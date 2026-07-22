Megindult a folyamat, amitől sokan rettegtek: új atomhatalom felemelkedését segítheti az Egyesült Államok

Amikor a közel-keleti nukleáris programok kerülnek szóba, akkor szinte mindenki automatikusan az iráni urándúsításra gondol. A térség történelmét áttekintve, és a jelenleg létező terveket alapul véve ennél sokkal színesebb a történet, egy sor ország foglalkozott már a nukleáris beruházás kérdésével. Ezek között többen nyilvánvalóan fegyverkezési célokból vetették fel a témát, míg mások inkább az békés, energiatermelési szándékot részesítették előnyben. Újabban viszont felmerült egy új hatalom belépése az atomhatalmak körébe, ami alaposan átírhatja a teljes térség erőviszonyait.

A veszedelmes program

Az Egyesült Államok és Izrael közös támadást indított Irán ellen 2026 február végén, a műveletek egyik fő célja pedig nyilvánvalóan a síita iszlamista hatalom nukleáris programjának leállítása. Teherán ugyan soha nem mondta ki, hogy valójában egy robbanótöltetet szeretnének megépíteni, számos országban nem gondolják, hogy az urándúsítás nehezen illeszthető a polgári célú programok közé. A téma még mindig nyitott kérdést jelent, nem pontosan ismert, hogy az intenzíven bombázott országnak jelenleg pontosan mekkora mennyiségben áll rendelkezésére a nukleáris fegyverhez szükséges anyag, ezeket hol tárolják, és egyáltalán mennyire férnek hozzá.

️ Iran claims that the United States and Israel have struck nuclear facilities in NatanzThe IAEA warns of the risk of a radiation leak, the Times of India reports. pic.twitter.com/xQN9D2oZxk https://t.co/xQN9D2oZxk — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2026

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) 2025-ös jelentése szerint a rezsim mintegy 8 tonnányi uránnal rendelkezett, ebből körülbelül 400 kilogramm volt 60 százalék feletti tisztaságú. Az anyag fegyverszintűnek 90 százalék felett számít, azt egyetlen jelentés sem mondta ki, hogy Teherán ilyenre szert tett. Aggodalmakra azok a jelentések adtak okot, amelyek szerint Irán „mennyire jár közel” egy nukleáris bomba előállításához. Ezek elsősorban arra hívták fel a figyelmet, hogy az országban minden technológia rendelkezésre áll a fegyver elkészítéséhez. A 2025-ös nyári és a 2026 februárja tartó bombázások következtében sok a kétség, hogy most ebből mennyi maradt meg, és a föld alá rejtett komplexumok mélyére a készletek mekkora része szorulhatott be. Az sem világos, hogy a szükséges eszközök most milyen állapotban vannak.

A téma a béketárgyalások egyik legfontosabb kérdését jelenti, Washington szeretné elérni, hogy a rezsim kimondja, hogy felhagy a nukleáris programmal, Teherán erre nem hajlandó.

Bár a geopolitikai aktualitások miatt szinte minden szem az iráni kérdésre szegeződik, a térségben közel sem ez az egyetlen nukleáris program, ami most, vagy a múltban létezett.

Riasztó múlt

Kezdjük a sor mindjárt a nagy ellenséggel, Izraellel. Az országban már a második világháborút követően néhány évvel megfogalmazódott az igény, hogy szükségük van nukleáris fegyverekre. A térségi hatalmak a saját geopolitikai játszmáikra használták ki a helyzetet, súlyos feszültséget okozva a Közel-Keleten. Egy kényes pillanatban még az is felmerült, hogy a John F. Kennedy amerikai elnök ejtőernyősöket küld a kérdéses dimonai reaktor elfoglalására. Az ország vezetése végül elérte a célját, saját nukleáris fegyvereket tudott gyártani, a jelentések szerint az 1960-as évek végétől. Arról máig nincsenek hivatalosan elérhető információk, hogy jelenleg összesen hány darab nukleáris töltet áll az ország rendelkezésére, a legalacsonyabb becslések is 90 darabról szólnak.

