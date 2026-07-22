Alig lépett hivatalba, máris bocsánatkéréssel kezdte: radikális változást hoz Európa új vezetője, vagy minden marad a régiben?

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Hétfőn bő 10 éven belül a hetedik miniszterelnök lépett hivatalba az Egyesült Királyságban. Manchester volt munkáspárti polgármestere, Andy Burnham bravúros politikai manőverezés révén vette át az ország vezetését a hitelét vesztett Keir Starmertől, akinek végül csak két év jutott a Downing Streeten. A hónapok óta szervezkedő Burnham kockázatvállalását siker koronázta: elsöprő győzelmet aratott Nigel Farage pártjával szemben egy időközi választáson, ami visszarepítette Westminsterbe, ezután pedig tulajdonképpen vetélytárs nélkül, képviselőtársai majd’ egyhangú támogatásával szerezte meg a miniszterelnöki széket. Burnham hétfőn elmondta első beszédét kormányfőként, bejelentette minisztereit, és már meg is hozta legelső intézkedését. Végigvettük, mit olvashatunk ki ezekből, illetve milyen változásokra számíthatunk az új brit miniszterelnöktől – és milyenekre nem.

Nagyon is tudatában vagyok annak, hogy az elmúlt tíz évben én vagyok a hatodik ember, aki végigsétál ezen az utcán, és 2016 óta a hetedik miniszterelnök. Ez a pillanat alkalmat ad az önvizsgálatra és az új elhatározásokra. Fel kell nőnie a feladathoz és az új kihívásokhoz az én politikusi nemzedékemnek. Nagy-Britanniának meg kell mutatnia a világ számára, hogy képes visszanyerni a stabilitását. Ez a mi kihívásunk: elérni, hogy a politika működjön

– fogalmazott némi önkritikával Andy Burnham hétfőn a Downing Street 10. fekete ajtaja előtt, miután III. Károly brit uralkodó kormányalakítással bízta meg.

Az „Észak királyának” becézett Burnham előéletéről itt írtunk bővebben, ám további érdekesség, hogy ő az első vállaltan katolikus brit miniszterelnök, egy 19. századi törvény ezáltal megtiltja, hogy kormányfőként tanácsot adjon a királynak az anglikán egyház kinevezéseiről. (Tony Blair hivatalosan a lemondása után katolizált, Rishi Sunakra pedig hinduként nem vonatkozott a tilalom.)

Tudom, hogy az embereknek odahaza elege van a politikából. Hallom Önöket, és őszinte leszek. Nem teljesítettünk elég jól, és jobbnak kell lennünk. Így lesz

– kért Burnham tulajdonképpen bocsánatot a brit néptől az elmúlt évtized állandósult politikai káoszáért.

Mielőtt délután befutott volna az új munkáspárti miniszterelnök, elődje, Keir Starmer sok sikert kívánt neki, és úgy búcsúzott: biztos benne, hogy „erősebb” állapotban hagyja maga után Nagy-Britanniát, mint amikor átvette a stafétát 14 év konzervatív kormányzás után.

Jóindulattal, egy mosollyal az arcomon távozok, büszkén mindarra, amit elértünk

– tett pontot kétéves miniszterelnöksége végére Starmer.

Persze ha Starmer mindent tökéletesen csinált volna, most nem Burnhamet találná a székében.

Amint elfoglalta helyét, a volt manchesteri polgármester – kimondatlanul, de – mintha elnézést kért volna a Starmer-kabinet hibáiért, sűrű pálfordulásaiért és botrányaiért is.

A 2024-es, földcsuszamlásszerű győzelem után Starmer például azzal adta meg az alaphangot, hogy megvágták volna a nyugdíjasok téli fűtéstámogatását, később saját frakciója a segélyreformterve miatt lázadt fel ellene, de az ideológiai közepet megcélzó kormányfő „idegenek szigetétől” óva intő bevándorláspolitikai beszéde sem aratott egyöntetű sikert. A gazdasági mutatók és az életszínvonal azonnali, érezhető javulásának elmaradásán túl a kaput bizonyára a fokozatosan mélyebbre gyűrűző Mandelson-botrány tette be. A Tony Blair-féle New Labour szürke eminenciása, Peter Mandelson szoros kapcsolatot ápolt a pedofíliával vádolt néhai amerikai pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel, és hiába akadt fent emiatt a nemzetbiztonsági átvilágításon, Starmer mégis kinevezte amerikai nagykövetté. Az ügybe először a befolyásos kabinetfőnök, Morgan McSweeney bukott bele, aki a frakción belül barátok helyett amúgy is az ellenségek gyűjtésében jeleskedett az állandó aknamunkájával. Pár hete elég nagy port kavart McSweeney beismerése, miszerint nem készültek fel megfelelően a kormányzásra, elfelejtették, mennyire megváltozott a világ a Blair-korszak óta, így azonnali közhangulat-javító intézkedések sem lapultak a zsebükben a választók türelmetlenségének enyhítésére.

