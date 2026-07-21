Végleg elfogyott a levegő Szirszkij körül, új főparancsnokot nevezett ki Zelenszkij az ukrán haderő élére

Elhatároztam, hogy Mihajlo Drapatij lesz az ukrán fegyveres erők új főparancsnoka

– mondta a változtatást bejelentő beszédében Zelenszkij.

Megjegyezte, hálás Szirszkijnek eddigi szolgálataiért, hozzátéve, hogy a leváltott főparancsnok sikeres volt Kijev védelmében, a harkivi offenzívában és a kurszki hadműveletben.

Szirszkij leváltására azt követően került sor, hogy már hatodik napja tartanak a tüntetések a volt védelmi miniszter, a népszerű Mihajlo Fedorov leváltása miatt. A haderőbe új szemlétet hozó Fedorovnak állítólag részben azért kellett távoznia, mert összeütközésbe került a régi típusú, szovjet hadvezetési iskolát követő Szirszkijjel.

Miután kiderült a volt főparancsnok és Fedorov konfliktusa, a tüntetők már nemcsak utóbbi védelmi miniszteri posztra történő visszahelyezését, hanem Szirszkij leváltását is követelték.

Az orosz területen született Szirszkij 2024. február 8-án került az ukrán fegyveres erők élére a nagyon népszerű parancsnokot, Valerij Zaluzsnijt váltva.

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