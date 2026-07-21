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Vége a dohányzásnak a teraszokon is – Nem csak a cigarettára csapnának le Spanyolországban
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Vége a dohányzásnak a teraszokon is – Nem csak a cigarettára csapnának le Spanyolországban

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Spanyolország betiltaná a dohányzást az éttermek és bárok szabadtéri teraszain, kiterjesztené a füstmentes övezetek körét, valamint a hagyományos cigarettával azonos módon szabályozná az elektronikus cigarettákat és a vaporizátorokat – jelentette be Mónica García egészségügyi miniszter. A tervezet elfogadása azonban még a megosztott parlament jóváhagyásától függ – írja a Reuters.

Az egészségügyi miniszter szerint az intézkedéscsomag célja, hogy Spanyolország ismét a dohányzás elleni küzdelem élvonalába kerüljön. Az ország korábban már 2005-ben megtiltotta a dohányzást a zárt munkahelyeken, 2010-ben pedig a bárok és éttermek belső tereiben.

Változnak az idők, új termékek jelentek meg, és új közegészségügyi igények merültek fel

– indokolta a döntést García.

Dohányzás következtében Spanyolországban naponta mintegy 140-en, évente pedig nagyjából 50 ezren veszítik életüket, miközben a káros szenvedély a daganatos megbetegedések 30 százalékánál játszik szerepet kockázati tényezőként.

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Az új szabályozás a teraszokon kívül más helyszínekre is kiterjesztené a tilalmat, így

tilos lenne rágyújtani a középületek, a játszóterek, valamint az egészségügyi és oktatási intézmények bejáratától számított 15 méteres körzeten belül.

Emellett korlátoznák a dohányzást a céges járművekben, a sportlétesítményekben, az egyetemeken, a nyilvános uszodákban és a rendezvényhelyszíneken is.

Most először az e-cigaretták, a nikotinpárnák, a gyógynövényes inhalációs termékek, a vízipipák és a hevítéses dohánytermékek is a hagyományos cigarettával megegyező korlátozás alá kerülnének, függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e nikotint.

A szigorítást az európai trendekbe illeszkedve vezetik be, a brit és a francia törekvésekhez hasonlóan. A tervezet elfogadása azonban még bizonytalan, mivel a legnagyobb ellenzéki erő, a Néppárt csak abban az esetben támogatná a javaslatot, ha kijelölt dohányzóhelyeket alakítanának ki, és garantálnák, hogy a vendéglátóipar nem szenved károkat.

A szektor legfőbb érdekképviselete szintén bírálta az elképzelést, arra hivatkozva, hogy az intézkedés hatékonysága korlátozott lehet, ráadásul a dohányosokat zárt terekbe, például az otthonaikba kényszerítheti, ami tovább növelheti a passzív dohányzásnak való kitettséget.

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