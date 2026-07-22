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Sosem látott képességekkel ruházták fel a szövetségesek legendás helikopterét, bárhová eljuthat az új fegyver
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Sosem látott képességekkel ruházták fel a szövetségesek legendás helikopterét, bárhová eljuthat az új fegyver

Portfolio
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Új korszakba lép a brit légierő a nehéz szállító helikopterek terén, miután a Boeing brit részlege 2026. július 21-én közzétette az első fényképeket az Egyesült Királyság első H-47 Extended Range (ER) Chinook típusú gépéről. Ezzel a Királyi Légierő válik a Block II változat első külföldi üzemeltetőjévé - írta az Army Recognition.

A most bemutatott gép még a gyári integrációs fázisban van, így nem a végleges, hadműveleti konfigurációját mutatja. A legszembetűnőbb újdonságok a megnövelt méretű, törzs melletti üzemanyagtartályok, valamint az orr-részen látható szerelvény, amely a helikopter továbbfejlesztett, légi utántöltési képességéhez kapcsolódik. Ezek a szerkezeti elemek egyértelműen megkülönböztetik az új változatot a Királyi Légierő jelenleg hadrendben lévő Chinook-flottájától.

A nagyobb hatótávolságnak és a légi utántöltés lehetőségének köszönhetően a helikopter a korábbiaknál lényegesen messzebbre juttathat el katonákat és felszerelést,

akár nehezen megközelíthető vagy ellenséges területekre is. A Block II verzió szerkezeti fejlesztései emellett robusztusabb és modern sárkányszerkezetet biztosítanak, ami a jövőbeli modernizációs lépések előtt is megnyitja az utat.

A brit Királyi Légierő összesen 14 darab helikoptert rendelt meg, amelyek közül a most bemutatott az első példány. A H-47 alacsony észlelhetőségű, fekete festést kapott. Bár a fekete festés a helikopter különleges műveleti szerepkörére utal, önmagában még nem fedi fel a gép jövőbeli csapatszolgálati beosztását.

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A címlapkép illusztráció, egy "sima" C-47 Chinook látható rajta. Címlapkép forrása: Getty Images

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