Bár a konzervatívok káosza után változást ígért, a népszerűtlenségi rekordokat megdöntő Starmer nem tudott összeszedett víziót kínálni, sem eladni az országnak, ehelyett látszólag össze-vissza rángatta a kormányrudat – hol jobbra, hol balra. Az egyértelmű iránymutatás hiányával és az állandó visszatáncolásokkal pedig csak azok véleményét támasztotta alá, akik szerint a Munkáspárt egy fikarcnyit sem különb a toryktól.

Ebben az összefüggésben érdemes értelmezni Andy Burnham hétfői mondatát, miszerint az Egyesült Királyságnak új politikai és gazdasági modellre van szüksége,

ezzel kapcsolatban pedig egy tízéves terv bemutatására készül. Pártvezetői beszédében emellett azt ígérte, leszámol a Starmer-érát jellemző kormánypárti megosztottsággal és az „alattomos szivárogtatási kultúrával”, mondván, „nem fogjuk legyőzni Nagy-Britannia új jobboldalát, ha belharcok és a széthúzás emészt fel minket”. Úgy tűnik, Burnham feltűnően igyekszik helyrehozni a Starmernek felrótt legfőbb vétségeket, és pótolni a munkáspárti kabinet eddigi hiányosságait. Eltérő, kevésbé karót nyelt és kötetlen stílusát azzal szintén kidomborította, hogy Downing Street-i beszédéhez nem használt pódiumot, ígérete szerint amikor csak lehet, miniszterelnökként is megtartja a pólót és zakót mint kedvelt viseletét, és augusztusban országjárásra indul.

Akad jó pár nagy visszatérő

Burnham hétfő délután tüstént nekilátott a csapata összeállításának, ami

azonnal komoly meglepetéssel szolgált.

A zárt ajtók mögötti hatalmi harcokat előszeretettel kiteregető brit sajtót váratlanul érte, hogy a pénzügyminiszteri szék nem Shabana Mahmood eddigi belügyminiszter és Ed Miliband energetikai miniszter között dőlt el. Helyettük John Healey fogja vezetni a pénzügyi tárcát, aki Starmer alatt védelmi miniszterként szolgált, ám június elején a haderő súlyos alulfinanszírozottságát kifogásolva lemondott tisztségéről. Healey, aki két évtizede pénzügyi államtitkárként szolgált Gordon Brown alatt, de vezetett egyéb tárcákat is, a lemondással az egyik utolsó szöget verte be Starmer koporsójába.

Hiába szellőztették a társadalmi kérdésekben konzervatív irányvonalat („Blue Labour”) képviselő Mahmood nevét Rachel Reeves potenciális utódjaként, a pakisztáni gyökerű, bevándorláspolitikai héjának tartott politikus marad a belügyminisztérium élén. Mahmood reformjai tehát folytatódhatnak: a Starmer-kabinet alatt ugyanis szigorodtak a bevándorlási előírások, a 2023-as csúcs óta folyamatosan csökkent a Nagy-Britanniába irányuló nettó migráció, 2026-ra pedig visszaesett immár a La Manche-csatornán csónakkal érkezők száma is. Burnham a májusi időközi kampánya során kijelentette,

folytatódnia kell a nettó migráció csökkenésének

(azaz a bevándorlók számának alacsonyabban kell maradnia, mint a kivándorlásnak), így a Mahmood-féle irányvonalat – mely célja a határok és a bevándorlási rendszer feletti kontroll helyreállítása – legfeljebb csak finomhangolhatják, várhatóan a háborús menekültek vagy politikai üldözöttek felé befogadóbb lépésekkel.

A pártegységet szimbolizálandó, Mahmood és Miliband hétfőn dafke együtt vonultak végig a Downing Streeten a kamerák kereszttüzében, és a brit jobboldal által a nettó zéró károsanyag-kibocsátás megszállott őrültjeként bírált Miliband sem távozott üres kézzel. Az energiaügyi minisztériumból a külügyi tárcába költözik át, követve testvérét, Davidet, aki 2007 és 2010 között vezette a brit diplomáciát. Miliband, aki a bátyját legyőzve 2010 és 2015 között a párt vezére volt, a bejelentés után megemlékezett zsidó származású szüleiről, akik a nácik által üldözött kelet-európai menekültekként érkeztek Nagy-Britanniába.

