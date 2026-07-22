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Váratlan lépés a háborúk árnyékában: új szövetséges csatlakozott a félelmetes lopakodó vadászgép fejlesztéséhez
Globál

Váratlan lépés a háborúk árnyékában: új szövetséges csatlakozott a félelmetes lopakodó vadászgép fejlesztéséhez

Portfolio
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Kanada csatlakozott a késedelmet szenvedő Global Combat Air Programme (GCAP) vadászgép-fejlesztési programhoz, ami korai sikert hozott az új brit kormánynak - írta a Defense News.

A bejelentés a farnborough-i nemzetközi repülőgép-kiállításon hangzott el, amely a légiközlekedési és védelmi iparág legfontosabb seregszemléje. Az ukrajnai és közel-keleti fegyveres konfliktusok érezhetően felhajtották a keresletet, így a harci drónoktól és az elfogórakétáktól kezdve a mesterséges intelligenciával támogatott katonai szoftverekig egyre nagyobb igény mutatkozik a modern eszközök iránt.

A rendezvény egybeesett Andy Burnham új miniszterelnök hivatalba lépésének első napjaival. Burnham a védelmi költségvetés emelését támogató John Healey-t nevezte ki pénzügyminiszternek, míg a védelmi tárcát Wes Streeting egészségügyi miniszterre bízta. A kinevezések hírére a keddi kereskedésben megemelkedett a brit védelmi és repülőipari részvények árfolyama, mivel a befektetők arra számítanak, hogy a vállalatok profitálnak majd az új kormány honvédelmi elkötelezettségéből.

Az új kabinet első, külföldi partnerekkel közös bejelentése a Global Combat Air Programme-hoz kapcsolódik.

Ezt a lopakodó vadászgépet Nagy-Britannia, Olaszország és Japán közösen fejleszti, Kanada megfigyelő státuszú csatlakozása pedig az első bővülést jelenti az alapító tagokon túl.

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Healey korábban hónapokon át lobbizott azért, hogy a kormány 2030-ig a GDP 3 százalékát fordítsa védelmi kiadásokra a végül betervezett 2,68 százalék helyett. Kanada egyre fontosabb védelmi partnerré válik az európai országok számára, mivel csökkenteni igyekszik az Egyesült Államoktól való függőségét, és szorosabb kapcsolatokat épít a kontinenssel. A megfigyelői státusz egyelőre nem jár pénzügyi kötelezettségvállalással, de Ottawa a jövőben hivatalosan is beszállhat a programba, amellyel osztozna a többmilliárdos fejlesztési költségeken, és akár gépeket is rendelhetne.

Az idei kiállítás rekordot döntött, ugyanis az 1600 kiállító fele védelmi ipari vállalat volt. Ez jól mutatja a hangsúly eltolódását a hagyományosan domináns polgári légiközlekedéstől, és hűen tükrözi, miként formálták át a fegyveres konfliktusok a beruházási prioritásokat.

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