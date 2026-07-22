Megindult a szövetségesek 65 ezer tonnás monstruma: kulcsfontosságú tengerszoros védelmére készülnek

A köteléket a NATO Tengeri Csapásmérő és Támogató Erőinek Parancsnoksága irányítja, integrálva a brit hordozócsoportot egy spanyol expedíciós egységgel, valamint további tizennégy szövetséges tagállam felajánlásaival. A légi, felszíni és víz alatti hadviselési képességek összehangolása jelentősen erősíti a szövetség képességét a stratégiai fontosságú GIUK-átjáró, azaz a Grönland, Izland és az Egyesült Királyság közötti tengerszorosok védelmére, valamint a gyors észak-atlanti erőkivetítésre.
A 65 ezer tonnás, 280 méter hosszú, 25 csomót meghaladó sebességre képes repülőgép-hordozó akár negyven légijárművet is befogadhat,
ám a mostani gyakorlatra vezényelt légicsoport ennél lényegesen kisebb. A kontingens mindössze nyolc F–35B Lightning II vadászgépből, három Merlin Mk2 és két Wildcat HMA2 helikopterből, valamint két Malloy T150B pilóta nélküli szállítóeszközből áll. Összehasonlításképpen, a hajó a 2025-ös bevetése során még tizennyolc F–35B-t szállított a fedélzetén.
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