Kényes területen kezdett mocorogni a keleti nagyhatalom: Amerika ugrásra készen figyel

Az amerikai parti őrség közölte, hogy szoros figyelemmel követte két, észak felé tartó kínai „kutatóhajó” közlekedését a Bering-szorosban. A Jeges-tenger felé haladó járművek kiváltották az Egyesült Államok aggodalmait, ugyanis régóta ismert, hogy Peking komoly ambíciókat dédelget az Arktiszon, annak ellenére, hogy az északi sarkkörhöz legközelebb eső területe is mintegy 730-740 kilométeres távolságban fekszik attól délre. A Hszüelung és a Hszüelung 2 éppen ezeket a terveket hivatottak megerősíteni a washingtoni álláspont szerint, ugyanis Oroszország segítségével a földrajzi anomáliák ellenére is „sarkköri országnak” tekinti magát.
A térség egyre komolyabb geopolitikai feszültség színhelyévé válik, ahol számos hatalom igyekszik érvényesíteni az érdekeit.
A folyamatban jelentős szerepet játszik a klímaváltozás helyi hatása, ugyanis az olvadó jégsapka növekvő lehetőséget a Jeges-tenger fenekén fekvő ásványkincsek felmérésére és kitermelésére. A másik, Kína szempontjából talán még fontosabb lehetőség, hogy erre egy új hajózási útvonal nyílik meg nyugat felé, ráadásul ez jóval rövidebb és a tengerszorosokat fenyegető konfliktusoktól is kevésbé érintett. A régió ugyanakkor az orosz-kínai és nyugati érdekellentétek újabb színhelye, ugyanis versenyfutás zajlik a korábban kevésbé fontos területek feletti ellenőrzésért.
Russia's Arctic shipping route is shrinking, not growing.Putin ordered 80 million tons to be transported via the Northern Sea Route by 2024. Russia managed 37 million, and in 2025, cargo fell for the first time since 2022. 83% of it is oil and gas from aging fields. Both… pic.twitter.com/Tkvj1d3I0F https://t.co/Tkvj1d3I0F— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) February 10, 2026
Mivel köztudott Kína gyakran kettős felhasználású tevékenységet végez a hasonló expedíciókkal (vagyis hivatalosan civilnek álcázott adatgyűjtést végez, melyek végül a hadseregnél is landolnak), ezért a térségben szintén érdekelt és aktív amerikaiak ezt nem nézik jó szemmel. Erre vonatkozóan hozott nyilvánosságra a parti őrség is közleményt:
Az az amerikai parti őrség továbbra is éberen figyeli, hogy tevékenységeik megfeleljenek a hatályos nemzetközi jognak
– emelték ki a kínai térségi jelenlétről.
Címlapkép forrása: Visual China Group via Getty Images
Lakások ezrei szabadulhatnának fel Magyarországon, de a tárca nem enged a szigorból
Nyugaton már felismerték, hogy van értelme a másodlagos lakóegységek engedélyezésének.
Megszólaltak az elemzők az MNB lépése után: ősszel is folytatódhat a kamatcsökkentési ciklus
Azt is elmondták, mire figyelhet leginkább a jegybank.
Amikor minden dollár számít: ki nyeri meg az amerikai fogyasztót?
Walmart vagy Dollar General?
Két sebességgel épül Európa: Magyarország ötödik éve nem tudja meghaladni a 2021-es építőipari szintjét
Újabb mélypont májusban, de a kiszámíthatatlanság a legnagyobb gond.
Felrobban a fizikai dolgozók bére Magyarországon
Friss kutatás érkezett.
Váratlan lépés a háborúk árnyékában: új szövetséges csatlakozott a félelmetes lopakodó vadászgép fejlesztéséhez
Kanada is kezd összeveszni az Egyesült Államokkal.
Óriási pofonba szaladt bele Zelenszkij: pár nap alatt teljesen a fejére nőtt a kirúgott miniszter
A számok azt mutatják, nem volt jó húzás Fedorov menesztése.
Európai klímaboom: egy német óriás felvenné a versenyt az ázsiai gyártókkal
Az európai klímapiac gyors bővülés előtt áll: 2030-ra több mint 100 millió készülék működhet az EU-ban, miközben az értékesítést jelenleg ázsiai gyártók uralják. Duha Bence azt vizsg
A gyógyszeres önfegyelem lesz a fogyasztószerek új generációja
Az Ozempic és rokonai már rég nem egyszerű fogyasztószerek. A legújabb kutatások szerint az agy jutalmazó rendszerére is hatással lehetnek, és lehalkíthatják a "kell még... The post A gyógy
Szeptember 30-án lejárhat a kamatstop: ezt tedd meg most, hogy ne érjen hidegzuhanyként az új törlesztő
Csaknem öt év után véget érhet az intézkedés, amely több mint 200 ezer lakáshiteles törlesztőrészletének emelkedését akadályozta meg. Az érintettek többsége csak akkor szembesülhet igaz
MARA Holdings - kereskedés
Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most
Magyarországon még mindig túl sokan halnak meg elkerülhető okokból
Egy ország egészségügyének minőségét nemcsak az mutatja meg, meddig élnek az emberek, hanem az is, hányan halnak meg túl korán úgy, hogy azt meg lehetett... The post Magyarországon még mindi
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság?
A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az
A CHIPS Act paradoxona: hogyan lettek a gyár nélküli chipcégek a technológiai háború nyertesei?
A CHIPS Act az amerikai chipgyártást akarta megerősíteni, a piac mégis a saját gyár nélkül működő Nvidiát, AMD-t és Qualcommot jutalmazta. The post A CHIPS Act paradoxona: hogyan lettek a gy
A Squid Game tőzsdézés után senki sem rinyálhat a pesti ingatlanárak miatt
Szegény dél-koreaiakat alaposan lehülyegyerekeztük a hétfői adásunkban. Mondjuk okkal, itt egy ízelítő adat hozzá: a koreai lakosság három százaléka kapott margin call-t (azaz kellett bevinn
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Nincs vége a magyar kamatvágásoknak, de Trump még keresztbe tehet
Ki tudja, meddig mehetnek a dolgok a tervek szerint.
Nagyot gurított az OTP: ez még az elemzőket is meglepte
Idén is terjeszkedik a magyar bankcsoport.
Újabb végtelen háború? Trump nem találja a kiutat Iránból
Nem látszik a fény az alagút végén.