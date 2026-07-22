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Fokozódik az orosz fenyegetés: gyanús eszköz miatt riasztották a parti őrséget
Globál

Fokozódik az orosz fenyegetés: gyanús eszköz miatt riasztották a parti őrséget

Portfolio
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Egy feltételezhetően orosz rakéta roncsait fedezték fel a Barents-tengerben, Norvégia északi partjainál – írja az Ukrajinszka Pravda.

A gyanús tárgyra egy norvég halász és egy természetfotós lett figyelmes a vízben, Kiberg település közelében. A fotós elmondása szerint a roncs csaknem másfél méter hosszú volt.

Bár a két férfi azonnal értesítette a norvég fegyveres erők ügyeletét, és a parti őrség munkatársai is gyorsan a helyszínre érkeztek, a tengeri áramlatok és a hullámok addigra ismeretlen irányba sodorták a feltételezett rakétadarabot. A megtalálóknak mindenesetre sikerült több fényképet is készíteniük a leletről.

Brynjar Stordal, a norvég fegyveres erők bodøi hadműveleti központjának szóvivője kifejtette, hogy a térségben tapasztalható intenzív orosz katonai jelenlét miatt egyáltalán nem meglepő a hasonló tárgyak felbukkanása.

A közelben ugyanis a haditengerészeti egységek rendszeresen tartanak éles lőgyakorlatokat, így a különböző eszközök maradványait a víz könnyen a norvég partokhoz sodorhatja.

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A szóvivő hangsúlyozta, hogy az ilyen eszközök továbbra is komoly veszélyt jelenthetnek, így a megtalálók a leghelyesebb módon jártak el, amikor azonnal értesítették az illetékes hatóságokat.

A norvég rendőrség biztonsági szolgálata 2026 elején arra figyelmeztetett, hogy Oroszország várhatóan fokozni fogja a kémtevékenységét az országban, különös tekintettel a sarkvidéki Spitzbergák szigetcsoportjára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

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