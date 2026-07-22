  • Megjelenítés
Lefejezte Zelenszkij a hadsereget, teljesen elsötétült a Krím – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Globál

Lefejezte Zelenszkij a hadsereget, teljesen elsötétült a Krím – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden menesztette az ukrán fegyveres erők főparancsnokát, Olekszandr Szirszkijt. Az egy hete tartó tüntetések kereszttüzébe került Szirszkij helyére Mihajlo Drapatijt érkezik. A demonstrálók Szirszkij leváltása mellett a volt főparancsnokkal konfliktusba került Mihajlo Fedorov visszatérését is követelik a védelmi tárca élére. Zelenszkij ennek kapcsán kijelentette, Fedorovnak egy "érdemeinek megfelelő vezetői pozíciót" ajánlott, mely keretében elősegítheti az ország technológiai fejlődését. Közben áramszünetekről számoltak be az oroszok által megszállt Krímben, és több dél-oroszországi városban tűz ütött ki ukrán csapások következtében. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi eseményeivel.
Megosztás

Jelentett Moszkva

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint 242 ukrán drónt semlegesítettek Oroszország felett az éjszaka folyamán.

(TASZSZ)

Megosztás

Csapásokról számolt be Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy Ukrajna csapást mért az oroszországi Krasznodari és Szavropoli régiókban található, általa logisztikai központoknak nevezett létesítményekre, amelyek az orosz hadsereg drónalkatrészekkel és egyéb felszerelésekkel való ellátásában vettek részt.

Zelenszkij hozzátette, hogy a Fekete-tengeren és az Azovi-tengeren egy olajraktárat, egy tartályhajót és az orosz "árnyékflotta" négy teherhajóját is eltalálták.

(Reuters)

Megosztás

Indulhat az ukrán drónexport Amerikába

A Reuters egy forrása szerint Ukrajna beleegyezett abba, hogy drónokat exportáljon az Egyesült Államokba a Pentagon "Drone Dominance" programjában való részvétel céljából.

A forrás szerint hat ukrán vállalat kapott engedélyt arra, hogy egyenként körülbelül 100 drónt exportáljon.

Kijevből és Washingtonból egyelőre nem érkezett hivatalos megerősítés.

Megosztás

Ukrán jelentés

Az orosz hadsereg 4 rakétával, valamint 216 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra.

A légierő jelentése szerint a légvédelem összesen 220 célpontot azonosítottak, amelyek közül 207-et – 3 rakétát és 204 drónt – megsemmisítettek. Azonban egy Iszkander-M típusú ballisztikus rakéta és 12 drón célba talált, 7 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették.

(MTI)

Megosztás

Megszólalt Zelenszkij kegyvesztett embere: offenzívában reménykedik, de egy jókora számot is bemondott

Olekszandr Szirszkij, Ukrajna leköszönő főparancsnoka szerdán bejelentette távozását a hadsereg éléről. Búcsúüzenetében kiemelte, hogy Kijev idén 700 négyzetkilométernyi területet szerzett vissza - írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Megszólalt Zelenszkij kegyvesztett embere: offenzívában reménykedik, de egy jókora számot is bemondott
Megosztás

Kijev környékét lőtte Moszvka

Az orosz haderő ma reggel csapást mért egy lakóépületre Kijev Bucsai járásában. Öt ember, köztük három gyermek megsebesült. Egy másik magánház is megrongálódott.

Ezenkívül iroda- és raktárépületek, valamint két jármű is megrongálódott a Boriszpili járásban.

(Ukrinform)

Megosztás

Olajdepót is támadott Kijev Krasznodarban

Tűz ütött ki a dél-oroszországi Krasznodari területen lévő Armavir olajbázisán ukrán dróntámadás következtében - közölte szerdán a város önkormányzata a Max üzenetküldő alkalmazáson.

A tájékoztatás szerint a létesítményt több mint 16 pilóta nélküli repülőszerkezet támadta, és a lángok mintegy 800 négyzetméteren terjedtek el. A helyszínen tűzoltók dolgoznak.

(MTI)

Megosztás

Csak meglépte végül Zelenszkij: lefejezte a hadsereget – Mutatjuk, mit kell tudni az új vezetőről

Mint megírtuk, a kijevi tömegtüntetések hatására Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap menesztette Olekszandr Szirszkij főparancsnokot, és a helyére az egyesített erők eddigi parancsnokát, Mihajlo Drapatijt nevezte ki. A tiltakozók – köztük katonák és veteránok – napok óta az ő nevét skandálták, egyértelműen jelezve, kit látnának legszívesebben a hadsereg élén - írja a Kyiv Independent, részletesen bemutatva az új ukrán főparancsnokot.

Tovább a cikkhez
Csak meglépte végül Zelenszkij: lefejezte a hadsereget – Mutatjuk, mit kell tudni az új vezetőről
Megosztás

Hatalmas lángok és füst, míg a szem ellát: szétbombázta Ukrajna az orosz óriást, teljes sötétségbe borult a félsziget

Újabb támadás érte Oroszország legnagyobb online kiskereskedője, a Wildberries raktárait. A szerdai csapásokban több ember megsérült - közölte Tatyjana Kim, a vállalat vezetője és társalapítója a Reuters tudósítása szerint.

Tovább a cikkhez
Hatalmas lángok és füst, míg a szem ellát: szétbombázta Ukrajna az orosz óriást, teljes sötétségbe borult a félsziget
Megosztás

Engedett a nyomásnak Zelenszkij: meglépte, amit követeltek tőle, de nem lehet teljes a tüntetők öröme

Leváltotta Olekszandr Szirszkij tábornokot, az ukrán hadsereg főparancsnokát Volodimir Zelenszkij elnök kedden, majd Mihajlo Drapatijt, az egyesített erők parancsnokát nevezte ki a helyére.

Tovább a cikkhez
Engedett a nyomásnak Zelenszkij: meglépte, amit követeltek tőle, de nem lehet teljes a tüntetők öröme
Megosztás

Tegnapi hírfolyamunk

Keddi tudósításunk itt olvasható vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Zelenszkij leváltotta Szirszkijt, új főparancsnoka van az ukrán haderőnek - Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Megindult a folyamat, amitől sokan rettegtek: új atomhatalom felemelkedését segítheti az Egyesült Államok
Hatalmas lángok és füst, míg a szem ellát: szétbombázta Ukrajna az orosz óriást, teljes sötétségbe borult a félsziget
Lecsapott Irán, megsemmisült a kulcsfontosságú üzem
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility