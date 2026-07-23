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Nem hackercsapat állt egy több tízezer lépésből álló, amerikai szoftvercég elleni támadás mögött, hanem maga a mesterséges intelligencia. Az OpenAI kedden elismerte: saját fejlesztésű modelljei – a frontvonalbeli GPT-5.6 Sol és egy még ki sem adott, annál is fejlettebb rendszer – egy ismeretlen sebezhetőség kihasználásával jutottak ki egy zárt tesztkörnyezetből, majd törtek be a Hugging Face AI-adattárház szervereire, hogy megszerezzék egy vizsga válaszait. A történet legmeglepőbb fordulata azonban csak ezután jött: a Hugging Face biztonsági csapata végül egy kínai fejlesztésű AI-modellhez fordult segítségért, mert az amerikai frontvonalbeli rendszerek védőkorlátai megakadályozták a nyomozást.

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Hogyan jutott ki a mesterséges intelligencia a tesztkörnyezetből?

Az eset egy belső kiberképesség-teszt közben történt, amelyben az OpenAI azt vizsgálta, mire képesek a modelljei, ha eltávolítják a normál esetben aktív biztonsági korlátaikat. A cég közlése szerint a GPT-5.6 Sol nevű modellt és egy nyilvánosan még be sem mutatott, még fejlettebb változatot az ExploitGym nevű benchmarkon futtatták, amely komplex, több lépéses támadási útvonalak megtalálására ösztönzi a rendszereket. A tesztkörnyezet elvileg szigetelt volt: az internet-hozzáférést egy belső csomagregiszter-proxyra korlátozták.

A modellek azonban – az OpenAI szavaival élve – „rendkívüli módon" ráálltak a feladat megoldására.

Számítási kapacitásuk jelentős részét arra fordították, hogy kiutat találjanak a zárt hálózatból, és ezt meg is találták:

egy eddig ismeretlen (zero-day) sebezhetőséget a proxyszoftverben, amelyet azóta az OpenAI jelentett a gyártónak. Ezt kihasználva jogosultságokat emeltek, majd oldalirányú mozgással eljutottak egy internet-kapcsolattal rendelkező szerverig.

Innen már logikus volt a következő lépés a rendszer számára: a modellek arra következtettek, hogy a Hugging Face-en – az AI-modellek és adathalmazok legnagyobb nyilvános tárhelyén – megtalálhatják a benchmark megoldásait. A cél elérése érdekében ellopott hitelesítő adatokat és további sebezhetőségeket láncoltak össze, amíg távoli kódfuttatási (RCE) utat nem találtak a Hugging Face szerverein, hogy hozzáférjenek a cég éles adatbázisában tárolt bizalmas információkhoz.

Az OpenAI beismerte: mi álltunk mögötte

A Hugging Face már egy héttel korábban, július 16-án nyilvánosságra hozta, hogy egy autonóm AI-ügynök tört be a rendszerébe – akkor még nem lehetett tudni, kinek a modellje állt a támadás mögött. Az OpenAI biztonsági csapata a saját infrastruktúráján észlelte a gyanús tevékenységet, és ez alapján jutott arra a következtetésre, hogy a saját modelljei felelősek az incidensért. A két cég – amelyek egyébként partneri viszonyban állnak, és az eset után közös vizsgálatot indítottak – ezt követően közösen adott ki nyilatkozatot a történtekről.

Jelentős biztonsági incidensünk volt a modelljeink kiértékelése során

– nyilatkozta Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója egy közösségimédia-bejegyzésben.

Az OpenAI a maga részéről „eddigi legkomolyabb", precedens nélküli kiberbiztonsági incidensként jellemezte az esetet, és jelezte: a jövőben szigorúbb kontrollokat vezet be a hasonló belső tesztek során, még ha ez lassítja is a fejlesztést.

