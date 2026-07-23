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Aggódhat Moszkva az új ukrán főparancsnok miatt, hihetetlen, milyen célpontot talált magának Kijev -Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Globál

Aggódhat Moszkva az új ukrán főparancsnok miatt, hihetetlen, milyen célpontot talált magának Kijev -Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Portfolio
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Néhány nap alatt ötödször érte találat az orosz Wildberries csomagküldő vállalat raktárait. Moszkva szerint az ukránok direkt támadnak civil célpontokat, Kijev viszont állítja: fegyverekhez való alkatrészeket tárolnak a gigantikus elosztópontokon. Fájhat Moszkva feje Mihajlo Drapatij, az új, Olekszandr Szirszkijt váltó ukrán főparancsnok miatt is, aki két nappal kinevezése után máris új offenzívákról, illetve az orosz hátország elleni támnadásokról értekezett. A Szirszkij leváltását kezdeményező, ám még azelőtt menesztett védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov sokak megdöbbenésére úgy tűnik, nem fogadja el Zelenszkij bocsánatkérését. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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Menekül a hajózási óriásvállalat az orosz támadások után – Globális válság fenyeget

Ukrajna az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli összehívását kezdeményezte, miután Oroszország az elmúlt napokban több polgári teherhajót is megtámadott a Fekete-tengeren. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy Moszkva "túszul ejtette a globális élelmezésbiztonságot" - írta meg a Kyiv Independent.

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Menekül a hajózási óriásvállalat az orosz támadások után – Globális válság fenyeget
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Washingtonba repülhet Zelenszkij

Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök meghívást kapott Lindsey Graham republikánus szenátor július 28-i temetésére. Donald Trump szoros szövetségese rendszeresen felszólalt Ukrajna mellett, július 11-én halt meg.

A hírek szerint Zelenszkij Trumppal is találkozni tervez a kiutazás során.

(Kyiv Independent)

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Több mint egymilliárd dolláros a kár: az orosz hadsereget kiszolgáló hálózatot érik az ukrán csapások

Orosz Telegram-csatornák beszámolói szerint ukrán drónok több orosz régiót is támadtak július 23-án éjszaka. A csapások egyik kiemelt célpontja az Uljanovszki területen fekvő novoszpasszkojei NS-Oil olajfinomító volt, ahol a támadást követően hatalmas tűz ütött ki. A viszonylag kis kapacitású, éves szinten 600 ezer tonna kőolaj feldolgozására képes üzem mintegy 650 kilométerre található az orosz–ukrán határtól, a keletkezett károk mértéke egyelőre nem ismert - tudósított a Kyiv Independent.

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Több mint egymilliárd dolláros a kár: az orosz hadsereget kiszolgáló hálózatot érik az ukrán csapások
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Aggódhat Moszkva az új ukrán főparancsnok miatt, hihetetlen, milyen célpontot talált magának Kijev -Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Néhány nap alatt negyedszer érte találat az orosz Wildberries csomagküldő vállalat raktárait. Moszkva szerint az ukránok direkt támadnak civil célpontokat, Kijev viszont állítja: fegyverekhez való alkatrészeket tárolnak a gigantikus elosztópontokon. Fájhat Moszkva feje Mihajlo Drapatij, az új, Olekszandr Szirszkijt váltó ukrán főparancsnok miatt is, aki két nappal kinevezése után máris új offenzívákról, illetve az orosz hátország elleni támnadásokról értekezett. A Szirszkij leváltását kezdeményező, ám még azelőtt menesztett védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov sokak megdöbbenésére úgy tűnik, nem fogadja el Zelenszkij bocsánatkérését. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

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Címlapkép: a 148. tüzérdandár drónvédelmi hálóval felszerelt Caesar önjáró lövege Dnyipropetrovszkmegyében. A címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

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