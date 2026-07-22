Óriási pofonba szaladt bele Zelenszkij: pár nap alatt teljesen a fejére nőtt a kirúgott miniszter

A Rating Group hétfőn és kedden felvett közvélemény-kutatása szerint

a korábbi 35 százalékról 65 százalékra nőtt Fedorov elfogadottsága, ami 30 százalékpontos emelkedést jelent.

A megkérdezettek 72 százaléka ellenzi a volt védelmi miniszter menesztését, és mindössze 5 százalék támogatja azt.

Fedorov leváltására az ukrán kormány teljeskörű átalakítása körében került sor, azonban a menesztés a társadalom egy jelentős részének aktív ellenállásával találkozott. Miután kiderült, hogy Fedorov elbocsátásának egyik oka az lehetett, hogy konfliktusa volt Olekszandr Szirszkij főparancsnokkal, a tüntetők Szirszkij elbocsátását kezdték követelni. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök végül beadta a derekát, és kedd este menesztette Szirszkijt, Mihajlo Drapatijt nevezve ki az ukrán fegyveres erők élére.

Fedorov sorsa azonban továbbra is bizonytalan. Kedden ismét találkozott Zelenszkijjel, de megegyezés még nem született.

Ukrajna legnépszerűbb politikusa jelenleg is Valerij Zaluzsnij korábbi főparancsnok, jelenlegi londoni nagykövet, aki 70 százalékos elfogadottsággal bír.

Az elnöki kabinetet vezető Kirilo Budanov elfogadottsága 62 százalékos. Budanov népszerűségét a katonai hírszerzés vezetőjeként alapozta meg.

Zelenszkij elfogadottsága jelenleg 59 százalékos, amivel a negyedik helyen áll Zaluzsnij, Fedorov és Budanov mögött.

Olekszandr Szirszkij elfogadottsága egy hét alatt 39-ről 23 százalékra esett vissza. A volt főparancsnok elmozdítását 55 százalék támogatta, és mindössze 15 százalék állt ki mellette.

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