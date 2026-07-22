Meghajolt Zelenszkij a követelések előtt, de csak részben, elsötétült a Krím – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Engedett a nyomásnak Zelenszkij: meglépte, amit követeltek tőle, de nem lehet teljes a tüntetők öröme
Leváltotta Olekszandr Szirszkij tábornokot, az ukrán hadsereg főparancsnokát Volodimir Zelenszkij elnök kedden, majd Mihajlo Drapatijt, az egyesített erők parancsnokát nevezte ki a helyére.
Tegnapi hírfolyamunk
Keddi tudósításunk itt olvasható vissza:
Végleg elfogyott a levegő Szirszkij körül, új főparancsnokot nevezett ki Zelenszkij az ukrán haderő élére
Engedett a nép nyomásának az államfő.
Ez is eljött: betiltják a közösségimédia-használatot a gyerekeknek Európa egyik legerősebb államában
Nincsenek egyedül az ötlettel.
Hat napja tartja tűzben Ukrajnát Zelenszkij csúnyán félrement döntése – Most kényszerű lépést tett az ukrán elnök
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