Lefejezte Zelenszkij a hadsereget, elsötétült a Krím – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Új települések elfoglalásáról jelentett Moszkva
Elfoglalta a Harkiv megyei Artilne és a Zaporizzsja megyei Blahodatne települést az orosz hadsereg - közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.
(MTI)
Kiderült, mikor tárgyalna a békéről Putyin: lőttek az állítólagos titkos alkunak, ezért bekeményített Moszkva
A Bloomberg hírügynökség Kremlhöz közel álló forrásai szerint Oroszország változtatott eddigi álláspontján, és immár nem adna vissza Ukrajnának bizonyos megszállt területeket a háború esetleges rendezése esetén. Vlagyimir Putyin azonban állítólag csak azután lenne hajlandó visszatérni a tárgyalóasztalhoz, hogy elfoglalta Donyeck megye egészét, ami akár jövő évig elhúzódhat.
Holnap egyeztet Lavrov és Rubio
Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter csütörtökre találkozót beszéltek meg - jelentette be Lavrov egy manilai fórum szünetében.
(Reuters)
Történelmi döntés: Ukrajna átadja az egyik legféltettebb csodafegyverét az Egyesült Államoknak
Első alkalommal gyárthat majd egy amerikai vállalat olyan tengeri drónokat, amelyeket Ukrajnában terveztek és az ottani harctéren teszteltek - tudta meg a Wall Street Journal. A megállapodás hátterében az áll, hogy a Pentagon lényegesen bővíteni kívánja önvezető fegyverrendszer-arzenálját, és Washington hosszú évek fejlesztései után maga is élesben kezdett bevetni a pilóta nélküli vízi járműveket.
Jelentett Moszkva
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint 242 ukrán drónt semlegesítettek Oroszország felett az éjszaka folyamán.
(TASZSZ)
Csapásokról számolt be Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy Ukrajna csapást mért az oroszországi Krasznodari és Szavropoli régiókban található, általa logisztikai központoknak nevezett létesítményekre, amelyek az orosz hadsereg drónalkatrészekkel és egyéb felszerelésekkel való ellátásában vettek részt.
Zelenszkij hozzátette, hogy a Fekete-tengeren és az Azovi-tengeren egy olajraktárat, egy tartályhajót és az orosz "árnyékflotta" négy teherhajóját is eltalálták.
(Reuters)
Indulhat az ukrán drónexport Amerikába
A Reuters egy forrása szerint Ukrajna beleegyezett abba, hogy drónokat exportáljon az Egyesült Államokba a Pentagon "Drone Dominance" programjában való részvétel céljából.
A forrás szerint hat ukrán vállalat kapott engedélyt arra, hogy egyenként körülbelül 100 drónt exportáljon.
Kijevből és Washingtonból egyelőre nem érkezett hivatalos megerősítés.
Ukrán jelentés
Az orosz hadsereg 4 rakétával, valamint 216 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra.
A légierő jelentése szerint a légvédelem összesen 220 célpontot azonosítottak, amelyek közül 207-et – 3 rakétát és 204 drónt – megsemmisítettek. Azonban egy Iszkander-M típusú ballisztikus rakéta és 12 drón célba talált, 7 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették.
(MTI)
Megszólalt Zelenszkij kegyvesztett embere: offenzívában reménykedik, de egy jókora számot is bemondott
Olekszandr Szirszkij, Ukrajna leköszönő főparancsnoka szerdán bejelentette távozását a hadsereg éléről. Búcsúüzenetében kiemelte, hogy Kijev idén 700 négyzetkilométernyi területet szerzett vissza - írja a Reuters.
Kijev környékét lőtte Moszvka
Az orosz haderő ma reggel csapást mért egy lakóépületre Kijev Bucsai járásában. Öt ember, köztük három gyermek megsebesült. Egy másik magánház is megrongálódott.
Ezenkívül iroda- és raktárépületek, valamint két jármű is megrongálódott a Boriszpili járásban.
(Ukrinform)
Olajdepót is támadott Kijev Krasznodarban
Tűz ütött ki a dél-oroszországi Krasznodari területen lévő Armavir olajbázisán ukrán dróntámadás következtében - közölte szerdán a város önkormányzata a Max üzenetküldő alkalmazáson.
A tájékoztatás szerint a létesítményt több mint 16 pilóta nélküli repülőszerkezet támadta, és a lángok mintegy 800 négyzetméteren terjedtek el. A helyszínen tűzoltók dolgoznak.
(MTI)
Csak meglépte végül Zelenszkij: lefejezte a hadsereget – Mutatjuk, mit kell tudni az új vezetőről
Mint megírtuk, a kijevi tömegtüntetések hatására Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap menesztette Olekszandr Szirszkij főparancsnokot, és a helyére az egyesített erők eddigi parancsnokát, Mihajlo Drapatijt nevezte ki. A tiltakozók – köztük katonák és veteránok – napok óta az ő nevét skandálták, egyértelműen jelezve, kit látnának legszívesebben a hadsereg élén - írja a Kyiv Independent, részletesen bemutatva az új ukrán főparancsnokot.
Hatalmas lángok és füst, míg a szem ellát: szétbombázta Ukrajna az orosz óriást, teljes sötétségbe borult a félsziget
Újabb támadás érte Oroszország legnagyobb online kiskereskedője, a Wildberries raktárait. A szerdai csapásokban több ember megsérült - közölte Tatyjana Kim, a vállalat vezetője és társalapítója a Reuters tudósítása szerint.
Engedett a nyomásnak Zelenszkij: meglépte, amit követeltek tőle, de nem lehet teljes a tüntetők öröme
Leváltotta Olekszandr Szirszkij tábornokot, az ukrán hadsereg főparancsnokát Volodimir Zelenszkij elnök kedden, majd Mihajlo Drapatijt, az egyesített erők parancsnokát nevezte ki a helyére.
Tegnapi hírfolyamunk
Keddi tudósításunk itt olvasható vissza:
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