A report claims that West Germany secretly financed a large part of Israel’s Dimona nuclear reactor project.According to Haaretz, between 1961 and 1973 Bonn transferred about 140–160 million German marks annually to Israel through a covert loan system, totaling around 2 billion… pic.twitter.com/1rsjN7JHor https://t.co/1rsjN7JHor — Clash Report (@clashreport) March 15, 2026

Az amerikai oknyomozó újságok 1969-ben írtak először arról, hogy Izrael atomfegyvereket gyárthat, ettől kezdve egyre több forrás erősítette meg az értesülést. A Közel-Kelet „arab tengerében” ekkor már közutálatnak „örvendő” országot ettől még nagyobb fenyegetésnek vették a környező országok. Egyiptom és az iszlám forradalom előtti Irán az 1970-es években közös mozgalmat indított az atomfegyvermentes régióért, míg Irak inkább saját nukleáris programot indított. A Szaddám Husszein vezette hatalom ugyanazt a magyarázatot emlegette, ami később Iránban is megjelent: békés célú kutatások zajlanak a reaktorokban. Az érvelés nem győzte meg a kétkedőket, ami az Osirak reaktor elleni támadásokhoz vezetett. Érdekesség, de

az első csapást 1980-ban az iráni légierő hajtotta végre, majd egy évvel később Izrael teljesen megsemmisítette a gyanú szerint atomfegyverek gyártására felhúzott telepet.

Nem ez volt az utolsó kísérlet, amikor a gyanú szerint egy ország megpróbálkozott a saját atomfegyver elkészítésével a Közel-Keleten, Damaszkusz szintén nekifuthatott ennek. A 2000-es évek elejétől egyre több gyanús kommunikációt fogtak el Szíria és Észak-Korea között, a jelek pedig arra utaltak, hogy a legnagyobb titokban egy nukleáris reaktor felépítésére készülnek az ország közepén, Dajr ez-Zaur környékén. Mivel a távol-keleti rezsim eddigre köztudottan előrehaladott állapotban volt a saját nukleáris fejlesztésével, ezért okkal merült fel, hogy a Közel-Keleten ismételnék meg a sikerüket. Izrael 2007-ben végül úgy döntött, hogy beavatkozik és egy nagyszabású légitámadás során megsemmisítette az épülő telepet.

15 years ago today, #Israeli Air Force conducted Operation Outside the Box also known as Orchard. F-15I & F-16I Strike fighters of #Israel Air Force destroyed #Syria's Nuclear reactor in Deir Ezzor, Eastern #Syria. This prevented Syria from manufacturing nuclear weapons. pic.twitter.com/bjziNr7Tpl https://x.com/hashtag/Israeli?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) September 6, 2022

Sokasodó nukleáris tervek

Iránnal kapcsolatban először 2002-ben jelent meg a nukleáris fejlesztések vádja, ekkor derült ki, hogy vannak a NAÜ elől eltitkolt létesítmények az országban. Ettől kezdve állandó témává vált a nukleáris fegyverekkel rendelkező iszlamista hatalom réme a nyugati médiában, a politikai tárgyalásokon is visszatérően előkerült. Miközben a nemzetközi figyelem Iránra szegeződött, a térségben más jellegű nukleáris programok jelentek meg (Pakisztán törekvései inkább a dél-ázsiai regionális feszültségeknek köszönhető, így annak áttekintése nem képezi az elemzés tartalmát). A 2000-es évektől újabb lendületet vettek a térségben a nukleáris fejlesztési programok, ezek már az energiatermelés diverzifikálásra koncentráltak (bár hivatalosan a korábbiak is):

Egyiptom már az 1950-es évek óta foglalkozott az atomerőmű felépítésének gondolatával, de ezek a tervek több alkalommal is megbicsaklottak. A tervek szerint 2030-ra elkészülhet az orosz segítséggel épülő négy reaktoros El-Dabaa erőmű, 4800 MW kapacitással.

4800 MW kapacitással. Jordánia szintén nekifutott a saját projektjének, ám ez az elképzelés nem valósult meg.

Tágabb kitekintésben érdemes Törökországot is belevenni, ahol a szintén a Roszatom építi az ország első atomerőművét.

Az Egyesült Arab Emírségekben készült el az arab világ (ebbe Irán nem tartozik bele) első nagy kereskedelmi célú reaktora, Barakában dél-koreai technológiával 2020 óta üzemel az erőmű.

A pontosság kedvéért megjegyzendő, hogy 2011 óta működik Iránban az orosz segítséggel elkészülő Bushehr erőmű is, ám ez a polgári áramtermelést garantálja az országban.

A legérdekesebb a felsorolásban az Emírségek lehet, hiszen a közismerten hatalmas olajkitermelő országnak a logika szerint szinte semmi szüksége nem lenne a nukleáris erőműre. Ugyanakkor a térségi olaj bányászatára és exportjára támaszkodó országok elkezdték a diverzifikációs törekvéseiket, amivel lassan függetleníteni tudják a gazdaságukat a szénhidrogénektől. Abu-Dzabi a nukleáris iparának fejlesztéséért megkötötte az Egyesült Államokkal az úgynevezett „123-as megállapodást”, ami az amerikai atomenergia-törvény 123. cikkelyét jelenti. Ez a keretfeltétel szabályozza az Egyesült Államok és egy másik ország kapcsolatát, hogy utóbbi kizárólag békés célú felhasználásban vesz részt, valamint, ennek értelmében a technológia átadása is lehetséges.

