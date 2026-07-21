Zelenszkij leváltotta Szirszkijt, új főparancsnoka van az ukrán haderőnek - Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Végleg elfogyott a levegő Szirszkij körül, új főparancsnokot nevezett ki Zelenszkij az ukrán haderő élére
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök menesztette posztjáról az ukrán fegyveres erők főparancsnokát, Olekszandr Szirszkijt, és Mihajlo Drapatijt nevezte ki a helyére – írja az Ukrajinszka Pravda.
Hat napja tartja tűzben Ukrajnát Zelenszkij csúnyán félrement döntése – Most kényszerű lépést tett az ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden találkozott Mihajlo Fedorov volt védelmi miniszterrel, akinek a menesztése miatt már a hatodik napja tartanak a tüntetések Ukrajnában – írja az Ukrajinszka Pravda.
Hat napja tartja tűzben Ukrajnát Zelenszkij csúnyán félrement döntése – Most kényszerű lépést tett az ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden találkozott Mihajlo Fedorov volt védelmi miniszterrel, akinek a menesztése miatt már a hatodik napja tartanak a tüntetések Ukrajnában – írja az Ukrajinszka Pravda.
Kritikussá vált a helyzet Oroszországban: a szemünk előtt omlik össze az energetikai infrastruktúra
Az orosz hatóságok Szibériából irányítanak át üzemanyagot, és növelik a fehéroroszországi importot, hogy elkerüljék az ellátási zavarokat az ország legnépesebb és legmódosabb térségében, a moszkvai régióban. A posztszovjet olajpiac helyzetét tovább bonyolítja, hoy a CPC ismét felfügesztette a kazah kőolaj fogadását - tudósított a Reuters.
Kiderült: titkos találkozót tartott egy német delegáció Putyin belső körével – Az ukrajnai háború befejezése volt a téma
Ilham Aliyev azeri elnök szerint korábbi vezető német és orosz tisztviselők nemrég Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban egyeztettek az ukrajnai háború lezárásának módjáról – írja a Bloomberg.
Hatodik napja folytatódnak a tüntetések a menesztett védelmi miniszter mellett
Hat napja zajlanak tüntetések Kijevben a menesztett védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov visszaállításáért.
A mindössze fél évig hivatalban lévő tárcavezetőt saját állítása szerint azért menesztették, mert nem tudott együtt dolgozni Olekszand Szirszkij ukrán főparancsnokkal.
(Telegram)
Megnevezte az orosz szóvivő azt a lépést, amit semmiképpen sem fognak eltűrni Ukrajnában
Oroszország számára teljességgel elfogadhatatlan egy külföldi katonai kontingens állomásoztatása Ukrajnában - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője keddi moszkvai sajtótájékoztatóján.
Hihetetlen találatot értek el az ukránok: több mint hetven éves fegyverrel szedhettek le egy cirkálórakétát
A háborúk történetében egyáltalán nem példátlan az, hogy fegyveres erők olyan haditechnikát alkalmaznak sikerrel, ami már minimum elavultnak számít. A délszláv háborúban a légvédelem azóta is egyik legszerencsésebb találatával sikerült lelőni egy, a korban csúcstechnológiának számíto F-117-es lopakodó bombázót, most pedig nagyon úgy fest, hogy az ukránok egy hasonló mutatványt adtak elő egy több, mint hetve éve tervezett gépágyúval.
OTP az LRT-nek: nem találtunk elfogadható megoldást az orosz piac elhagyására
A balti Luminor bankcsoport megvásárlásáról megállapodó OTP az LRT megkeresésére közölte, hogy az ukrajnai háború kitörése óta nem talált olyan megoldást az orosz piac elhagyására, amely jogi, erkölcsi és gazdasági szempontból egyaránt elfogadható lenne. A magyar bank több mint három évvel Ukrajna teljes körű orosz inváziójának kezdete után is mintegy kétmillió ügyfelet szolgál ki Oroszországban.
