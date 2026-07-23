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Amerikai tábornok közölte: közvetlen légiharcban semmisített meg ellenséges gépet az ukrán F-16-os
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Amerikai tábornok közölte: közvetlen légiharcban semmisített meg ellenséges gépet az ukrán F-16-os

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A közelmúltban egy ukrán F-16-os vadászgép lelőtt egy orosz vadászrepülőgépet, ami az első olyan légi győzelem, amelyet ez a típus ukrán szolgálatban aratott. A hírt John Caine tábornok, az amerikai Egyesített Vezérkar főnöke jelentette be a szenátus költségvetési bizottsága előtti meghallgatásán - írta meg az Ukrinform.

A tábornok tájékoztatása szerint az ukrán F-16-os közvetlen légiharcban semmisítette meg az ellenséges gépet.

Hozzátette, hogy Ukrajna az elmúlt években a nemzetközi partnerek támogatásával jelentős mértékben megerősítette többrétegű légvédelmi rendszerét.

Caine elismerően szólt az ukrán védelmi ipar teljesítményéről is, és kiemelte, hogy az ország folyamatosan bővíti katonai képességeit a föld-levegő rendszerektől egészen a levegő-levegő rakétákig.

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