A mostani időszakban, amikor a demokráciát, a jogállamiságot és a szabadságot soha nem tapasztalt fenyegetések érik, az ő szellemiségüket viszem tovább külügyminiszteri munkámban is

– vetítette előre Miliband a külpolitikai gondolkodását.

Sokan felidézik (illetve felhánytorgatják), amikor Miliband 2013-ban ellenezte, hogy London Washington oldalán beavatkozzon Bassár el-Aszad szíriai rezsime ellen, amely nyugati jelentések szerint szarin idegméreggel ölt meg több száz civilt. (Végül Barack Obama sem szerzett érvényt saját vörös vonalának, és nem bombázta az Aszad-rezsimet.)

A pénzügyminiszterré kinevezett John Healey korábbi védelmi miniszter beszél az Andy Burnham új munkáspárti miniszterelnök vezette kabinete első ülésén a londoni kormányfői rezidencián 2026. július 21-én, Burnham hivatalba lépésének és a kormány átalakításának másnapján. Fotó: MTI/EPA/Bloomberg pool/Chris Ratcliffe pool

Amerika megy, Európa jön

A Munkáspárt „mérsékelt balszárnyához” sorolt Miliband várhatóan élharcos külügyminiszter lesz,

Burnham ugyanis valószínűleg átengedi neki a terepet, hisz elsősorban a belügyekre kívánja irányítani saját fókuszát

– ellentétben Starmerrel, akit a „csavargó Keir” („never here, Keir”) gúnynévvel illettek, amiért úgy tűnt, a nemzetközi politikában éli ki igazán magát.

Egy véleménycikkben Burnham elkötelezte magát a NATO, a brit nukleáris arzenál fenntartása és Ukrajna kitartó támogatása mellett. Annak fényében, hogy az a John Healey lett a pénzügyminiszter, aki hangosan sürgette, hogy a védelmi kiadások 2030-ig érjék el a GDP 3%-át, furcsán venné ki magát, ha ezt végül nem vállalnák. Mivel ugyanakkor Healey a Reeves-féle szigorú fiskális szabályok betartására tett ígéretet, hogy ne ijesszék meg a piacokat, a plusz katonai költekezést akár hadikötvények kibocsátásából finanszírozhatják . Ezt az ötletet korábban az új védelmi miniszter, Wes Streeting egyértelműen támogatta. (Streeting szintén nagy hírverés közepette távozott az előző kormányból, és egy ideig kérdés volt, hogy elindul-e Burnhammel szemben a vezetői posztért.)

Annak fényében, hogy az a John Healey lett a pénzügyminiszter, aki hangosan sürgette, hogy a védelmi kiadások 2030-ig érjék el a GDP 3%-át, furcsán venné ki magát, ha ezt végül nem vállalnák. Mivel ugyanakkor hogy ne ijesszék meg a piacokat, . Ezt az ötletet korábban az új védelmi miniszter, Wes Streeting egyértelműen támogatta. (Streeting szintén nagy hírverés közepette távozott az előző kormányból, és egy ideig kérdés volt, hogy elindul-e Burnhammel szemben a vezetői posztért.) Az új kormányfő korábban azt mondta, szeretné, ha az Egyesült Királyság még az élete során visszatérne az Európai Unióba. Miután azonban egy erősen brexitpárti választókerületben folyamodott parlamenti mandátumért, visszavett a kijelentéséből, mondván, nincs itt az ideje újra lefutni a 2016-os népszavazást. Noha Burnham kevésbé hangsúlyozza az EU-hoz való közeledést a gazdasági növekedés érdekében, valószínűleg folytatja Starmer óvatos lépkedését Brüsszel felé – változatlanul kizárva a vámunióhoz vagy az egységes piachoz való csatlakozást. Ha eljut odáig, nem lenne meglepő a közvélemény-kutatások fényében, ha a következő választás előtt Burnham még kinyitná ezt a témát – észben tartva, hogy a brexit tíz éve még erősen megosztotta a Munkáspártot és a hagyományos szavazótáborukat. London viszonya az EU-hoz mindenesetre hamarosan terítéken lesz, hisz bár a vezetőváltás miatt elhalasztották, a felek között továbbra is esedékes egy csúcstalálkozó.

