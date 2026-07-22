Furcsának tűnő döntés született az amerikai tengerészgyalogságnál: fegyvert kapnak a jól ismert "golfautók"

Az új képesség célja, hogy kiegészítse az L-MADIS elektronikai zavaró eszközeit, és

további lehetőséget adjon a katonáknak a pilóta nélküli légi járművek leküzdésére olyan esetekben, amikor a zavarás önmagában nem elegendő vagy nem alkalmazható.

Az integráció a szárazföldi telepítésű légvédelem korszerűsítési programjának része, amely úgy javítja a csapatok védelmét, hogy közben megőrzi a drágább légvédelmi rakétákat a nagyobb fenyegetést jelentő célpontok ellen.

Az L-MADIS a program könnyű és rendkívül mozgékony összetevője. Míg a nagyobb változat, a MADIS két JLTV könnyű páncélozott harcjárműre épül, addig az L-MADIS-t két Polaris MRZR terepjáró hordozza, amelyeket kifejezetten expedíciós műveletekre terveztek. Az egyik jármű a vezetés-irányítási feladatokat látja el, míg a másik az elektronikai harcászati berendezést szállítja, amely az ellenséges drónok felderítéséért, azonosításáért és zavarásáért felel. A hagyományos fegyverzet integrálása kibővíti a platform használhatóságát azokra a helyzetekre is, amikor az elektronikai zavarás önmagában hatástalan.

Az Allen Control Systems közlése szerint a tengerészgyalogság a cég Bullfrog M240 típusú önműködő fegyverállomását választotta ki az L-MADIS rendszerbe történő integrálásra egy prototípus-fejlesztési szerződés keretében. A kezdeti megrendelés értéke megközelítőleg 6,2 millió dollár.

A Bullfrog M240 a szabványos 7,62 milliméteres M240-es géppuskára épül, és ezt a hagyományos fegyvert alakítja át stabilizált, távvezérelt fegyverállomássá, amelyet kifejezetten a drónok elleni harcra terveztek. A gyártó tájékoztatása szerint a teljes rendszer lőszer nélkül körülbelül 135 kilogrammot nyom, és percenként akár 850 lövés leadására is képes. A fegyverállomás a közepes és nagyméretű drónokat csaknem 800 méteres hatótávolságon belül tudja megsemmisíteni, miközben kompatibilis marad a fegyveres erők meglévő lőszerkészleteivel és logisztikai rendszerével.

Az M240-es platform mellett a Bullfrog termékcsalád olyan verziókat is kínál, amelyek az M2-es nehézgéppuskára, az M230-as gépágyúra, valamint az M134 Minigun forgócsöves géppuskára épülnek.

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