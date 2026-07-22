Ez lehet Trump következő húzása, ami sokakat kiakaszt: megosztó nevet dobhat be váratlanul az ENSZ-főtitkári posztra

Az 56 éves, svájci születésű Infantino a 2026-os labdarúgó-világbajnokság szervezése során került közeli kapcsolatba Trumppal, akit igyekezett megnyerni magának.

mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy decemberben átadta az amerikai elnöknek a FIFA első alkalommal odaítélt békedíját is,

egyfajta vigaszdíjként a Nobel-békedíj helyett. Egy, az amerikai elnökhöz közel álló forrás szerint Trump úgy véli, hogy Infantinót világszerte tisztelik, és különleges képességgel bír az emberek összekovácsolására.

Az ENSZ következő főtitkárát idén választják meg a portugál António Guterres helyére, aki december végén távozik a posztról.

A jelöléshez Infantinónak meg kellene szereznie a 15 tagú Biztonsági Tanács 9 tagjának a támogatását.

A BT-ben az öt állandó tag (USA, Kína, Oroszország, Egyesült Királyság, Franciaország) vétójoggal rendelkezik. A megbízatásra az ENSZ összes tagállamát tömörítő Közgyűlésének is rá kell bólintania.

Az egyelőre nem tisztázott, hogy Infantino egyáltalán vállalná-e a feladatot, és hogy mennyit egyeztetett erről az amerikai elnökkel.

Trump azért láthat komoly esélyt, merrt egy bennfentes "gagyinak" nevezte a jelenlegi mezőnyt.

A legismertebb aspiránsok közé tartozik Chile korábbi baloldali elnöke, Michelle Bachelet, akinek megválasztását Washington megakadályozhatja, valamint az argentin Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója, akivel szemben London emelhet kifogást a Falkland-szigetek körüli területi vita miatt.

Infantino nemrég azért került komoly bírálatok kereszttüzébe, mert engedett Trump nyomásának az amerikai válogatott érdekében, és feloldotta Folarin Balogun eltiltását a Belgium elleni mérkőzés előtt. Elődje, Sepp Blatter és a spanyol La Ligal elnöke, Javier Tebas lemondásra szólították fel. Utóbbi szerint a mostani rendszer "belülről rohad" és Infantino "tökreteszi az iparágat".

Ha Trump közbeszólna Infantino érdekében, az feje tetejére állítaná az ENSZ regionális rotációs elvét, miszerint ezúttal a latin-amerikai és karibi térségből kellene választani főtitkárt. Ez azonban nincs kőbe vésve, így nem feltétlenül jelentene akadályt az olasz-svájci sportvezető előtt.

Az esetleges munkahelyváltás ugyanakkor jelentős fizetéscsökkenéssel járna Infantino számára, hiszen évente mintegy 6 millió dollárt keres a FIFA élén, miközben az ENSZ-főtitkár éves jövedelme nagyjából 418 ezer dollár. Mindenesetre már bejelentette, hogy újabb ciklusra pályázik a nemzetközi labdarúgó-szövetség élén, amiről jövő márciusban döntenek majd.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Jacquelyn Martin