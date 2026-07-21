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Történelmi lépés: 17 év után először utazik az ENSZ-főtitkár a közel-keleti államba
Globál

Történelmi lépés: 17 év után először utazik az ENSZ-főtitkár a közel-keleti államba

MTI
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Még a héten Szíriába látogat António Guterres ENSZ-főtitkár a damaszkuszi kormány meghívására, hogy kifejezze az ENSZ támogatását az ország politikai átmenete iránt - jelentette be kedden a világszervezet. ENSZ-főtitkár utoljára 2009-ben járt Szíriában.

Claudio Cordone, az ENSZ szíriai különmegbízottjának helyettese a Biztonsági Tanács ülésén közölte, hogy a főtitkár a hét második felében utazik Szíriába. A látogatás pontos időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A tervek szerint Guterres tárgyal Ahmed es-Saraa szíriai elnökkel, aki 2024 decemberében megdöntötte Bassár el-Aszad rendszerét. Emellett civil szervezetek, női érdekképviseletek és különböző közösségek képviselőivel is találkozik.

Cordone elmondta: látogatása során a főtitkár megerősíti az ENSZ elkötelezettségét amellett, hogy támogassa a szíriai kormányt és a szíriai népet az ország történelmének meghatározó időszakában.

A szóvivő szerint António Guterres felkeresi az ENSZ 1974 óta a Golán-fennsíkon kijelölt ütközőövezetben állomásozó békefenntartó missziójának katonáit is.

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Legutóbb Ban Ki Mun akkori ENSZ-főtitkár járt hivatalos látogatáson Szíriában 2009-ben.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa tavaly decemberben látogatást tett az országban.

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