Hatalmas lángok és füst, míg a szem ellát: szétbombázta Ukrajna az orosz óriást, teljes sötétségbe borult a félsziget

Újabb támadás érte Oroszország legnagyobb online kiskereskedője, a Wildberries raktárait. A szerdai csapásokban több ember megsérült - közölte Tatyjana Kim, a vállalat vezetője és társalapítója a Reuters tudósítása szerint.

Kim elmondása szerint mára virradóra a krasznodari és a nyevinnomisszki raktáraikat érte találat. A korábbi, szombati ukrán dróncsapásban nyolc dolgozó vesztette életét.

Krasznodarban a Wildberries egyik létesítménye mellett egy kamionparkolót és lakóépületeket is találat ért.

A Sztavropoli határterületen található Nyevinnomisszkben kiterjedt tűz keletkezett.

Another rough night for Russia’s logistics.Two more Wildberries distribution centers caught fire overnight in Krasnodar and Russia’s Stavropol region after reported drone attacks.Photo, Video: Telegram channels pic.twitter.com/Hp7pTSgPdg https://t.co/Hp7pTSgPdg — KyivPost (@KyivPost) July 22, 2026

Again. Zero damage. A major Wildberries logistics center is burning in Krasnodar following an overnight drone attack. Explosions were also reported in Armavir, where an oil depot was reportedly targeted. pic.twitter.com/9ICsGbaUrw https://t.co/9ICsGbaUrw — Saint Javelin (@saintjavelin) July 22, 2026

A krasznodari és nyevinnomisszki csapásokkal együtt az elmúlt napokban már négy alkalommal érte támadás a Wildberries infrastruktúráját. Szombaton egyetlen éjszaka folyamán kétszer is célba vették a vállalat raktárait és elosztóközpotnjait. Az orosz hatóságok akkor arról számoltak be, hogy tűz ütött ki a Moszkvai területen fekvő Elektrosztalban, valamint a Tambovi területen található Kotovszkban is - írja a Kyiv Independent.

Mindeközben a háborús helyzetet nyomon követő csatornák szerint mára virradóra

az oroszok által megszállt Krím félsziget egészén áramszünet van az ukrán támadások nyomán, több dél-oroszországi városban pedig hatalmas tüzek ütöttek ki.

Energy facilities across occupied Crimea were reportedly attacked once again, as Ukraine continues its campaign to disrupt the infrastructure sustaining Russia’s military presence on the peninsula. pic.twitter.com/v1pfgDvzeS https://t.co/v1pfgDvzeS — Shaun Pinner (@ShaunPinnerUA) July 22, 2026

Another substation smashed in Crimea tonight, with a site near Yalta ablaze as the Ukrainian campaign to destroy the grid on the peninsula moves to the south. pic.twitter.com/T7MuBeZHGy https://t.co/T7MuBeZHGy — Woofers (@NotWoofers) July 21, 2026

A Supernova Plus Telegram-csatorna információi alapján Maszandra és a mellette lévő Jalta két transzformátor-alállomását ukrán drónok találták el, ez okozott áramkimaradást. Hasonló üzemzavarokról érkeztek jelentések Alustából is.

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