Noha Burnham kevésbé hangsúlyozza az EU-hoz való közeledést a gazdasági növekedés érdekében, valószínűleg folytatja Starmer óvatos lépkedését Brüsszel felé – változatlanul kizárva a vámunióhoz vagy az egységes piachoz való csatlakozást. Ha eljut odáig, nem lenne meglepő a közvélemény-kutatások fényében, ha a következő választás előtt Burnham még kinyitná ezt a témát – észben tartva, hogy a brexit tíz éve még erősen megosztotta a Munkáspártot és a hagyományos szavazótáborukat. London viszonya az EU-hoz mindenesetre hamarosan terítéken lesz, hisz bár a vezetőváltás miatt elhalasztották, a felek között továbbra is esedékes egy csúcstalálkozó. London biztonság- és stratégiai iparpolitikai szempontból mégis közeledhet a kontinenshez, hisz úgy tűnik, Burnham kevesebb hangsúlyt fog fektetni az Egyesült Államokkal fenntartott „különleges kapcsolatra”, javaslatai pedig erősen rímelnek a Brüsszelben és más európai fővárosokban divatos „szuverén” vagy „stratégiai autonómia” elvére. Mint emlékezetes, Starmer a ciklusa elején igyekezett hajbókolni Donald Trump nak – így alkut kötöttek technológiai és AI-befektetésekről –, de a végére ő is csatlakozott az amerikai elnöktől két lépés távolságot tartó európai vezetők sorához. Ezt nemcsak Trump egyre negatívabb megítélése indokolta a brit közvéleményben, hanem a grönlandi válság és az iráni háborúból való kimaradás is. Ehhez Burnham bizonyára tartani fogja magát, de akár elutasítóbb hangnemet is megüthet Washingtonnal szemben.

hisz úgy tűnik, Burnham kevesebb hangsúlyt fog fektetni az Egyesült Államokkal fenntartott „különleges kapcsolatra”, javaslatai pedig erősen rímelnek a Brüsszelben és más európai fővárosokban divatos „szuverén” vagy „stratégiai autonómia” elvére. Mint emlékezetes, Starmer a ciklusa elején igyekezett hajbókolni nak – így alkut kötöttek technológiai és AI-befektetésekről –, de Ezt nemcsak Trump egyre negatívabb megítélése indokolta a brit közvéleményben, hanem a grönlandi válság és az iráni háborúból való kimaradás is. Ehhez Burnham bizonyára tartani fogja magát, de akár elutasítóbb hangnemet is megüthet Washingtonnal szemben. A brit-amerikai viszonyt ugyancsak befolyásolhatja, hogy szintén kritikusabb hangvétel várható London Izrael-politikájában. Burnham egy videóüzenetben nemrég elismerte, hogy a munkáspárti kormány elbaltázta a gázai háborúra adott reakcióját, túl későn szólított fel tűzszünetre. Ezen kívül szankciókat helyezett kilátásba a ciszjordániai izraeli telepesek ellen, mivel szerinte „Netanjahu kormánya nyilvánvalóan el akarja lehetetleníteni a kétállami megoldást”.

Burnham egy videóüzenetben nemrég elismerte, hogy a munkáspárti kormány elbaltázta a gázai háborúra adott reakcióját, túl későn szólított fel tűzszünetre. Ezen kívül szankciókat helyezett kilátásba a ciszjordániai izraeli telepesek ellen, mivel szerinte „Netanjahu kormánya nyilvánvalóan el akarja lehetetleníteni a kétállami megoldást”. Egyesek arra számítanak, hogy az új kabinet végleg leveheti a napirendről a Chagos-szigetek feletti ellenőrzés Mauritiusnak történő átadását is (úgy volt, hogy a Diego Garcián fekvő amerikai-brit katonai bázist ezután visszabérelnék). Ezzel valamennyire a lépést kritizáló Trump kedvére is tehetnek, és a belpolitikai tőkéjüket sem égetnék az ellentmondásos üggyel.

Első napján Burnham telefonon beszélt többek közt Trumppal – akit meghívott Manchesterbe, ha már az elnök látatlanban „valamilyen város polgármestereként” hivatkozott rá –, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is.

