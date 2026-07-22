Fontos lépés a rettegett vírus elleni küzdelemben: hamarosan kész a HIV elleni tabletta

A két vállalat a Merck által fejlesztett iszlatravirt és a Gilead lenakapavir nevű hatóanyagát ötvözte egyetlen tablettában. A készítményt olyan felnőtt betegeken tesztelték, akiknél a HIV-fertőzést korábban napi rendszerességű antiretrovirális terápiával már sikerült egyensúlyban tartani.

Az egyik vizsgálatban a heti egyszeri tablettára átállított betegek egyikénél sem volt kimutatható a vírusszám a 48. héten, míg a Gilead napi szedésű Biktarvy készítményét alkalmazók körében ez az arány 0,3 százalék volt. A másik klinikai tesztben a heti gyógyszert szedők mindössze 0,3 százalékánál mutatták ki a vírust, míg a hagyományos, napi kezelést folytató csoportban ez az arány 1,3 százaléknak bizonyult.

A fejlesztők közleménye szerint a heti egyszeri kezelés a két vizsgálat elsődleges végpontja alapján legalább olyan hatékonynak bizonyult, mint a Biktarvy és a többi napi terápia, azaz a kezelés eredményessége nem maradt el a hagyományos sémák mögött.

A mellékhatások köre megegyezett a napi terápiák során tapasztaltakkal, új biztonságossági kockázatot nem azonosítottak. A leggyakoribb, kezeléssel összefüggő mellékhatásként fejfájást, hányingert és hasmenést jelentettek.

A befektetők kiemelt figyelemmel kísérik a tavaly engedélyezett, Yeztugo néven forgalmazott lenakapavir piaci bevezetését, miközben a Gilead a rendkívül sikeres Biktarvy mellett igyekszik tovább erősíteni a HIV-portfólióját. A Merck napi egyszeri, kombinált HIV-tablettáját, az Idvynso-t az amerikai gyógyszerfelügyelet áprilisban hagyta jóvá, ezzel is bővítve a betegek kezelési lehetőségeit.

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