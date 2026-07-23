Drámai a helyzet, több mint tízezer embert evakuáltak Franciaországban

Turisták ezreit telepítették ki Franciaország délnyugati részén egy gyorsan terjedő erdőtűz miatt.

A hatóságok közlése szerint

több mint tízezer embert, köztük sok turistát kellett evakuálni a Bordeaux-tól nyugatra mintegy kétezer hektárt felperzselő tűz miatt.

Nyolc üdülőközpontot és három kempinget kellett kiüríteni, köztük egy felkapott naturista kempinget Cap Ferret-től északra.

A kedden a Bordeaux melletti Merignacnál pusztító tűz oltásakor életét vesztő két tűzoltó előtt szerdán az X közösségi platformon Laurent Nunez francia belügyminiszter is lerótta tiszteletét.

A helyenként 40 fokot is meghaladó hőmérséklettel érkező újabb hőhullám miatt az olaszországi Szicíliában is súlyos helyzet alakult ki.

A szigeten, ahol számos erdőtűz pusztít, egy bevetésen dolgozó 59 éves tűzoltó haláláról számoltak be csütörtökön a hatóságok. A közlemény szerint a férfi a Caltanissetta tartománybeli San Cataldóban egy nagy kiterjedésű tűz oltása közben esett össze, és vesztette életét, egy másik tűzoltót pedig kórházba kellett szállítani.

A sziget középső részén fekvő Agrigento tartományban, Santo Stefano Quisquina több mint 100 lakóját evakuálták, egy kórház 22 betegét pedig egy másik kórházba szállították át, miután egy erdőtűz elérte a település szélét.

A tűzoltók, az erdészeti hatóságok és a polgári védelem egységei napok óta küzdenek a Szicílián fellángolt tüzek ellen, amelyeknek terjedését az erős szél is segíti. A hatóságok szerint számos tüzet gyújtogatás okozott.

Renato Schifani, Szicília tartományi elnöke szerdán este arról tájékoztatta a sajtót, hogy a szerdán bejelentett 344 tűz közül csaknem ötvenet még nem tudtak megfékezni.

A Legambiente Sicilia környezetvédelmi szervezet szerint vészhelyzet alakult ki a szigeten, ezért a hadsereg bevetését követelte a tűzoltás támogatására és a veszélyeztetett területek védelmére.

Olaszország más régióiból, a Szicíliával szomszédos Calabriából, továbbá Molise, Szardínia, Puglia, Umbria és Toszkána vidékéről is jelentettek komoly erdőtüzeket.

Európában idén már nagyobb területet égettek fel a tűzvészek az elmúlt húsz év éves átlagánál,

miközben a világ leggyorsabban felmelegedő kontinensén eddig már három, gyakorlatilag egymást követő hőhullámot kellett átvészelni.

Címlapkép: Erdőtűzben leégett ház és kiégett autó a dél-franciaországi Ponteves környékén 2026. július 22-én. MTI/EPA/Sebastien Nogier