Pattanásig feszült a helyzet, lövés is dördült a NATO határánál

Könnygázt vetett be és figyelmeztető lövést is leadott a lett hadsereg egy Fehéroroszország felől érkező, bevándorlókból álló csoport feltartóztatásakor – közölték szerdán a balti ország fegyveres erői.

A tájékoztatás szerint az elmúlt 24 órában

legalább öt külföldi agresszíven viselkedett, és farönköket dobált a katonák felé, miközben megpróbált bejutni Lettország területére.

A katonák előbb könnygázt alkalmaztak, hogy megállítsák a csoportot. Miután annak tagjai továbbra sem tettek eleget a hatóságok felszólításainak, és agresszíven viselkedtek, egy figyelmeztető lövést is leadtak a levegőbe. A csoport ezt követően visszatért fehérorosz területre.

Andris Kulbergs lett miniszterelnök a Reuters hírügynökségnek a múlt héten úgy nyilatkozott, hogy a közelmúltban megduplázódott a Fehéroroszországból Lettországba bejutni próbáló bevándorlók száma. Pontos adatokat nem közölt, de a helyzetet „hibrid fenyegetésnek” nevezte, és ezt követően megduplázták a határon szolgálatot teljesítő határőrök számát.

A kormányfő kiemelte, hogy a lett hatóságok munkáját litván és észt határőrök is segítik. Hozzátette: a migrációs nyomás aggodalmat kelt a társadalomban, és megzavarja az emberek mindennapjait.

Lettország 2021 óta vádolja Fehéroroszországot és Oroszországot azzal, hogy a Közel-Keletről és Afrikából érkező bevándorlók Európai Unió felé irányításával próbálják növelni a migrációs nyomást a NATO keleti határán.

Minszk és Moszkva visszautasítja a vádakat.

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