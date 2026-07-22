Ilyen nincs: Izraelben tényleg börtönőrnek fogják állítani a krokodilokat

Az egyiptomi határ közelében fekvő Keciot börtönben különös biztonsági óvintézkedéssekkel őrzött rabokat - köztük a Hamász palesztin iszlamista szervezet Nuhba nevű elitkommandójának terroristáit - tartják fogva.
A Walla tájékoztatása szerint megkezdődtek a földmunkák az Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter kezdeményezte kísérleti program keretében. A projekt lezárása után döntenek arról, hogy más fokozott biztonságú börtönökre is kiterjesztik-e a krokodilok alkalmazását.
A tervek szerint egy mintegy 180 méter hosszú vizesárok veszi majd körül a börtön egyik részét. Az árokba külföldről behozott krokodilokat telepítenének, hogy megnehezítsék a foglyok szökését, illetve elrettentő hatást fejtsenek ki.
Idit Szilman környezetvédelmi miniszter szerdán a 103FM rádióban védelmébe vette a tervet, hangsúlyozva, hogy nem pusztán jelképes intézkedésről van szó.
"Aláírtam azt a rendeletet, amely felhatalmazza a Sin Bét belbiztonsági szolgálatot egy konkrét kísérleti program végrehajtására a Keciot börtön körül, ahol a Nuhba terroristáit tartják fogva. Mindezt úgy, hogy közben a krokodilok jólétéről is gondoskodnak" - mondta Szilman.
Igen, ez elrettentő eszköz. Nagyon félnek a krokodiloktól. Az ellenségeink által értett nyelven beszélünk
- tette hozzá.
A Keciot börtönnek helyet adó Ramat Hanegev regionális önkormányzat vezetése felháborodott a terv miatt. A tanács elnöke, Eran Doron szerint ahelyett, hogy a miniszter rendőrőrsöt létesítene, összegyűjtené az illegális fegyvereket, és megerősítené a helyi rendfenntartást, egy drága és haszontalan projektre költ.
Tiltakozott Izrael legismertebb állatvédő szervezete is. Szerintük a krokodilok alkalmazása nem arányos eszköz a szökések megakadályozására, ráadásul az állatok börtönkörnyezetben tartása jelentős szenvedést okozna számukra, miközben technológiai és mérnöki alternatívák is rendelkezésre állnak. A szervezet szerint a döntés inkább választási kampánycélokat szolgálhat.
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