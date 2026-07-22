Lefejezte Zelenszkij a hadsereget, teljesen elsötétült a Krím – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy Ukrajna csapást mért az oroszországi Krasznodari és Szavropoli régiókban található, általa logisztikai központoknak nevezett létesítményekre, amelyek az orosz hadsereg drónalkatrészekkel és egyéb felszerelésekkel való ellátásában vettek részt.

Zelenszkij hozzátette, hogy a Fekete-tengeren és az Azovi-tengeren egy olajraktárat, egy tartályhajót és az orosz "árnyékflotta" négy teherhajóját is eltalálták.

(Reuters)