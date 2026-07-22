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Megszólalt Zelenszkij kegyvesztett embere: offenzívában reménykedik, de egy jókora számot is bemondott
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Megszólalt Zelenszkij kegyvesztett embere: offenzívában reménykedik, de egy jókora számot is bemondott

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Olekszandr Szirszkij, Ukrajna leköszönő főparancsnoka szerdán bejelentette távozását a hadsereg éléről. Búcsúüzenetében kiemelte, hogy Kijev idén 700 négyzetkilométernyi területet szerzett vissza - írja a Reuters.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök napok óta tartó utcai tüntetések után jelentette be, hogy Szirszkij helyét egy fiatal vezérőrnagy, Mihajlo Drapatij veszi át.

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Szirszkij 2024 eleje óta töltötte be a főparancsnoki tisztséget,

korábban pedig kulcsszerepet játszott Kijev védelmében a háború első napjaiban, valamint a 2022-es villámgyors ellentámadásban, amelynek során Ukrajna visszafoglalta a harkivi régió jelentős részét.

Vezetése alatt ugyanakkor éles bírálatok érték merev, szovjet stílusú irányítási stílusa miatt, amely a katonák beszámolói szerint indokolatlanul magas veszteségekhez vezetett.

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Búcsúüzenetében Szirszkij közölte,

parancsnokságom alatt 700 négyzetkilométernyi földterületet szabadítottunk fel idén. A fegyveres erők, amelyek két évvel ezelőtt nehéz védekező hadjáratot vívtak, most támadásba lendültek.

A távozó főparancsnok szerint olyan haderőt ad át utódjának, amely "nemcsak tartja a vonalat, hanem támadó erő is, kezdeményezőkész, strukturált és olyan emberekkel rendelkezik, akik tudják, hogyan kell lecsapni az ellenségre."

Őszintén remélem, hogy ez az offenzíva folytatódni fog. Minden, ami szükséges ehhez, már a helyén van

- fogalmazott Szirszkij az Ukrajinszka Pravda alapján. Emellett kiemelte saját eredményeit, köztük a harkivi régió elleni orosz offenzíva megállítását, valamint az orosz területen végrehajtott, 2024-es kurszki hadműveletet.

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Címlapkép forrása: President Of Ukraine via Wikimedia Commons

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