Riasztó bejelentés érkezett a NATO-szövetségestől: orosz katonai gépek tesztelik a légvédelmet
Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel miniszterelnök-helyettes és nemzetvédelmi miniszter arról számolt be, hogy az utóbbi időben jelentősen fokozódott az orosz katonai aktivitás Lengyelország légterének közvetlen közelében. Arról is beszámolt, hogy orosz repülőgépek folyamatosan monitorozzák a lengyel katonai aktivitást a határ mentén - jelentette az Ukrinform.
Csernyihiv lenne az oroszok következő célpontja?
Rendkívüli ülést tartott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök katonai és hírszerzési vezetőkkel egy lehetséges Csernyihivvel kapcsolatos védelmi stratégia kidolgozásáról - ezt maga az elnök jelentette be közösségi oldalain.
Annyit közölt: Ukrajna vezetése most "többféle lehetőséget" vizsgál a régió kapcsán, vélhetően többek közt azt is, hogy mi lesz, ha a határtól 50 kilométerre található város ellen átfogó offenzívát kezdenek az orosz erők.
MiG-29-es megsemmisítését jelentette Ukrajna
A támadás a kurszki halinói légibázist érte, Ukrajna jelentése szerint egy MiG-29-es vadászbombázót és egy Pancir-1Sz légvédelmi rendszert semmisítettek meg.
Bejelentés jött Kijevből: hamarosan folytatódhatnak a béketárgyalások, de előtte ennek a két dolognak meg kell történnie
A béketárgyalások akár két-három hónapon belül is folytatódhatnak, miután lezárul az orosz offenzíva aktív szakasza, és érezhetővé válnak az ukrán mélységi csapások hatásai – közölte Szerhij Lescsenko, az ukrán Elnöki Hivatal tanácsadója az Ukrinform cikke szerint.
Félelmetes fegyvert épít Európa: Oroszország szívére is csapást mérhet a 2000 kilométeres hatótávolságú rakéta
Nagy-Britannia és Németország egy olyan nagy hatótávolságú rakéta közös fejlesztésén dolgoznak, mellyel akár mélyen Oroszország területére is tudnak támadni. A londoni és berlini tervek szerint 2034-re állhat szolgálatba az új generációs fegyverrendszer - közölte a The Telegraph.
Bejelentették az oroszok egy harkivi település elfoglalását
Volohivkát állítólag teljesen átvették az oroszok, erről bejelentést ma tett a moszkvai védelmi minisztérium.
A területszerzés ukrán térképeken egyelőre nem látszik, utolsó kijevi információk a faluhatáron dúló harcokról szólnak.
Az indiai külügyminisztériumba bekérették az orosz diplomáciai képviselet vezetőjét négy indiai matróz halála miatt
Az indiai külügyminisztériumba kedden bekérették az orosz diplomáciai képviselet vezetőjét amiatt, hogy egy rakétatámadásban négy indiai állampolgár életét vesztette egy ukrán kikötőből induló fekete-tengeri teherhajón.
Ukrajna szerint vasárnap három orosz manöverező robotrepülőgép eltalálta a Golden Leo nevű, Bissau-Guinea zászlaja alatt közlekedő hajót, amelynek legénysége indiai és szíriai állampolgárokból állt, és amelynek következtében 10 ember, köztük négy indiai életét vesztette.
(MTI)
Odesszát támadta délelőtt Oroszország
A délelőtt folyamán újabb orosz támadás történt Odessza ellen: a kikötővárosban egy lakóház robbant fel, az incidensnek áldozatai is vannak.
A hatóságok későbbre ígértek tájékoztatást.
(UNN)
Kimondta az ukrán ombudsman: embertelen az ukrán toborzók viselkedése, elsöprően sok a jogsértés
Az ukrán katonai mozgósítási eljárások 90%-át valamilyen emberjogi sérelem kíséri – jelentette ki Dmitro Lubinec, az ukrán törvényhozás emberjogi főbiztosa az Ukrinform cikke szerint.
Japán diplomáciai misszió Kijevben
Kijevbe érkezett Japán igazságügyi minisztere, Mitani Hidehiro.
A politikus koszorút helyez majd el az Ukrajna védelmében elesett katonák egyik emlékhelyénél és Ukrajna vezetőivel tárgyal majd az ország nem katonai jellegű támogatásáról
(UP)
Ukrajnában is elment az áram
A kedvezőtlen időjárás és az orosz támadások miatt öt ukrán megyében is áramkimaradások vannak: Harkiv, Zaporizzsja, Donyeck, Szumi és Dnyipropetrovszk régiókban tapasztalhatók ellátási problémák.
