Megszólalt Zelenszkij kegyvesztett embere: offenzívában reménykedik, de egy jókora számot is bemondott

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök napok óta tartó utcai tüntetések után jelentette be, hogy Szirszkij helyét egy fiatal vezérőrnagy, Mihajlo Drapatij veszi át.
Szirszkij 2024 eleje óta töltötte be a főparancsnoki tisztséget,
korábban pedig kulcsszerepet játszott Kijev védelmében a háború első napjaiban, valamint a 2022-es villámgyors ellentámadásban, amelynek során Ukrajna visszafoglalta a harkivi régió jelentős részét.
Vezetése alatt ugyanakkor éles bírálatok érték merev, szovjet stílusú irányítási stílusa miatt, amely a katonák beszámolói szerint indokolatlanul magas veszteségekhez vezetett.
Búcsúüzenetében Szirszkij közölte,
parancsnokságom alatt 700 négyzetkilométernyi földterületet szabadítottunk fel idén. A fegyveres erők, amelyek két évvel ezelőtt nehéz védekező hadjáratot vívtak, most támadásba lendültek.
A távozó főparancsnok szerint olyan haderőt ad át utódjának, amely "nemcsak tartja a vonalat, hanem támadó erő is, kezdeményezőkész, strukturált és olyan emberekkel rendelkezik, akik tudják, hogyan kell lecsapni az ellenségre."
Őszintén remélem, hogy ez az offenzíva folytatódni fog. Minden, ami szükséges ehhez, már a helyén van
- fogalmazott Szirszkij az Ukrajinszka Pravda alapján. Emellett kiemelte saját eredményeit, köztük a harkivi régió elleni orosz offenzíva megállítását, valamint az orosz területen végrehajtott, 2024-es kurszki hadműveletet.
Címlapkép forrása: President Of Ukraine via Wikimedia Commons
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