Ami a Burnham-kabinet többi tagját illeti, az eddigi külügyminiszter, Yvette Cooper mostantól az egészségügyért – azon belül a várólisták további csökkentéséért – és a szociális ellátás várható reformjáért felel. Angela Rayner volt lakásügyi miniszter, aki tavaly ellentmondásos adóügyei miatt kényszerült lemondásra, pedig visszatér korábbi pozíciójába. Rayner ezáltal nekiláthat Burnham azon ígéretének, hogy a második világháború óta a legnagyobb önkormányzati bérlakás-építési program jön, jóllehet Starmer korábbi célkitűzése, miszerint évente 1,5 millió új otthont húzzanak fel, egyelőre ugyancsak álom maradt.

Burnham jobbkeze kétségkívül Louise Haigh korábbi közlekedési, mostantól kvázi kancelláriaminiszter lesz, másik szövetségese, Anneliese Midgley pedig a frakciófegyelemért fog felelni. Mindketten kulcsszerepet vállaltak Burnham westminsteri visszatérésében és a makerfieldi kampányban, a nekik adós miniszterelnök korábban “északi erős nőkként” hivatkozott rájuk.

Burnham összességében megszabadult Starmer főbb szövetségeseitől, így a kabinet főleg a „puha bal” felé tolódott el, talán jobban lefedve a Munkáspárt ideológiai közepét.

Starmer elődjének, a Jeremy Corbyn-féle keményvonalas szocialista irányvonalhoz azonban túlzás lenne hasonlítani. Ez abban is megnyilvánul, hogy bár Burnham a közműszolgáltatók állami kontroll alá vételét ígéri, valószínűleg nem államosításra gondol.

Leszámolás az elmúlt évtizedek hibáival, de hogyan?

Az 1980-as években Nagy-Britannia rossz fordulatot vett. A politikai hatalom központosult, a gazdasági hatalom privatizálódott, az ország nagy részéről eltűntették az ipart, és a mai napig sem sikerült talpra állniuk. Sokan úgy érzik, hogy még mindig hanyatlanak, és képtelenek változtatni ezen

– fogalmazott Burnham hétfőn, megismételve az időközi választás során hangoztatott retorikáját, miszerint a Margaret Thatcher nevével fémjelzett neoliberális korszak örökségét Nagy-Britannia máig nyögi. A retorikán kívül viszont a konkrét reformterveiről továbbra sem tudni sokat.

Hétfői székfoglaló beszédében a hajléktalanság felszámolását tűzte ki legelső céljául.

A terv szerint öt év alatt 1200 lakást, valamint „intenzív támogatást” nyújtanak legalább 3 ezer embernek 340 millió fontnyi plusz forrásból. Jobboldali kritikusai szerint Burnham polgármesterként is hiába igyekezett megszüntetni a hajléktalanságot, vegyes eredményeket ért csak el Manchesterben.

Burnham a hosszú távú gazdaságpolitikai tervezés megkezdése mellett

a megélhetéssel küszködő családoknak szintén azonnali segítséget ígért, hogy „levegőhöz jussanak”.

Kedden bejelentette, hogy október 1-jétől eltörlik a háztartások villanyszámláját terhelő forgalmi adót, amivel átlagosan mintegy 45 fonttal (kb. 19 ezer forinttal) csökken a háztartások éves számlája. Burnham szerint az összesen 850 millió fontba kerülő adómentességet a még Starmer által kezdeményezett, 1,8 milliárdos digitálisszemélyi-program lemondásából fedezik majd. Az előző kormányfő bizalmasához, Darren Joneshoz azonban látszólag nem jutott el Burnham üzenete a belharcok végéről, ugyanis máris a nyilvánosság előtt bírálta a tervet. Jones szerint a digitális személyik bevezetésére nem volt elkülönítve költségvetési forrás, ezért az új kormánynak be kell mutatnia, miből fogja azt állni.

Noha a Munkáspárt 2024-es programja több-kevésbé megköti Burnham kezét, az új kabinet három terüelten nyújthat újdonságot az előzőhöz képest.

Korábbi önkormányzati vezetőként Burnham az erőteljesebb decentralizációt (devolution) hirdeti leglelkesebben és leghatározottabban. Azt ígéri, a londoni parlament minden eddiginél szélesebb hatásköröket ruházhat át Anglia különböző régióira, különösen a lakhatás és a közlekedés, de akár a pénzügyek terén is. (Nagy-Britannia a világ egyik legközpontosítottabb fejlett országa, az adóbevételek 95%-a folyik a kormány zsebébe, a vízfejűség egyesek szerint a gazdasági növekedést is visszaveti.) A korábbi kormányokhoz hasonlóankiegyenlítené az Egyesült Királyság területi és gazdasági különbségeit, és ezzel párhuzamosan mélyítené Skócia, Wales és Észak-Írország autonómiáját. Erre vélhetően lesz igény, elvégre a történelem során először mindháromban nacionalista erők vannak hatalmon. A miniszterelnök ezenkívül (nagyon) hosszú távon előrevetítette a brit választási rendszer arányosabbá tételét, de elmondása szerint erről még saját párttársait is meg kell győznie.

