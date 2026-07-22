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Döntő lépésre szánta el magát a védelmi óriás az ukrajnai háború miatt: felpörgetik a csúcskategóriás harcjárművek gyártását
Globál

Döntő lépésre szánta el magát a védelmi óriás az ukrajnai háború miatt: felpörgetik a csúcskategóriás harcjárművek gyártását

Portfolio
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A KNDS jelentős kapacitásbővítésbe kezdett a kasseli üzemében, hogy felgyorsítsa a Leopard 2A8 harckocsik és az RCH 155 kerekes önjáró lövegek korszerű lövegtornyainak gyártását. A fejlesztés részleteit a védelmi ipari vállalat Boris Pistorius német védelmi miniszter 2026. július 21-i látogatása alkalmával ismertette - tudósított az Army Recognition.

A beruházás Európa egyik legfontosabb harcjárműgyártó kapacitását erősíti meg, és felgyorsítja a harcképes szárazföldi rendszerek szállítását.

A kereslet folyamatosan nő, ami elsősorban az ukrajnai háború tapasztalataira, valamint a nagy intenzitású hadviseléshez szükséges képességek iránti fokozott európai igényre vezethető vissza.

A kasseli üzemben állítják majd elő mindkét fegyverrendszer legösszetettebb technológiai elemeit. Itt integrálják egységes harci modulokká a tűzerőt, a védelmi rendszereket, az érzékelőket, a digitális vezetési rendszereket, valamint az RCH 155 teljesen automatizált tüzérségi lövegmoduljait.

Ez a beruházás a KNDS szélesebb körű gyártásbővítési programjába illeszkedik, amely a Leopard 2, a Boxer és a Puma projekteket is érinti. A vállalat célja, hogy erősítse Európa modernizációs potenciálját, növelje a védelmi ipar ellenálló képességét, és a jövőbeli konfliktusok által megkövetelt ütemben biztosítsa a szükséges páncélozott harcjárműveket.

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Címlapkép forrása: Alexandra Beier/Getty Images

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