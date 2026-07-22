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Bejelentette Amerika: Trump tárgyalni akar Iránnal, de van itt egy óriási probléma
Globál

Bejelentette Amerika: Trump tárgyalni akar Iránnal, de van itt egy óriási probléma

Portfolio
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Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán kijelentette, hogy az Egyesült Államok továbbra is kész tárgyalásos úton lezárni az iráni válságot, ám Teherán nem veszi komolyan az egyeztetéseket.

Az a probléma, hogy egyszerűen nem veszik komolyan a tárgyalásokat. Ha komolyak, mi is komolyak leszünk. Ha nem, meg fogjuk tenni, amit meg kell tenni az érdekeink és a szövetségeseink védelme érdekében

- mondta Rubio.

Arra is kitért, hogy az Egyesült Államok nem fogja engedni, hogy Irán a Hormuzi-szorost irányítása alá vonja (vagyis vámot szedjen itt), mivel ez a világ más részein, például a Dél-kínai-tengeren is hasonló intézkedések történhetnek. Ez pedig további katonai konfliktushoz vezethet.

Rubio a délkelet-ázsiai külügyminiszterekkel folytatott megbeszélésén beszélt erről, egy nappal azután, hogy három, szaúdi kőolajat Ázsiába szállító tartályhajó visszafordult a Vörös-tengeren, vélhetően a jemeni, Iránnal szövetséges húszi lázadók fenyegetései miatt.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images

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