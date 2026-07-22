Csak meglépte végül Zelenszkij: lefejezte a hadsereget – Mutatjuk, mit kell tudni az új vezetőről

A tiltakozáshullám múlt héten kezdődött, miután Zelenszkij leváltotta a népszerű, reformpárti védelmi minisztert, Mihajlo Fedorovot. A menesztés hátterében Fedorov és Szirszkij konfliktusa sejlett fel, miközben a tüntetők Fedorov helyett inkább a főparancsnok távozását követelték.

Zelenszkij végül tegnap engedett a Szirszkij-ellenes nyomásnak, viszont egyelőre úgy látszik, Fedorov más, technológia fejlesztéssel összefüggő pozíciót kaphat.

Szirszkijt a fiatalabb tisztikar régóta bírálta szovjet stílusú parancsnoki stílusa miatt, illetve azért, mert az óriási veszteségek ellenére is ragaszkodott a védelmi állások tartásához.

Az új főparancsnok, Mihajlo Drapatij a kinevezését követően megköszönte Zelenszkij bizalmát, és felelősségteljes szolgálatot ígért. Emellett elismerően nyilatkozott Fedorov féléves miniszteri tevékenységéről, amely szerinte valódi elszántságot mutatott a hadsereg elavult működési struktúrájának átalakítására.

A hadseregnek változásra van szüksége, de igazságosság nélkül semmilyen változás nem lesz értelmes azok számára, akik nap mint nap a vállukon cipelik ezt a háborút

- fogalmazott Drapatij még egy múlt heti Facebook-bejegyzésben, amelyben kiállt Fedorov mellett. Drapatij akkorr hozzátette,

egy parancsnoknak nincs joga hallgatni a problémákról, különösen akkor, ha azok árát elvesztegetett lehetőségekben, időben és emberéletekben mérik. A hallgatás nem védi a hadsereget, csak addig halmozza a hibákat, amíg sokkal nehezebbé válik a kijavításuk.

A 43 éves vezérőrnagy – a korábbi védelmi miniszterhez hasonlóan – a haderő átfogó, rendszerszintű reformját sürgeti,

és többször hangsúlyozta, hogy a parancsnokoknak vállalniuk kell a felelősséget a döntéseikért, és tanulniuk kell a hibáikból.

Drapatij ezt megelőzően az egyesített erőket vezette, amely egy újonnan létrehozott parancsnoki struktúra és az északkeleti, harkivi frontszakaszért felelős. Mióta 2025 őszén átvette a régió felügyeletét, az ukrán egységek – köztük a Hartija dandár – jelentős területeket szabadítottak fel a veszélyeztetett Kupjanszk térségében. Ezt megelőzően a Dnyipro hadműveleti-stratégiai csoportosulást irányította, egészen addig, amíg Szirszkij 2025 októberében fel nem oszlatta azt.

Rob Lee, a Foreign Policy Research Institute elemzője a Kyiv Independent kérdésére rámutatott, hogy Drapatijt a beosztottjai azért is tisztelik, mert a puszta parancshirdetés helyett kikéri a véleményüket és számol az igényeikkel.

A nyugat-ukrajnai Kamjanec-Podilszkijból származó katonatiszt 21 évesen, harckocsizó hadnagyként kezdte pályafutását. A donyecki és luhanszki háború 2014-es kirobbanásakor zászlóaljparancsnokként részt vett Mariupol védelmében, majd a 2022-es orosz invázió idején a déli fronton állította meg az orosz csapatok előrenyomulását Krivij Rih felé, elhárítva ezzel egy stratégiai katasztrófát. Később kulcsszerepet játszott Herszon felszabadításában, 2024-ben pedig a harkivi orosz offenzíva megfékezésével szerzett komoly elismerést.

Ugyanebben az évben nevezték ki a szárazföldi erők parancsnokává, amelyet saját szavai szerint a vezetési pangás állapota jellemzett, ahol a félelem, a kezdeményezőkészség hiánya, a visszajelzésektől való elzárkózás és a látszatfegyelem uralkodott.

2025. június 1-jén lemondott tisztségéről, miután egy orosz Iszkander-rakéta eltalálta a 239. kiképzőközpont egyik gyakorlóterét, kioltva 12 ukrán katona életét.

A felelősség körkörös hárítása és a büntetlenség méreg a hadsereg számára

- írta lemondólevelében, magára vállalva a teljes felelősséget a történtekért.

Címlapkép forrása: Facebook / Volodimir Zelenszkij