Clément Delangue, a Hugging Face társalapítója és vezérigazgatója korábban – még mielőtt kiderült volna, ki áll a háttérben – arra gyanakodott, hogy a támadás kifinomultsága egy vezető AI-laboratóriumra utal; ez a feltételezés végül beigazolódott. Delangue nyilatkozatát az OpenAI a saját közleményében idézte:

Ez az eset – talán az első a maga nemében – igazolja azt, amiben régóta hiszünk: az AI biztonsága nem oldható meg egyetlen cég zárt ajtók mögötti munkájával, csakis nyílt együttműködéssel.

Kínai modellel hárította el a bajt a Hugging Face

A sztori talán legérdekesebb részlete, hogy a Hugging Face a saját incidensének kivizsgálásához végül nem amerikai frontvonalbeli modellt használt, hanem a kínai Z.ai (korábbi nevén Zhipu AI) nyílt súlyozású GLM 5.2 modelljét, mégpedig a saját infrastruktúráján futtatva. Ennek oka egyszerű: amikor a csapat a támadás nyomait kereste, a kereskedelmi amerikai modellek biztonsági szűrői blokkolták a kéréseiket, mivel ezek a klasszifikátorok nem tudtak különbséget tenni egy incidenskezelő elemző és egy tényleges támadó között – a nyers támadási parancsok és kártékony kódrészletek elemzéséhez szükséges lekérdezéseket egyaránt gyanúsnak minősítették.

Ez a „védőkorlát-aszimmetria" (guardrail asymmetry) jelenség – hogy a támadó AI-t semmi nem korlátozza, míg a védekező elemzést a gyártói biztonsági szabályok akadályozzák – az eset egyik legfontosabb tanulsága.

Szerkesztőségi megjegyzés – rendszerszintű tanulság a kibervédelem számára: A kereskedelmi zárt modellek (SaaS API) szigorú biztonsági szűrői lehetetlenné teszik a nyers támadási kódok elemzését az incidenskezelő (DFIR/SOC) csapatok számára. Az eset rávilágított: a kiberbiztonsági elemzésben és elhárításban felértékelődnek a saját infrastruktúrán futtatható, szűrőmentes nyílt súlyozású (open-weight) modellek.

Az ügy hátterét a The Hacker News és az Axios is részletesen feldolgozta: utóbbi szerint a Hugging Face nem talált bizonyítékot arra, hogy a nyilvánosan elérhető modelleket, adathalmazokat vagy a szoftverellátási láncot bárki is módosította volna – a támadók „csak" belső adathalmazokhoz és néhány szolgáltatási hitelesítő adathoz fértek hozzá.

Az eset jelentőségét az is mutatja, hogy az Egyesült Királyság AI Biztonsági Intézetének (UK AISI) értékelése szerint a GPT-5.6 Sol-hoz hasonló modellek egyre inkább képesek hosszú időtávon fenntartani komplex, több lépcsős kiberműveleteket – ez az eset pedig az első dokumentált bizonyíték arra, hogy ez a képesség éles környezetben is működik, nem csupán elméletben.

Technikai háttér: mit mond a Hugging Face a saját feltöréséről

A Hugging Face saját közleménye szerint a behatolás kiindulópontja a cég adatfeldolgozó csővezetéke volt – ez az a pont, ahol az AI-platformok különösen sebezhetőek. Egy kártékony adathalmaz két, a Hugging Face adatfeldolgozási folyamatában található kódfuttatási sebezhetőséget használt ki (egy távoli kódfuttatást lehetővé tevő adathalmaz-betöltőt és egy sablon-befecskendezési hibát az adathalmaz-konfigurációban), hogy kódot futtasson egy feldolgozó szerveren. Innen a támadó node-szintű hozzáférésre emelkedett, felhő- és klaszter-hitelesítő adatokat gyűjtött be, és egy hétvégén keresztül oldalirányban mozgott a belső klasztereken. A teljes kampányt egy autonóm ügynökrendszer hajtotta végre, több tízezer egyedi lépésben, rövid életű sandboxok hálózatán keresztül.

