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Engedett a nyomásnak Zelenszkij: meglépte, amit követeltek tőle, de nem lehet teljes a tüntetők öröme
Globál

Engedett a nyomásnak Zelenszkij: meglépte, amit követeltek tőle, de nem lehet teljes a tüntetők öröme

MTI
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Portfolio
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Leváltotta Olekszandr Szirszkij tábornokot, az ukrán hadsereg főparancsnokát Volodimir Zelenszkij elnök kedden, majd Mihajlo Drapatijt, az egyesített erők parancsnokát nevezte ki a helyére.

Az ukrán államfő azután döntött így, hogy napok óta zajlanak a főparancsnok leváltását követelő tömegtüntetések Kijevben és az ország más városaiban.

Úgy döntöttem, hogy a hadsereg új főparancsnoka Mihajlo Drapatij lesz

- írta Zelenszkij, köszönetet mondva Olekszandr Szirszkijnek és minden katonának az első vonalban kiépített szilárd állásokért.

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- közölte Zelenszkij a Telegram üzenetküldő alkalmazásban kedd késő este. Az államfő szerint "az út jelentős részét már megtették, Ukrajna védelme folytatódik, és minden harcos méltó bánásmódot érdemel".

A hatvanéves Szirszkij 2024 óta töltötte be a főparancsnoki posztot.

Ő irányította egyebek mellett Kijev védelmét az orosz invázió 2022-es kezdetén. Zelenszkij azt mondta, beszélt a tábornokkal annak jövőjéről, de részleteket nem közölt.

A Szirszkij leváltását követelő tüntetések azután kezdődtek, hogy Zelenszkij július 14-én menesztette Mihajlo Fedorov védelmi minisztert (címlapképünkön).

Fedorov azzal vádolta Szirszkijt, hogy kiszorította őt és akadályozta a hadsereg megreformálására irányuló kísérletét.

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A Moszkvában született és a tanulmányait az orosz fővárosban végző Szirszkij nem tudott megszabadulni a szovjet mentalitású tábornok hírétől: kritikusai szerint nem tulajdonított nagy jelentőséget az emberi veszteségeknek, ami miatt a "mészáros" ragadványnevet kapta.

Zelenszkij azt is bejelentette, hogy "illendő állást" ajánlott fel Fedorovnak, az ország technológiai fejlődésének felügyeletét.

A 35 éves Mihajlo Fedorov a technológia világából érkezett, soha nem szolgált a hadseregben, a drónok számának megsokszorozását és az új technológiák tömeges felhasználását szorgalmazta, valamint a fegyveres erők mélyreható átszervezésére törekedett.

Mihajlo Drapatij 43 éves, harcedzett parancsnok, aki Ukrajna szárazföldi erőit irányította 2024-2025-ben. A tábornok Facebook-posztjában köszönetet mondott elődjének a hadsereg megerősítéséért. Hozzátette: felelősségteljesen, a feladatra összpontosítva, Ukrajna védőit tisztelve fog dolgozni.

Drapatij szinte teljes karrierjét harctéri beosztásokban töltötte. Fegyelmezettnek és hatékonynak tartják, számos alkalommal kapott megbízást kritikus helyzetben lévő frontszakaszok stabilizálására.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/-

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