  • Megjelenítés
Beszállt a háborúba Irán szövetségese: két hajóra is tüzet nyitottak
Globál

Beszállt a háborúba Irán szövetségese: két hajóra is tüzet nyitottak

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Tüzet nyitott két olajtankerre a jemeni Anszár Allah (húszik) mozgalom – ezt maga az iszlamista csoport jelentette be.

Az Iránnal szövetséges jemeni iszlamisták egy Encela és egy Laylia nevű szaúdi tankert támadtak meg, azzal vádolva a hajókat, hogy megsértették a hétfőn bejelentett tengerészeti blokádot.

Szaúd-Arábia hétfőn figyelmeztette a húszikat, hogy ha blokádot vezetnek fel a Vörös-tengerre, „határozott válaszra” számíthatnak Rijádtól és szövetségeseitől.

A két tanker ellen indított támadást Szaúd-Arábia nem erősítette még meg.

Kapcsolódó cikkünk

Pusztulással fenyegeti riválisát Trump – Itt van egy ötlet, ami biztos katasztrófához vezetne

Felpattant az olajár az amerikai külügyminiszter szavai után

Bejelentette Trump: ez a jövő vár Iránra – Mostantól Amerika kegyetlen bosszút áll

Címlapkép forrása: Mohammed Hamoud/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lefejezte Zelenszkij a hadsereget, elsötétült a Krím – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Tisza-kormány: lemondott a legfőbb ügyész, óriási vasútfejlesztési projektet jelentett be a kabinet
Megindult a szövetségesek 65 ezer tonnás monstruma: kulcsfontosságú tengerszoros védelmére készülnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility