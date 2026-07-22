Bejelentette Trump: ez a jövő vár Iránra – Mostantól Amerika kegyetlen bosszút áll

Az Egyesült Államok minden egyes hajó elleni támadást az iráni polgári infrastruktúra elleni támadással fog megtorolni – jelentette be Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán.

Innentől, ha az Iráni Iszlám Köztársaság bármikor egy hajóra lő a Hormuzi-szoroson, akár rakétát, drónt vagy más eszközt használ, az Egyesült Államok bombázni fog és megsemmisít EGY HIDAT VAGY ERŐMŰVET, köztük azokat is, amelyek a fővárosban, Teheránban vagy ennek környékén találhatók”

– írta ki Trump, majd megköszönte a figyelmet.

Az Egyesült Államok immáron 11. napja folyamatosan bombázza Iránt.

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