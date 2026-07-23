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A képviselőház már leállítaná az iráni háborút, de Trumpot ez valószínűleg nem hatja meg
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A képviselőház már leállítaná az iráni háborút, de Trumpot ez valószínűleg nem hatja meg

Portfolio
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Az amerikai képviselőház republikánus többsége csütörtökön olyan határozatot fogadott el, amely az Irán elleni katonai fellépés leállítására kötelezi Donald Trump elnököt. Bár a szavazás elsősorban jelképes erejű, újabb jele annak, hogy a kongresszusi képviselők egyre nyíltabban bírálják az elnök közel-keleti politikáját.

A háborús jogkörökről szóló határozatot szoros szavazással, 214 igen és 208 nem voks ellenében fogadták el, miután

négy republikánus képviselő is a demokratákkal együtt szavazott.

A Pramila Jayapal washingtoni demokrata képviselő által előterjesztett indítvány arra utasítja Donald Trumpot, hogy vonja ki az amerikai fegyveres erőket az Irán elleni hadműveletekből, kivéve, ha a kongresszus külön felhatalmazást ad azok folytatására.

A javaslat gyakorlati hatása ugyanakkor korlátozott, mivel a törvényhozók az elmúlt hónapokban már több hasonló határozatot is elfogadtak, ám ezek egyike sem vezetett a katonai műveletek leállításához. A mostani indítványt támogató négy republikánus képviselő a michigani Tom Barrett, a pennsylvaniai Brian Fitzpatrick, az ohiói Warren Davidson, valamint a kentuckyi Thomas Massie volt.

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A republikánusok mind a képviselőházban, mind a szenátusban csak szűk többséggel rendelkeznek, a szenátus pedig szintén csütörtökön szavazott egy különálló, de tartalmában hasonló határozatról.

A voksolásra azután került sor, hogy Trump az Irán elleni csapások fokozását jelentette be, és újabb amerikai katonák haláláról érkeztek hírek. Az elnök súlyos katonai megtorlást ígért Iránnak és jemeni húszi szövetségeseinek, miután a lázadók két szaúdi olajszállító tartályhajót támadtak meg a Vörös-tengeren, ezzel egy újabb kulcsfontosságú hajózási útvonalra terjesztve ki a közel-keleti konfliktust.

A konfliktus lezárását célzó átmeneti fegyverszünet összeomlása óta két hét telt el, és az amerikai hadsereg újabb éjszakai légicsapás-sorozatot hajtott végre Irán ellen. Teherán válaszul a szomszédos országokban található amerikai támaszpontokra mért csapásokat.

Forrás: Reuters

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