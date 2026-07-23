Durván elszabadultak az indulatok Trumpék miatt: vízágyúval oszlatták a flamingós forradalmárokat

Albániában május 31. óta folyamatosak a demonstrációk a parlamentnél és a miniszterelnöki hivatalnál a több milliárd dolláros beruházás ellen. Az Adriai-tenger partjának környezetvédelmi szempontból érzékeny szakaszára tervezett üdülőkomplexum a tiltakozók szerint veszélyezteti a helyi állat-és növényvilágot.
Az építkezést Donald Trump amerikai elnök vejének, Jared Kushnernek egy cége folytatja.
A tüntetéshullám hátteréről itt írtunk bővebben:
Albanian police fired water cannons and tear gas at protesters opposing a coastal tourism project linked to US President Donald Trump’s family.Demonstrators gathered outside parliament in Tirana and demanded Prime Minister Edi Rama’s resignation.#Albania #Tirana #Protest… pic.twitter.com/ITRq9pwV7L https://x.com/hashtag/Albania?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— CGTN Europe (@CGTNEurope) July 23, 2026
The has had enough...it’s calling on the to rise against the corrupt government.Flamingo Revolution turning violent. Enough is enough.#AlbaniaIsNotForSale pic.twitter.com/Ig99wnM207 https://x.com/hashtag/AlbaniaIsNotForSale?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— Trelarat (@Trelarat) July 23, 2026
Csütörtök reggel azt követően vetettek be vízágyút, hogy a tüntetők megpróbáltak áttörni a parlament körüli kordonon, tojásokat és flakonokat dobálva a rendőrökre.
A tiltakozók Edi Rama kormányfő lemondását követelték.
A tüntetők "flamingós forradalomnak" nevezték el a megmozdulásukat, mert a kifogásolt luxusüdülőt flamingók, fókák és tengeri teknősök élőhelyéül szolgáló területen tervezik felépíteni.
A Kushner nevéhez köthető projektet Rama határozottan támogatja, és azt állítja, a tüntetések nem valódiak, azokat csak a politikai ellenfeli gerjesztik mesterségesen.
Olsi Nika tengerbiológus, az EcoAlbania nevű civil szervezet vezetője az AFP francia hírügynökségnek elmondta, hogy
a munkagépek már tönkretették a kihalással fenyegetett álcserepesteknősök fészkelőhelyeit.
Továbbá számos madárfaj élőhelyét is felszámolták a Nartai-lagúna homokbuckáin keresztül kialakított utakkal és a kivágott fákkal.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Malton Dibra
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