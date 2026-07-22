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Bevallotta Trump embere: ennyibe fájt Amerikának a háború
Globál

Bevallotta Trump embere: ennyibe fájt Amerikának a háború

MTI
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Az Egyesült Államok Irán elleni háborúja becslések szerint 37,5 milliárd dollárba került - jelentette ki kedden Pete Hegseth védelmi miniszter az amerikai szenátus meghallgatásán. Az összeg meghaladja a korábban becsült 29 milliárd dollárt.

A Pentagon vezetője Dick Durbin demokrata szenátor kérdéseire válaszolva elmondta, hogy az összeg

nemcsak az eddig felmerült költségeket tartalmazza, hanem a szeptember 30-án véget érő pénzügyi év végéig várható kiadásokat is.

Kifejtette, hogy a becslés magában foglalja a katonák fizetését, valamint a működési és karbantartási költségeket is.

Amikor Durbin azt kérdezte tőle, a folytatódó harcok arra utalnak-e, hogy a költségek a következő hónapokban tovább emelkedhetnek, Hegseth azt válaszolta, a 37,5 milliárd dolláros becslés már figyelembe veszi a szeptember végéig várható kiadásokat.

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Hegseth a meghallgatást arra használta fel, hogy

nyomást gyakoroljon a kongresszusra egy 67 milliárd dolláros kiegészítő védelmi finanszírozási kérelem jóváhagyása érdekében.

Úgy vélekedett, a pénz segítene fenntartani a katonai készenlétet, pótolni a konfliktusban használt felszereléseket, valamint felgyorsítani az új fegyverrendszerekbe történő beruházásokat.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án kezdte meg az Irán elleni légitámadásokat.

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