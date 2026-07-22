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Hatalmas lángok és füst, míg a szem ellát: szétbombázta Ukrajna az orosz óriást, teljes sötétségbe borult a félsziget
Globál

Hatalmas lángok és füst, míg a szem ellát: szétbombázta Ukrajna az orosz óriást, teljes sötétségbe borult a félsziget

Portfolio
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Újabb támadás érte Oroszország legnagyobb online kiskereskedője, a Wildberries raktárait. A szerdai csapásokban több ember megsérült - közölte Tatyjana Kim, a vállalat vezetője és társalapítója a Reuters tudósítása szerint.

Kim elmondása szerint mára virradóra a krasznodari és a nyevinnomisszki raktáraikat érte találat. A korábbi, szombati ukrán dróncsapásban nyolc dolgozó vesztette életét.

Krasznodarban a Wildberries egyik létesítménye mellett egy kamionparkolót és lakóépületeket is találat ért.

A Sztavropoli határterületen található Nyevinnomisszkben kiterjedt tűz keletkezett.

A krasznodari és nyevinnomisszki csapásokkal együtt az elmúlt napokban már négy alkalommal érte támadás a Wildberries infrastruktúráját. Szombaton egyetlen éjszaka folyamán kétszer is célba vették a vállalat raktárait és elosztóközpotnjait. Az orosz hatóságok akkor arról számoltak be, hogy tűz ütött ki a Moszkvai területen fekvő Elektrosztalban, valamint a Tambovi területen található Kotovszkban is - írja a Kyiv Independent.

Mindeközben a háborús helyzetet nyomon követő csatornák szerint mára virradóra

az oroszok által megszállt Krím félsziget egészén áramszünet van az ukrán támadások nyomán, több dél-oroszországi városban pedig hatalmas tüzek ütöttek ki.

A Supernova Plus Telegram-csatorna információi alapján Maszandra és a mellette lévő Jalta két transzformátor-alállomását ukrán drónok találták el, ez okozott áramkimaradást. Hasonló üzemzavarokról érkeztek jelentések Alustából is.

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