Bejelentette Amerika: Trump tárgyalni akar Iránnal, de van itt egy óriási probléma

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán kijelentette, hogy az Egyesült Államok továbbra is kész tárgyalásos úton lezárni az iráni válságot, ám Teherán nem veszi komolyan az egyeztetéseket.

Az a probléma, hogy egyszerűen nem veszik komolyan a tárgyalásokat. Ha komolyak, mi is komolyak leszünk. Ha nem, meg fogjuk tenni, amit meg kell tenni az érdekeink és a szövetségeseink védelme érdekében

- mondta Rubio.

Arra is kitért, hogy az Egyesült Államok nem fogja engedni, hogy Irán a Hormuzi-szorost irányítása alá vonja (vagyis vámot szedjen itt), mivel ez a világ más részein, például a Dél-kínai-tengeren is hasonló intézkedések történhetnek. Ez pedig további katonai konfliktushoz vezethet.

Rubio a délkelet-ázsiai külügyminiszterekkel folytatott megbeszélésén beszélt erről, egy nappal azután, hogy három, szaúdi kőolajat Ázsiába szállító tartályhajó visszafordult a Vörös-tengeren, vélhetően a jemeni, Iránnal szövetséges húszi lázadók fenyegetései miatt.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images