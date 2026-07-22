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Lecsaptak "Magyar madarai": szétbombázták az orosz árnyékflottát, videón az offenzíva

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Az elmúlt két napban ukrán dróncsapás érte az orosz árnyékflotta további 13 hajóját az Azovi- és a Fekete-tengeren - közölte szerdán a "Magyar" hívójelű Robert Brovdi, az ukrán drónerők kárpátaljai származású parancsnoka a Kyiv Independent tudósítása alapján.

A parancsnok állítása szerint a keddi és szerdai csapások tíz szárazáruszállító hajót, két vontatóhajót és egy tankert találtak el.

Brovdi hozzátette, az orosz

árnyékflotta hajóit július 21-22-én 48 órán keresztül tűzzel figyelmeztették, hogy az agresszor ország érdekében nem tanácsos az Azovi- és a Fekete-tenger vizein hajózni.

A jelzett időszakban Ukrajna érezhetően fokozta a nagy hatótávolságú drónokkal végrehajtott támadásait az oroszok által megszállt területek és az Oroszországon belüli célpontok ellen, valamint a két tenger térségében.

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Brovdi júliusban már több tucat, az orosz árnyékflottához tartozó hajó eltalálásáról számolt be, aminek célja a megszállt Krím-félsziget be- és kimenő logisztikai útvonalainak megbénítása.

Brovdi szerint a drónerők árnyékflotta és logisztikai láncok elleni kampányának kezdete óta

az ukrán drónrajok 126 hajót találtak el az Azovi-tengeren, és további 70-et a Fekete-tengeren július 22-ig.

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