️JUST IN: A drone has just struck the Barakah Nuclear Power Plant in the United Arab EmiratesAn electric generator has been damaged - Al Jazeera pic.twitter.com/QmEBeuNMyT https://t.co/QmEBeuNMyT — Iran Observer (@IranObserver0) May 17, 2026

Washington a Közel-Keleten és Európában már több országgal is megkötötte a 123-as megállapodást, ám a hírek szerint egy hatalom kivételt jelenthet: Szaúd-Arábia.

Egy új hatalom tűnik fel

A legújabb információk szerint Donald Trump amerikai elnök zöld utat adott Szaúd-Arábiának a saját urándúsítási programjához. Az elképzelést már régóta szorgalmazza Mohammed bin Szalmán koronaherceg és közvetlen környezete. Állításuk szerint hatalmas urántartalékokkal bírnak, ezt tervezik feldolgozni, ezzel az Arab-félsziget legerősebb országa is beléphet az atomenergiával rendelkező országok sorába. Az ismert információk szerint nincsenek biztosítékok, melyek garantálnák, hogy nem nukleáris fegyvert fejlesztenek majd, ez viszont komoly következményekkel járhat.

Rijád azt szeretné elérni, hogy Szaúd-Arábia hivatalosan is az Egyesült Államok nukleáris ernyője alá tartozzon. 2025 novemberében a koronaherceg Washingtonba látogatott, a téma ekkor kulcsfontosságú lehetett. A felvetés annak fényében érdekes, hogy a monarchia 2025 őszén védelmi megállapodást írt alá Pakisztánnal, a világ egyetlen iszlám többségű atomhatalmával. Az egyezség részletei pontosan nem ismertek, megoszlanak a vélemények arról, hogy ez kiterjed-e a nukleáris területre is. Az amerikai hírszerzés tagjai szerint ugyanakkor Szaúd-Arábia szeretne az amerikai atomernyő alá tartozni. Különösen az lehet csábító Rijádnak ebben, hogy esetlegesen egy olyan megállapodást tudnak kötni Washingtonnal, amely nem terjed ki a fegyverek fejlesztésére, nem kell a 123-as megállapodást aláírniuk. A Trump-kormányzat 2026 februárjában értesítette a képviselőket, hogy zajlanak a tárgyalások Szaúd-Arábiával egy nukleáris egyezmény kérdésében. A jelentés úgy szól, hogy a „további biztosítékokat és ellenőrzési intézkedéseket ír elő a két ország közötti potenciális nukleáris együttműködés legérzékenyebb területein, beleértve a dúsítást és az újrafeldolgozást”.

Mohammad bin Szalman szaúdi trónörökös és Donald Trump amerikai elnök 2025 novemberében a Fehér Ház előtt. A kép forrása: Win McNamee/Getty Images

Az önmagát az iszlám világ vezető hatalmának tekintő Szaúd-Arábia (ezt alapozva főleg a muszlimok legszentebb helyei feletti ellenőrzésre és a gazdasági erőre) nukleáris megállapodása az Egyesült Államokkal

alapjaiban írhatná át a Közel-Kelet hatalmi egyensúlyi helyzetét.

Problémát jelenthet ugyanakkor, hogy az amerikai Kongresszus hogyan fogadja ezeket az elképzeléseket. Különösen annak fényében okozhat fennakadást a helyzet, hogy a novemberi félidős választások előtt ez rendkívül kényes kérdésnek számít, ráadásul Trump és a republikánus kormányzat népszerűsége a mélyponton van. Ennek fényében aligha várható, hogy egy újabb, ennyire megosztó kérdést dobnának fel, mivel félő, hogy tovább erodálná a már így is kritikus szintre zuhanó támogatottságot.

Amennyiben Washington engedélyezné, hogy Szaúd-Arábia urándúsítási projektbe kezdjen, az végső soron egy új atomhatalom létrejöttét is eredményezheti. A lépés gyökeresen megváltoztatná a hatalmi egyensúlyi helyzetet a térségben: eddig Izrael volt az egyetlen ilyen a Közel-Keleten, Jeruzsálem pedig egzisztenciális fenyegetésnek tartja, hogy Irán szintén atomfegyvert építhet. Szaúd-Arábia belépése ebbe a kényes erőtérbe mindent megváltoztathat, mind Teherán, mind Jeruzsálem szemléletében. Közben az sem kizárt, hogy

az elképzelés lényegében Washington egyik nyomásgyakorlási kísérlete Irán ellen, hogy ezzel is jelezze az iszlamista hatalom számára: hajlandó nukleáris fegyvereket adni a vele rivális országok kezébe, ha nem engednek a legfontosabb kérdésekben.

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