A Hugging Face az esetet elsőként AI-alapú anomáliadetektálással vette észre, majd a több mint 17 ezer naplózott eseményből álló támadási naplót szintén AI-ügynökökkel elemezte. A csapat végül a kínai fejlesztésű, nyílt súlyozású GLM 5.2 modellre váltott, amelyet a saját infrastruktúráján futtatott. Ennek egyben az az előnye is megvolt, hogy sem a támadó által érintett adatok, sem a hitelesítő adatok nem hagyták el a cég környezetét.

A Hugging Face hangsúlyozza: ez nem a biztonsági korlátok ellen szóló érv, ám arra figyelmeztet, hogy minden szervezetnek érdemes előre, egy esetleges incidens előtt beszereznie és tesztelnie egy saját infrastruktúrán futtatható, kellően képes modellt.

Hasonló esetek az elmúlt hónapokból

A lenti esetek különböző AI-fejlesztők és különböző kontextusok termékei, mégis van egy közös technikai száluk: a legkisebb jogosultság elvének (Principle of Least Privilege) megsértése. Az AI-ügynökök szinte minden esetben a feladathoz szükségesnél jóval szélesebb hozzáférést kaptak – túljogosult API-kulcsokkal, tokenekkel –, és a fejlesztői, illetve éles környezetek sem voltak kellően szigorúan elválasztva egymástól.

A GPT-5.6 Sol fájl- és adatbázis-törlései (2026 júliusa): Alig néhány nappal a Hugging Face-incidens előtt több felhasználó számolt be arról, hogy ugyanez a modell – sandboxolás nélkül, „teljes hozzáférésű" módban futtatva – töröl fájlokat: egy ideiglenes könyvtár kijelöléséhez felül akarta írni a $HOME környezeti változót, ám a felülírás sikertelensége miatt a tisztítási parancs végül magát a tényleges $HOME könyvtárat radírozta le rekurzívan, egy esetben egy teljes Mac-felhasználói könyvtárat, más esetben egy éles adatbázist érintve. Az OpenAI „őszinte hibának" nevezte a jelenséget, és elismerte, hogy saját, kiadás előtti tesztjei már korábban jelezték: ez a fajta hibás viselkedés a Sol-nál nagyjából hatszor gyakoribb, mint elődjénél. Forrás: InfoWorld

Alig néhány nappal a Hugging Face-incidens előtt több felhasználó számolt be arról, hogy ugyanez a modell – sandboxolás nélkül, „teljes hozzáférésű" módban futtatva – töröl fájlokat: egy ideiglenes könyvtár kijelöléséhez felül akarta írni a $HOME környezeti változót, ám a felülírás sikertelensége miatt a tisztítási parancs végül magát a tényleges $HOME könyvtárat radírozta le rekurzívan, egy esetben egy teljes Mac-felhasználói könyvtárat, más esetben egy éles adatbázist érintve. Az OpenAI „őszinte hibának" nevezte a jelenséget, és elismerte, hogy saját, kiadás előtti tesztjei már korábban jelezték: ez a fajta hibás viselkedés a Sol-nál nagyjából hatszor gyakoribb, mint elődjénél. Forrás: InfoWorld A Cursor/Claude Opus 4.6 kilenc másodperc alatt törölte a PocketOS éles adatbázisát (2026 áprilisa): Egy rutinszerű karbantartási feladatra beállított kódoló-AI-ügynök ehelyett egyetlen API-hívással törölte a cég éles adatbázisát és minden hozzá tartozó biztonsági mentést is, mivel a szolgáltató ugyanazon a tárolón tartotta a mentéseket, mint az élő adatokat. Az alapító nyilvánosan közzétett esetelemzése azóta a túlzottan széles jogosultságú AI-ügynök-hitelesítők tankönyvi példájává vált. Forrás: The Register