Burnham továbbá nagyobb állami kontroll alá helyezné az 1980-as évek óta magánkézben lévő, a profitjukból busás osztalékokat fizető víz- és energiaszolgáltatókat. Ám valószínűleg nem az államosításhoz nyúl majd, hanem szigorúbb szabályozáshoz vagy – a manchesteri buszhálózathoz hasonlóan – a megrendelés és a díjszabás állami kézbe vételéhez. Az üzemeltetés maga tehát megmaradhat a piaci szereplőknek, bár ez alól kivételt jelenthet a súlyos adósságokkal küszködő Thames Water.

Ám valószínűleg nem az államosításhoz nyúl majd, hanem szigorúbb szabályozáshoz vagy – a manchesteri buszhálózathoz hasonlóan – a megrendelés és a díjszabás állami kézbe vételéhez. Az üzemeltetés maga tehát megmaradhat a piaci szereplőknek, bár ez alól kivételt jelenthet a súlyos adósságokkal küszködő Thames Water. Noha az eddigi kormány adópolitikai alapelveit bizonyára megtartja, Burnham nem zárkózott el a lényeges átalakításoktól, például a vagyonadó gondolatától vagy a tőkenyereség-adó növelésétől – valahonnan mégis csak elő kell teremteni a programjához szükséges bevételeket. A jóléti kiadásokat nem a segélyek megvágásával csökkentené, inkább a munkaerőpiac és a mentális egészségügy felé terelné az embereket, miközben garantálná a munkatapasztalatot a kallódó 16-18 éveseknek. Emellett átgondolná, hogy megtartsák-e az adómentes jövedelmi küszöb befagyasztását – amit az inflációs hatás miatt rejtett adóemelésnek becéznek –, de elképzelhető a helyi ingatlanadó, a lakásvásárlási illeték és az örökösödési adó reformja is.

Bár egyelőre homályosak a részletek, Burnham a csapásirányt már kijelölte.

Ám lényegesen azért sem térhet el a két évvel ezelőtti manifesztótól, mert azzal felerősítené azokat a hangokat – elsősorban a Nigel Farage-féle Reform UK-jét –, hogy nem kapott erre felhatalmazást, és írjon ki parlamenti választást. Bár ha ősszel bemutatja a tízéves tervét, és a közvélemény-kutatások is úgy állnak, Burnham számára akár kézenfekvő is lehet egy előrehozott voksolás kezdeményezése. A Deltapoll adatai szerint

a friss miniszterelnök érkezésével a Labour máris nyolc százalékpontot erősödött és 28%-ra növelte támogatottságát,

ezzel immár fej fej mellett áll a felméréseket lassan másfél éve vezető, jobboldali populista Reform UK-jel.

Latest Voting Intention: Burnham begins and Labour close gap on ReformCon 18% (+1)Lab 28% (+8)Lib Dem 10% (-2)Reform 28% (-)SNP 3% (-)Plaid 1% (-)Green 10% (-3)Other 2% (-2)Fieldwork: 17-20 July 2026(Comparison: 12-15 June)Sample: 2,027 GB adults pic.twitter.com/WREXOJPKkp https://t.co/WREXOJPKkp — Deltapoll (@DeltapollUK) July 21, 2026

Meglátjuk, más kutatásokban szintén megjelenik-e „Burnham-hatás”, illetve hogy sikerül-e a kormányfőnek új életet lehelnie a Munkáspártba és az Egyesült Királyságba, hisz számos párttársának túlzás nélkül ő volt az utolsó reménye, mint aki megfékezheti mindkettő végzetes hanyatlását.

Ha radikális irányváltást nem is, a vérfrissítésről már puszta érkezésével gondoskodott Burnham.

Építsünk új nemzeti egységérzetet, közös célokat és pozitív hozzáállást. Tegyük ezt azzá a pillanattá, amikor Nagy-Britannia újra elkezdi hinni magában. A pillanattá, amikor visszahozzuk a reményt

– zárta beszédét első hivatali napján.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Andy Rain