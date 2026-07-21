Ugrik az olajár

Meredeken emelkedik az olaj ára, miután ismét felerősödtek a közel-keleti ellátási kockázatok. A Brent jegyzése több mint 2,5 százalékkal került feljebb, a piac egy elhúzódó amerikai-iráni konfliktus és az exportútvonalak esetleges újabb zavarai miatt egyre nagyobb kockázati prémiumot áraz.

Meredeken emelkedik az olaj ára, a Brent jegyzése jelenleg több mint 2,5 százalékos pluszban áll, és ismét hordónként 91 dollár közelében mozog.

Az árfolyam ezzel sorozatban a harmadik kereskedési napon emelkedik, és több mint egy hónapos csúcs közelébe került.

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A drágulás hátterében elsősorban az amerikai-iráni konfliktus elhúzódásától és a közel-keleti olajszállítások további zavaraitól való félelem áll. Amerikai hírszerzési értékelések szerint Irán a katonai nyomás ellenére sem valószínű, hogy enyhítene tárgyalási álláspontján, így a szembenállás tartós maradhat.

A kínálati aggodalmakat tovább fokozza, hogy

újabb tartályhajót érhetett támadás a Hormuzi-szoros közelében, miközben a térségen áthaladó hajóforgalom jelentősen visszaesett.

Emellett a jemeni húszik a szaúdi tengeri szállítás akadályozásával fenyegetőztek a Vörös-tengeren, az oroszországi fekete-tengeri exportot pedig a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium terminálja elleni támadások nehezítik.

A piac így egyre nagyobb geopolitikai kockázati prémiumot áraz az olajba, mivel egyszerre több kulcsfontosságú exportútvonalon nőtt az ellátási fennakadások veszélye. A Brent az elmúlt egy hónapban már mintegy 17 százalékkal drágult, ám az április végi, 120 dolláros történelmi csúcstól még jócskán elmarad a jegyzés.

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