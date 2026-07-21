Zelenszkij leváltotta Szirszkijt, új főparancsnoka van az ukrán haderőnek - Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Rendkívüli ülést tartott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök katonai és hírszerzési vezetőkkel egy lehetséges Csernyihivvel kapcsolatos védelmi stratégia kidolgozásáról - ezt maga az elnök jelentette be közösségi oldalain.

Annyit közölt: Ukrajna vezetése most "többféle lehetőséget" vizsgál a régió kapcsán, vélhetően többek közt azt is, hogy mi lesz, ha a határtól 50 kilométerre található város ellen átfogó offenzívát kezdenek az orosz erők.