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Ilyen nincs: Izraelben tényleg börtönőrnek fogják állítani a krokodilokat
Globál

Ilyen nincs: Izraelben tényleg börtönőrnek fogják állítani a krokodilokat

MTI
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Izraelben megkezdték a munkálatokat a Negev-sivatagban fekvő Keciot börtön körül egy krokodilokkal teli vizesárok kialakításához - jelentette a Walla hírportál szerdán.

Az egyiptomi határ közelében fekvő Keciot börtönben különös biztonsági óvintézkedéssekkel őrzött rabokat - köztük a Hamász palesztin iszlamista szervezet Nuhba nevű elitkommandójának terroristáit - tartják fogva.

A Walla tájékoztatása szerint megkezdődtek a földmunkák az Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter kezdeményezte kísérleti program keretében. A projekt lezárása után döntenek arról, hogy más fokozott biztonságú börtönökre is kiterjesztik-e a krokodilok alkalmazását.

A tervek szerint egy mintegy 180 méter hosszú vizesárok veszi majd körül a börtön egyik részét. Az árokba külföldről behozott krokodilokat telepítenének, hogy megnehezítsék a foglyok szökését, illetve elrettentő hatást fejtsenek ki.

Idit Szilman környezetvédelmi miniszter szerdán a 103FM rádióban védelmébe vette a tervet, hangsúlyozva, hogy nem pusztán jelképes intézkedésről van szó.

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"Aláírtam azt a rendeletet, amely felhatalmazza a Sin Bét belbiztonsági szolgálatot egy konkrét kísérleti program végrehajtására a Keciot börtön körül, ahol a Nuhba terroristáit tartják fogva. Mindezt úgy, hogy közben a krokodilok jólétéről is gondoskodnak" - mondta Szilman.

Igen, ez elrettentő eszköz. Nagyon félnek a krokodiloktól. Az ellenségeink által értett nyelven beszélünk

- tette hozzá.

A Keciot börtönnek helyet adó Ramat Hanegev regionális önkormányzat vezetése felháborodott a terv miatt. A tanács elnöke, Eran Doron szerint ahelyett, hogy a miniszter rendőrőrsöt létesítene, összegyűjtené az illegális fegyvereket, és megerősítené a helyi rendfenntartást, egy drága és haszontalan projektre költ.

Tiltakozott Izrael legismertebb állatvédő szervezete is. Szerintük a krokodilok alkalmazása nem arányos eszköz a szökések megakadályozására, ráadásul az állatok börtönkörnyezetben tartása jelentős szenvedést okozna számukra, miközben technológiai és mérnöki alternatívák is rendelkezésre állnak. A szervezet szerint a döntés inkább választási kampánycélokat szolgálhat.

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Címlapkép forrása: Bernd WeiÃbrod/picture alliance via Getty Images

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