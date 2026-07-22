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Eső után köpönyeg: mentőövet dob Trump a szigetországnak, amit ő maga fojtogat
Globál

Eső után köpönyeg: mentőövet dob Trump a szigetországnak, amit ő maga fojtogat

MTI
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Humanitárius segélyszállítmányt küldött Kubába az Egyesült Államok a korábban bejelentett százmillió dollár értékű segélycsomag első állomásaként - jelentette be kedden az amerikai külügyminisztérium.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter májusban leszögezte, hogy

a segélycsomaggal a kubai népnek akarnak segíteni, és nem a kubai kormánynak.

A humanitárius segítséggel párhuzamosan Washington fenntartja a Karib-tengeri szigetország ellen bevezetett olajblokádot és pénzügyi szankciókat.

A kubai kormány az amerikai kormány tisztségviselőivel folytatott tárgyalásokon a kezdeti óvakodás után vélhetően beleegyezett a segélyek elfogadásába.

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Az amerikai külügyi tárca keddi tájékoztatása szerint a mintegy 700 család ellátására elegendő élelmiszert és higiéniai cikkeket tartalmazó segélyszállítmányt az Egyesült Államok katolikus segélyszervezete, a Catholic Relief Services juttatta el Kubába, ahova a katolikus egyháztól 9 millió dolláros amerikai támogatás is érkezett korábban.

A segélycsomagokat a helyi katolikus plébániák osztják ki közvetlenül a rászorulóknak, ezzel elejét véve, hogy a "rezsim eltérítse vagy ellopja" - közölte a minisztérium.

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