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Kényes területen kezdett mocorogni a keleti nagyhatalom: Amerika ugrásra készen figyel
Globál

Kényes területen kezdett mocorogni a keleti nagyhatalom: Amerika ugrásra készen figyel

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A South China Morning Post közölte, hogy Kína „kutatóexpedíciót” hajtott végre a vitatott területen, ezzel pedig kivívta az Egyesült Államok rosszallását.

Az amerikai parti őrség közölte, hogy szoros figyelemmel követte két, észak felé tartó kínai „kutatóhajó” közlekedését a Bering-szorosban. A Jeges-tenger felé haladó járművek kiváltották az Egyesült Államok aggodalmait, ugyanis régóta ismert, hogy Peking komoly ambíciókat dédelget az Arktiszon, annak ellenére, hogy az északi sarkkörhöz legközelebb eső területe is mintegy 730-740 kilométeres távolságban fekszik attól délre. A Hszüelung és a Hszüelung 2 éppen ezeket a terveket hivatottak megerősíteni a washingtoni álláspont szerint, ugyanis Oroszország segítségével a földrajzi anomáliák ellenére is „sarkköri országnak” tekinti magát.

A térség egyre komolyabb geopolitikai feszültség színhelyévé válik, ahol számos hatalom igyekszik érvényesíteni az érdekeit.

A folyamatban jelentős szerepet játszik a klímaváltozás helyi hatása, ugyanis az olvadó jégsapka növekvő lehetőséget a Jeges-tenger fenekén fekvő ásványkincsek felmérésére és kitermelésére. A másik, Kína szempontjából talán még fontosabb lehetőség, hogy erre egy új hajózási útvonal nyílik meg nyugat felé, ráadásul ez jóval rövidebb és a tengerszorosokat fenyegető konfliktusoktól is kevésbé érintett. A régió ugyanakkor az orosz-kínai és nyugati érdekellentétek újabb színhelye, ugyanis versenyfutás zajlik a korábban kevésbé fontos területek feletti ellenőrzésért.

Mivel köztudott Kína gyakran kettős felhasználású tevékenységet végez a hasonló expedíciókkal (vagyis hivatalosan civilnek álcázott adatgyűjtést végez, melyek végül a hadseregnél is landolnak), ezért a térségben szintén érdekelt és aktív amerikaiak ezt nem nézik jó szemmel. Erre vonatkozóan hozott nyilvánosságra a parti őrség is közleményt:

Az az amerikai parti őrség továbbra is éberen figyeli, hogy tevékenységeik megfeleljenek a hatályos nemzetközi jognak

– emelték ki a kínai térségi jelenlétről.

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Címlapkép forrása: Visual China Group via Getty Images

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