Ukrajnába utazott Trump botrányhős szövetségese: ukránpárti fordulat jön a MAGA-mozgalomban?

Az ellentmondásos Loomer, akit Donald Trump amerikai elnök szövetségeseként tartanak számon, maga is

elismerte, hogy az Ukrajnával kapcsolatos korábbi nézeteit az orosz propaganda torzította.

Látogatását a tények helyszíni ellenőrzéseként jellemezte, egy korábbi bejegyzésében pedig úgy fogalmazott, hogy eddig egy "visszhang-kamrában" élt.

A Kyiv Independent szerint

az utazás szemlélteti a MAGA-mozgalmon belüli megosztottságot az ukrajnai háborúval kapcsolatban.

Bár Trump korábban gyakran bírálta Zelenszkijt, és szinte az összes katonai segélyt leállította, miközben diplomáciailag közeledett Moszkvához, az elmúlt hetekben Ukrajna-barátabb álláspontra helyezkedett. Ennek egyik jeleként hozzájárult ahhoz, hogy Kijev saját maga gyárthasson Patriot rakétákat az orosz támadások elhárítására.

Loomer hasonló fordulaton ment keresztül. Korábban még olyan teóriákat terjesztett, amelyek szerint a CIA puccsal próbálja megdönteni Vlagyimir Putyin orosz elnök hatalmát, Ukrajnát a nácikkal állította párhuzamba, és bírálta a Kijevvel szimpatizáló republikánus politikusokat.

Mostani bejegyzésében ugyanakkor elismerte korábbi tévedését, hozzátéve, hogy bár valóban ezeket állította Ukrajnáról és Zelenszkijről, nem törli a korábbi posztjait, mert rájött, hogy hibázott.

Az egyesek által szélsőjobboldalinak vélt influenszer elmondása szerint kifejezetten bizonyítékokat keres az általa korábban hangoztatott állításokra, és amennyiben nem talál ilyet, azt is nyilvánosan jelzi majd. Beszámolói alapján több erőszakos bűncselekmény nyomaival szembesült, köztük Bucsában meggyilkolt papokkal.

Loomer ezúttal olyan jobboldali véleményvezéreket bírált hevesen az útján, mint Candace Owens és Tucker Carlson, akiket Kreml- és iszlámpártinak titulált.

Russia Targets American Businesses in Kyiv: Iconic McDonald’s Endures Repeated Attacks From Russian Ballistic Missiles Proving Russia’s Disdain For America 3 days ago, Russia launched 40 ballistic missiles into Kyiv, Ukraine, striking civilian districts in the Ukrainian… pic.twitter.com/2ijSmbhsYy https://t.co/2ijSmbhsYy — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 21, 2026

Egy későbbi bejegyzésében Loomer olyan fényképeket osztott meg, amelyek egy orosz támadásban megrongálódott kijevi McDonald's étteremben készültek.

A kijevi McDonald’s nem járulékos kár. Ez egy olyan társadalom szándékos megcélzása, amely normális életet próbál élni, a kommunizmustól mentesen

- vélekedett Loomer. Véleménye szerint azzal, hogy Moszkva a Nyugat szimbólumait és amerikai vállalkozásokat vesz célba, a "virágzó és nyugatos Ukrajna eszméje iránti megvetését" fejezi ki.

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