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Megindult a szövetségesek 65 ezer tonnás monstruma: kulcsfontosságú tengerszoros védelmére készülnek
Globál

Megindult a szövetségesek 65 ezer tonnás monstruma: kulcsfontosságú tengerszoros védelmére készülnek

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Az Egyesült Királyság a NATO parancsnoksága alá helyezte a HMS Prince of Wales repülőgép-hordozó köré szervezett harccsoportot a 2026. július 17. és 23. között zajló Neptune Strike 26-3 hadgyakorlat idejére. A manővereket az északi sarkvidéki térségben és az Atlanti-óceán északi részén hajtják végre. A lépéssel a NATO egy mozgó F–35B légibázishoz jut, amelyet többrétegű légvédelem, tengeralattjáró-elhárító egységek és folyamatos logisztikai támogatás biztosít az északi tengeri felvonulási útvonalak mentén - írta meg az Army Recognition.

A köteléket a NATO Tengeri Csapásmérő és Támogató Erőinek Parancsnoksága irányítja, integrálva a brit hordozócsoportot egy spanyol expedíciós egységgel, valamint további tizennégy szövetséges tagállam felajánlásaival. A légi, felszíni és víz alatti hadviselési képességek összehangolása jelentősen erősíti a szövetség képességét a stratégiai fontosságú GIUK-átjáró, azaz a Grönland, Izland és az Egyesült Királyság közötti tengerszorosok védelmére, valamint a gyors észak-atlanti erőkivetítésre.

A 65 ezer tonnás, 280 méter hosszú, 25 csomót meghaladó sebességre képes repülőgép-hordozó akár negyven légijárművet is befogadhat,

ám a mostani gyakorlatra vezényelt légicsoport ennél lényegesen kisebb. A kontingens mindössze nyolc F–35B Lightning II vadászgépből, három Merlin Mk2 és két Wildcat HMA2 helikopterből, valamint két Malloy T150B pilóta nélküli szállítóeszközből áll. Összehasonlításképpen, a hajó a 2025-ös bevetése során még tizennyolc F–35B-t szállított a fedélzetén.

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Címlapkép forrása: Christopher Furlong/Getty Images

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