogy Oroszország akár azokat a korábban zsákmányolt ukrán drónokat is bevetheti Lengyelország ellen, amelyeket az ukrán csapatok kritikus infrastruktúra elleni támadásai során foglaltak le.

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