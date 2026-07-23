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Durván elszabadultak az indulatok Trumpék miatt: vízágyúval oszlatták a flamingós forradalmárokat
Globál

Durván elszabadultak az indulatok Trumpék miatt: vízágyúval oszlatták a flamingós forradalmárokat

MTI
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Portfolio
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Könnygázzal és vízágyúkkal oszlatta az albán rendőrség csütörtökön Tiranában a Trump családhoz köthető luxusüdülő-beruházás ellen tüntetőket. Mindeközben környezetvédők arra figyelmeztettek, hogy az építkezés előkészítési munkálatai máris visszafordíthatatlan környezeti károkat okoztak.

Albániában május 31. óta folyamatosak a demonstrációk a parlamentnél és a miniszterelnöki hivatalnál a több milliárd dolláros beruházás ellen. Az Adriai-tenger partjának környezetvédelmi szempontból érzékeny szakaszára tervezett üdülőkomplexum a tiltakozók szerint veszélyezteti a helyi állat-és növényvilágot.

Az építkezést Donald Trump amerikai elnök vejének, Jared Kushnernek egy cége folytatja.

A tüntetéshullám hátteréről itt írtunk bővebben:

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Csütörtök reggel azt követően vetettek be vízágyút, hogy a tüntetők megpróbáltak áttörni a parlament körüli kordonon, tojásokat és flakonokat dobálva a rendőrökre.

A tiltakozók Edi Rama kormányfő lemondását követelték.

A tüntetők "flamingós forradalomnak" nevezték el a megmozdulásukat, mert a kifogásolt luxusüdülőt flamingók, fókák és tengeri teknősök élőhelyéül szolgáló területen tervezik felépíteni.

A Kushner nevéhez köthető projektet Rama határozottan támogatja, és azt állítja, a tüntetések nem valódiak, azokat csak a politikai ellenfeli gerjesztik mesterségesen.

Olsi Nika tengerbiológus, az EcoAlbania nevű civil szervezet vezetője az AFP francia hírügynökségnek elmondta, hogy

a munkagépek már tönkretették a kihalással fenyegetett álcserepesteknősök fészkelőhelyeit.

Továbbá számos madárfaj élőhelyét is felszámolták a Nartai-lagúna homokbuckáin keresztül kialakított utakkal és a kivágott fákkal.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/Malton Dibra

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