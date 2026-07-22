Történelmi döntés: Ukrajna átadja az egyik legféltettebb csodafegyverét az Egyesült Államoknak

A Magura néven ismert tengeri drónokat a különleges erők számára hajókat építő, portlandi székhelyű ReconCraft fogja gyártani.
a Magurát fejlesztő ukrán Uforce-szal a múlt héten írtak alá szándéknyilatkozatot a washingtoni ukrán nagykövetségen.
A megállapodás értelmében mindkét cég hozzájárul az alkatrészek, a felszerelések és a munkaerő biztosításához, a cél pedig az, hogy az oregoni és dél-karolinai üzemekben évente több száz vagy akár több ezer Magura drónt gyártsanak le.
Ez a partnerség fontos precedenst teremt
– mondta Olha Sztefanisina ukrán nagykövet. Mint nyilatkozta, biztos benne, hogy
sok más vállalatot is arra fog ösztönözni, hogy kövessék a példát, és mélyítsék az USA és Ukrajna közötti védelmi ipari együttműködést.
Ukrajna korábban óvatosan bánt katonai technológiájának megosztásával, és a gyorsan fejlődő légi, szárazföldi és tengeri drónjaival alapjaiban változtatta meg a modern hadviselést. Az olcsó, fedélzeti személyzet nélküli eszközökkel értékes orosz célpontokat, köztük hadihajókat, repülőgépeket és infrastrukturális létesítményeket semmisítettek meg. Az olyan öngyilkos tengeri drónok, mint a Magura, gyakorlatilag arra kényszerítették az orosz hadiflottát, hogy vonuljon vissza a Fekete-tenger térségéből.
A mintegy 7,6 méter hosszú, személyzet nélküli gyorsnaszádok az Uforce adatai szerint több mint 770 kilogrammnyi hasznos terhet képesek célba juttatni, a hatótávolságuk pedig meghaladja az 560 kilométert. A konfigurációtól függően félmillió dollár alatti egységáron beszerezhető eszközök elsősorban támadó műveletekre alkalmasak, de képesek légi drónok indítására, aknamentesítésre, valamint tengeralattjáró-elhárító szonárrendszerek vontatására is.
Az ukrán vállalat az együttműködés révén a légi, tengeri és szárazföldi rendszereit, az önvezető szoftvereit, valamint a vezetési és irányítási technológiáit is az Egyesült Államok rendelkezésére bocsátja.
Az amerikai fél a Magura révén közvetlenül hasznosíthatja az évek óta tartó harcok során felhalmozott taktikai és műveleti tapasztalatokat. Az iráni háború, amely alaposan megterhelte az Egyesült Államok drága támadó- és védelmi lőszerkészleteit, rávilágított a kedvezőbb árú, gyorsan bevethető és feláldozható fegyverek szükségességére.
Ennek jegyében a Pentagon a következő években több tízmilliárd dollárt tervez önvezető rendszerek beszerzésére fordítani.
Az ukrán technológia más területeken is egyre nagyobb teret hódít. Az amerikai hadsereg az iráni támadások elhárítására már Merops típusú légi drónokat telepített a Közel-Keletre, tavaly pedig a Pentagon tizenkét ukrán dróntípust bemutató listát juttatott el a vezető amerikai védelmi ipari vállalatokhoz. Ezzel párhuzamosan Ukrajna Nagy-Britanniával, Németországgal és Dániával is megállapodásokat kötött, amelyek révén az ukrán hadiipari cégek már közvetlenül is jelen vannak ezekben az országokban, miközben Európa igyekszik minél gyorsabban meghonosítani a harctéren már bizonyított technológiákat.
A Reuters az imént egy forrásra hivatkozva közben arról számolt be, Ukrajna beleegyezett abba, hogy drónokat exportáljon az Egyesült Államokba a Pentagon "Drone Dominance" programjában való részvétel céljából. A forrás szerint
hat ukrán vállalat kapott engedélyt arra, hogy egyenként körülbelül 100 drónt exportáljon.
Kijevből és Washingtonból egyelőre nem érkezett hivatalos megerősítés.
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