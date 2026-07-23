Beszállt a háborúba Irán szövetségese: két hajóra is tüzet nyitottak

Az Iránnal szövetséges jemeni iszlamisták egy Encela és egy Laylia nevű szaúdi tankert támadtak meg, azzal vádolva a hajókat, hogy megsértették a hétfőn bejelentett tengerészeti blokádot.
Szaúd-Arábia hétfőn figyelmeztette a húszikat, hogy ha blokádot vezetnek fel a Vörös-tengerre, „határozott válaszra” számíthatnak Rijádtól és szövetségeseitől.
A két tanker ellen indított támadást Szaúd-Arábia nem erősítette még meg.
Címlapkép forrása: Mohammed Hamoud/Getty Images
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