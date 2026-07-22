Végleg vége van az Egyesült Államok által uralt világnak

A korszak, amelyben a globális rend az Egyesült Államok katonai és gazdasági hatalmi monopóliumán, valamint értékein nyugodott, végérvényesen lezárult – és vele együtt Európa hosszú stabilitási időszaka is véget ért. A világ jelentősen kiszámíthatatlanabbá és bizonytalanabbá vált, a közeljövő pedig még több instabilitást tartogat.
Korábban a világrend körvonalai világosan kirajzolódtak a G7/G8 formátumban, amely a vezető ipari országokat tömörítette. Ma azonban egymással versengő formációk jelentek meg, például a Kína vezette Sanghaji Együttműködési Szervezet, az Oroszország által vezetett Eurázsiai Gazdasági Unió, valamint a BRICS+ (Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika és további mintegy tucatnyi tagország, illetve tíz partnerország) – amelyek többségében feltörekvő gazdaságokat foglalnak magukban.
Az amerikai hegemónia helyét egy olyan új berendezkedés vette át, amelyet több nagyhatalom közötti rivalizálás és versengés határoz meg, miközben már nincs rögzített, kodifikált szabályrendszer. Ehelyett csupán a gazdasági, technológiai és katonai erő számít, ami növeli a konfliktusok, sőt akár a nukleáris hatalmak közötti háborúk kockázatát is.
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