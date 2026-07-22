Kiderült, mikor tárgyalna a békéről Putyin: lőttek az állítólagos titkos alkunak, ezért bekeményített Moszkva

A Bloomberg három, névtelenséget kérő forrása szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is elszánt abban, hogy fegyveres erővel szerezze meg az ellenőrzést a kelet-ukrajnai Donyeck megye egésze felett.
immár azonban megtartaná Szumi és Harkiv megye határ menti területeit is ütközőzóna gyanánt.
Az orosz elnök azért állt el a korábban felmerült területi engedménytől, mert Moszkva úgy véli, az Egyesült Államok egyre konfrontatívabb megnyilvánulásai azt jelzik, hogy összeomlott az alaszkai csúcstalálkozón, 2025 augusztusában született informális alku.
Bár Washington következetesen tagadja, hogy Anchorage-ben bármilyen megegyezés született volna a háború lezárásáról, a Kreml többször is "Anchorage szellemére" hivatkozott. Ennek részeként
Ukrajnát Donyeck feladására kényszerítették volna, aminek fejében Oroszország visszaadta volna a Szumi és Harkiv megyében megszállt területeket.
Oroszország tehát ezen az álláspontján változtatott, és immár ütközőzónaként megtartaná az utóbbi két megyében elfoglalt területeit.
A Kremlhöz közel álló két forrás jelzése alapján
moszkva csak azután lesz hajlandó visszatérni a tárgyalóasztalhoz, hogy teljes egészében elfoglalta Donyecket.
Az orosz elnököt a védelmi minisztérium állítólag arról tájékoztatta, hogy az év végére ez meg is történhet. Az orosz katonai vezetők jelentős része ugyanakkor irreálisnak tartja ezt az ütemtervet, és úgy véli, a terület legkorábban csak 2027 folyamán kerülhet orosz kézre.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy manilai fórum szünetében ma bejelentette, csütörtökön Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel egyeztet.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Alekszandr Scserbak
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