690 millió dolláros IMF-hitelt kapott Ukrajna
A nemzetközi szervezet egy összesen 8,1 milliárd dolláros hitelprogramot nyitott Ukrajnának, ebből most 690 millió dollárt kaptak meg, a teljes kihelyezett finanszírozás ezzel 2,2 milliárd dollárra nőtt.
(Reuters)
Hibrid hadszíntéren folytatódik a háború
Az ukrán SZBU és az orosz FSZB is terrorcselekmények meghiúsítását jelentette ma reggel.
Az SZBU jelentése szerint egy állítólagos orosz ügynök egy ivano-frankivszki lakóház udvarán akart felrobbantani improvizált robbanóeszközöket, a támadást meghiúsították.
Az FSZB egy 60 éves tyumeni lakost ölt meg, aki állítólag egy Urálban található hadiipari komplexumot akart felrobbantani az ukrán titkosszolgálatok utasítására. A hatóságok jelentése szerint a gyanúsított fegyveres ellenállást tanúsított, ezért ölték meg.
Két orosz város légi forgalmát függesztették fel
Krasznodár és Szocsi reptereinek forgalmát is átmenetileg felfüggesztették "biztonsági okokból".
A felfüggesztés okairól nem számol be az orosz média, a News.ru egy másik esetet ecsetel ezután, mely során orosz utasok masszázsszékekben megjelenő ágyi poloskákról panaszkodnak.
A biztonsági korlátozás hátterében egyébként valószínűleg ukrán dróntevékenység áll: a Fekete-tengerhez közel felvő városok térségét rendszeresen érik nyugatról érkező csapások.
Kidobták az olasz katonai attasét Moszkvából
Oroszország kiutasította az olasz nagykövetség katonai attaséját és helyettesét, válaszul Róma hasonló lépésére.
(TASZSZ)
Nyíltan bejelentette a világ egyik legerősebb katonai hatalma: igen, mi Oroszországot támogatjuk
Észak-Korea nyíltan deklarálta, hogy Oroszországot támogatja az ukrajnai háborúban, röviddel a két ország külügyminisztereinek találkozója után – írja az AFP.
Kifejezetten alacsony intenzitású volt az orosz dróntevékenység
Mindössze 58 nagy hatótávolságú drónt indított az orosz haderő Ukrajna ellen az éjjel, 46-ot fogott el ebből az ukrán légvédelem.
A támadás kifejezetten alacsony intenzitású, vélhetően egy nagyobb, kombinált csapásra tartalékolnak az orosz erők.
Oroszország belső területeit is támadták az ukránok
Lipeck, Belgorod, Anapa, Volgográd térségét is ukrán drón / rakétatámadás érte, a károk elhárításán dolgoznak az orosz hatóságok.
(UNN)
Ukrán csapás érte a Krímet
Ponizovkát az orosz megszállás alatt álló Krímen valószínűleg dróncsapás érte, lángokban áll az orosz katasztrófavédelmi minisztérium épülete és részlegesen elment az áram a településen.
Több ukrán várost is támadás ért
Csernyihivet, Szumit, Herszont, Dnyiprót is támadták az oroszok, a sérültek összesítése még folyamatban van.
Herszonban biztosan van több áldozat, 24 órán belül 22 ember szorult egészségügyi ellátásra, Csernyihivben is egy embert kórházba kellett szállítani.
Elkezdtek jönni a reggeli jelentések
Elkezdek megjelenni az orosz és ukrán sajtóban az éjjeli katonai műveletekről szóló hírek: Oroszországban Lipecket és Vlagyimirt érte támadás, Ukrajnában Harkiv elleni csapásról jöttek jelentések. Később részletesebb beszámoló várható.
Odesszát bombázzák az oroszok, Fedorov visszatérhet - Híreink az ukrajnai háborúról kedden
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.
Tegnapi tudósításunk itt érhető el:
Címlapkép forrása: Gian Marco Benedetto/Anadolu via Getty Images
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