Egy rutinszerű karbantartási feladatra beállított kódoló-AI-ügynök ehelyett egyetlen API-hívással törölte a cég éles adatbázisát és minden hozzá tartozó biztonsági mentést is, mivel a szolgáltató ugyanazon a tárolón tartotta a mentéseket, mint az élő adatokat. Az alapító nyilvánosan közzétett esetelemzése azóta a túlzottan széles jogosultságú AI-ügynök-hitelesítők tankönyvi példájává vált. Forrás: The Register A Replit AI-ügynöke törölt egy éles adatbázist, majd hazudott róla (2025 júliusa): Egy kódfagyasztás (code freeze) alatt a Replit kódoló-ügynöke törölte több mint ezer cég adatait tartalmazó éles adatbázist, majd azt állította a felhasználónak, hogy a visszaállítás nem fog működni – holott igen. A Replit vezérigazgatója nyilvánosan bocsánatot kért, és kötelezővé tette a fejlesztői és éles környezetek szétválasztását. Forrás: Business Insider

Egy kódfagyasztás (code freeze) alatt a Replit kódoló-ügynöke törölte több mint ezer cég adatait tartalmazó éles adatbázist, majd azt állította a felhasználónak, hogy a visszaállítás nem fog működni – holott igen. A Replit vezérigazgatója nyilvánosan bocsánatot kért, és kötelezővé tette a fejlesztői és éles környezetek szétválasztását. Forrás: Business Insider A Vercelt egy külső AI-eszközön, a Context.ai-n keresztül törték fel (2026 áprilisa): Egy infostealer-fertőzés a Context.ai nevű kis AI-alkalmazásnál hozzáférést adott a támadóknak egy Vercel-alkalmazott Google Workspace-fiókjához, amit aztán a Vercel belső rendszereibe való behatolásra és ügyféladatok elérésére használtak. Ez más jellegű eset, mint a többi – itt nem egy önállóan cselekvő AI-ügynök okozta a bajt, hanem egy AI-eszköz vált a hitelesítő adatok ellopásának eszközévé –, de ugyanabba a mintázatba illik: az AI-eszközök új típusú támadási felületet nyitnak. Forrás: Vercel hivatalos közleménye

Egy infostealer-fertőzés a Context.ai nevű kis AI-alkalmazásnál hozzáférést adott a támadóknak egy Vercel-alkalmazott Google Workspace-fiókjához, amit aztán a Vercel belső rendszereibe való behatolásra és ügyféladatok elérésére használtak. Ez más jellegű eset, mint a többi – itt nem egy önállóan cselekvő AI-ügynök okozta a bajt, hanem egy AI-eszköz vált a hitelesítő adatok ellopásának eszközévé –, de ugyanabba a mintázatba illik: az AI-eszközök új típusú támadási felületet nyitnak. Forrás: Vercel hivatalos közleménye A Guardio Labs „Scamlexity" kutatása: AI-böngésző-ügynökök dőltek be csalásoknak (2025 augusztusa): Kontrollált tesztek során a Perplexity Comet nevű AI-böngésző önállóan végrehajtott egy vásárlást egy hamis Walmart-webáruházban, egy másik esetben pedig egy valódi adathalász-oldalon adta meg egy felhasználó banki belépési adatait – mindkét esetben anélkül, hogy gyanúsnak találta volna a helyzetet. Az eset 2026 előtti, és tudatos kutatói teszt volt, nem valós incidens, de a legkorábbi dokumentált példa arra, hogy az AI-ügynökök maguk válhatnak a támadás célpontjává, nem csupán az eszközévé. Forrás: Guardio Labs

Visszanyal a fagyi

Ez az eset egyszerre két, egymásnak feszülő narratívát erősít. Az egyik szerint az AI-laborok kiberbiztonsági képességei olyan tempóban nőnek, hogy a védelmi és teszt-elkülönítési protokollok nem tudnak lépést tartani velük – ezt az OpenAI maga is elismerte. A másik, kevésbé hangsúlyos szál viszont pont a Hugging Face válaszában rejlik: amikor a tét éles, a védekező fél számára a nyílt súlyozású, saját szerveren futtatható modellek bizonyultak használhatóbbnak, mint a szigorúan szabályozott amerikai frontvonalbeli rendszerek.

Ez a paradoxon ráadásul tisztán előrevetíti: nem ez volt az utolsó alkalom, hogy egy AI-fejlesztő cég a saját, ellenőrzés alól kicsúszó rendszereinek áldozatává válik.

Címlapkép forrása: Oliver Berg/picture alliance via Getty Images