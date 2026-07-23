Durva számot mondott be Trump egyik legfontosabb embere: súlyos szinten lehet az oroszok háborús vesztesége

Sajtótájékoztatót tartott az amerikai külügyi tárcavezető, miután ritka, nagyjából fél óráig tartó személyes egyeztetésen vett részt Szergej Lavrovval. A politikust arról is megkérdezték, hogy mi Washington álláspontja jelenleg az Ukrajnában zajló háborúról. Rubio szerint a Fehér Ház a béke mellett foglalt állást:

Készek vagyunk minden lehetséges pozitív szerepet betölteni a háború befejezése érdekében, és ahhoz, hogy véget vessünk ennek a háborúnak, olyan dologra lesz szükség, amiben mind Oroszország, mind Ukrajna meg tud egyezni

– hangsúlyozta.

Kiemelte ugyanakkor, hogy a múltban sok energiát fektettek bele a megbeszélésekbe, de ezek nem zárultak sikerrel. Újra megerősítette, hogy sok munkára lesz szükség, ameddig a felek eljutnak egy békés lezárásig. Ugyanakkor az amerikai elnök, Donald Trump és stábja úgy véli, hogy továbbra is haladni kell a diplomáciai megbeszélések útján. Ezzel kapcsolatban Rubio egy kifejezetten meghökkentő számot is bemondott:

Mert végső soron az elnököt ez érdekli a legjobban: hogy az emberek ne haljanak meg, hogy az embereket ne mészárolják le, hogy Ukrajna élhessen tovább békében, az ukránok visszaköltözhessenek hazájukba, és újjáépíthessék azt. Hogy ne öljenek meg heti 5000 fiatal oroszt a csatatéren

– mondta, majd megerősítette, hogy értelmetlennek tarja ezt a háborút.

Az egy hét alatt a harcmezőn elesett 5000 orosz katona rendkívül magas szám, ugyanis egy hónap alatt nagyjából 30 ezer fő körül szokták jelenteni a teljes veszteséget, ebbe beletartoznak a súlyos sérültek is. A különböző oldalak szerint Oroszország nagyjából 1:2 és 1:3 körül lehet a harctéren eleső és a sebesültek aránya, vagyis a teljes 33 és 25 százalék között lehet a halottak száma. Ezekkel az arányokkal a számolva a Rubio által bemondott mennyiséget egészen drámai, havi 60 és 80 ezer fő körül veszteségek jönnek ki. Könnyen lehet, ugyanakkor, hogy Rubio valójában a veszteségszámokat mondta be, ami közelebb lehet a korábbi becslésekhez, ám valamelyest alacsonyabb annál.

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