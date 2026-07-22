Éppen most omlik össze az olajkereskedelem: sorra fordulnak meg a tankerek

A húszi lázadók által meghirdetett tengeri blokád máris érezteti a hatását a Vörös-tengeren. Szerdán négy tartályhajó változtatott irányt, közülük kettő a Szuezi-csatornát jelölte meg új úti célként, miután a jemeni milícia figyelmeztette a hajókat, hogy kerüljék a szaúd-arábiai kikötőket - írja a Reuters.

Az Iránnal szövetséges húszik hétfőn hirdették meg a Szaúd-Arábia elleni tengeri blokádot, amivel új frontot nyithatnak az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktusban, egyúttal a Perzsa-öböl térségén túl is veszélybe sodorva a globális energiaellátást és kereskedelmet. A Clarksons hajóbróker cég szerint a lázadók fenyegetése már általánosságban is befolyásolja a tartályhajó-forgalmat.

A beszámolók szerint több olyan tartályhajó, amely a Vörös-tenger partján fekvő szaúdi Janbu kikötőjében vett fel rakományt, a Báb al-Mandab-szoros helyett a Szuezi-csatorna felé vette az irányt, míg mások a helyszínen várakoznak a további utasításokra. Szerdán még számos hajó vesztegelt Janbu horgonyzóhelyének közelében.

Az Európai Unió Aspides elnevezésű haditengerészeti missziója figyelmeztetést adott ki, amely szerint az Izraelhez, az Egyesült Államokhoz vagy Szaúd-Arábiához köthető hajókat fokozott támadási veszély fenyegeti, ezért a kockázatok mérséklődéséig javasolják a Vörös-tengeren és az Ádeni-öbölben áthaladó útvonalak elkerülését. A közleményben azt is tanácsolják, hogy a szaúdi kikötőket nemrégiben érintő hajók csökkentsék az elektronikus lábnyomukat, korlátozzák az AIS-jeladóik használatát és a nyilvánosan elérhető adataik megosztását, amelyek megkönnyíthetik a célpontok azonosítását.

Kedden három, Kínába és Indiába tartó, szaúdi nyersolajjal megrakott tartályhajó fordult vissza a Vörös-tengeren, és a jemeni partok elkerülésével a Szuezi-csatorna felé vette az irányt.

Egy autószállító hajó, a Liu Csiang-kou szintén visszafordult az Ádeni-öbölben, miután korábban a szaúdi Dzsidda kikötőjét jelölte meg úti céljaként.

A Vörös-tenger déli kapujának lezárása megszüntetné a Hormuzi-szoros egyik legfontosabb alternatíváját Szaúd-Arábia számára, ami tovább fokozná az ellátási zavaroktól való félelmeket. A Braemar hajóbróker cég szerint a blokád komoly kérdéseket vet fel a Janbu kikötőjéből induló, kelet felé tartó útvonalak életképességével kapcsolatban, mivel ez a kikötő a szaúdi kelet–nyugati kőolajvezeték végpontja.

A húszik figyelmeztették a hajózási társaságokat, hogy ne végezzenek be- vagy kirakodást a szaúd-arábiai kikötőkben, különben célponttá válhatnak. A vörös-tengeri forgalom egyébként a 2023 novemberében kezdődött húszi támadások óta nem állt teljesen helyre, a kereskedelmi hajók elleni akcióknak pedig csak a tavaly októberi gázai tűzszünet vetett véget.

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