Beszállt a háborúba Irán szövetségese: két hajóra is tüzet nyitottak

Tüzet nyitott két olajtankerre a jemeni Anszár Allah (húszik) mozgalom – ezt maga az iszlamista csoport jelentette be.

Az Iránnal szövetséges jemeni iszlamisták egy Encela és egy Laylia nevű szaúdi tankert támadtak meg, azzal vádolva a hajókat, hogy megsértették a hétfőn bejelentett tengerészeti blokádot.

Szaúd-Arábia hétfőn figyelmeztette a húszikat, hogy ha blokádot vezetnek fel a Vörös-tengerre, „határozott válaszra” számíthatnak Rijádtól és szövetségeseitől.

A két tanker ellen indított támadást Szaúd-Arábia nem erősítette még meg.

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