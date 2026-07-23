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Elképesztő számok érkeztek: olyan elégedetlenségi áradat sodorhatja el Donald Trumpot, amit ritkán látni
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Elképesztő számok érkeztek: olyan elégedetlenségi áradat sodorhatja el Donald Trumpot, amit ritkán látni

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A legfrissebb Fox News-felmérés alapján átható elégedetlenség uralkodik az amerikai választók körében, akik számmottevő változásra szomjaznak. Donald Trump elnöki teljesítményének megítélése továbbra is rekordközeli mélyponton van, miközben a demokrata szavazók jóval motiváltabbak a republikánusoknál, mindez pedig a demokratáknak kedvezhet a novemberi félidős választások előtt. A gazdasági helyzetet borúlátóan értékelik a törésvonalakon átívelően, tízből négy amerikai drámai vagy forradalmi változásokat vár.

A pártok megítélését tekintve a demokraták számos szakpolitikai kulcskérdésben vezetnek.

  • A jövedelmi egyenlőtlenségek kezelésében 22 százalékpontos,
  • az egészségügy terén 21 százalékpontos,
  • az infláció ügyében 10 százalékpontos,
  • a gazdaságpolitikában 9 százalékpontos,
  • a külpolitikában pedig 7 százalékpontos előnyt élveznek.

  • Ezzel szemben a republikánusok kizárólag a bűnözés elleni fellépésben tudnak felmutatni egy hétpontos fölényt.

  • Figyelemre méltó változás, hogy noha áprilisban a bevándorlás kezelésében még a republikánusok vezettek 8 ponttal, mostanra kiegyenlítettek a demokraták, és egy ponttal bennük bíznak többen a migráció kapcsán.

A Newsweek szemléje kiemeli, hogy

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a demokraták legutóbb 2006 nyarán értek el ilyen mértékű, legalább 9 pontos vezetést a gazdaságpolitika terén.

Húsz évvel ezelőtt hatalmas "kék hullám" söpörte el a republikánusokat a félidős választáson, válaszul az iraki háborúra, a Katrina hurrikán kormányzati kezelésére és a hivatalban lévő George W. Bush elnök népszerűtlenségére. Ha hihetünk a felmérés eredményeinek, hasonlóra számíthatunk idén novemberben is.

A poll szerint a demokraták mozgósítása sokkal erősebbnek tűnik egyelőre, a szimpatiánsaik 68 százaléka vallja magát rendkívül motiváltnak a szavazásra, szemben a republikánusok 57 százalékával. Utóbbi táboron belül a MAGA-mozgalom hívei jóval elszántabbak (66 százalék), mint a mozgalmon kívüli republikánusok (41 százalék).

A Fox News július 17 és 20. közötti közvélemény-kutatása alapján

Ha most tartanák a képviselőházi választást, a választók 53 százaléka a demokrata, míg 46 százaléka a republikánus jelöltet támogatná.

A billegő, 2024-ben szoros elnökválasztási eredményt hozó megyékben a demokraták ráadásul ennél sokkal meggyőzőbb, 59-41 arányban vezetnek.

Daron Shaw republikánus közvélemény-kutató ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az adatok csalókák lehetnek, mivel a demokrata szavazók jelentős része a kevésbé kiélezett körzetekben összpontosul. Ez felerősíti az országos támogatottsági mutatóikat anélkül, hogy azt tényleges képviselői helyekre válthatnák. Shaw becslése szerint

a republikánusok akkor is megőrizhetik az alsóházi többségüket, ha a demokraták országosan két-három százalékponttal magasabb szavazatarányt érnek el.

Egy hat-hét százalékpontos demokrata győzelem viszont már megfordíthatná a törvényhozási erőviszonyokat, bár a képviselőház mellett a szenátus elhódítását nem feltétlenül garantálná.

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Donald Trump elnöki teljesítményét jelenleg a választók 39 százaléka értékeli pozitívan, ami mindössze egyetlen százalékponttal haladja meg a 2017. októberi mélypontját.

  • Az elnök munkájának a mérlege kifejezetten negatív a bevándorláspolitika kapcsán (42 százalékos pozitív, 57 százalékos negatív megítélés),
  • valamint Irán (34-66 százalék),
  • a gazdaság (33-67 százalék)
  • és leginkább az infláció terén.

Utóbbi a leglesújtó adat a Fehér Ház szempontjából: négyből közel három amerikai elutasítja, ahogy a republikánus elnök az áremelkedést kezeli (27-73 százalék), miközben a legtöbben az inflációt és a magas árakat vélik az ország legsúlyosabb problémájának.

Az amerikai szavazók ugyancsak háromnegyede látja borúsnak a gazdasági helyzetet,

és ugyanennyien panaszkodnak arra, hogy az infláció anyagi nehézséget okoz számukra. Utóbbiak közül 34 százalék érezte "súlyosnak" az inflációs nyomást, szemben a tavalyi 26 százalékkal, miközben a megkérdezettek 54 százaléka a gazdasági helyzet további romlására számít a következő évben.

A drámai elégedetlenség és kiábrándultság mindkét nagy politikai pártban uralkodóvá vált.

  • A választók 70 százaléka véli úgy, hogy a Republikánus Párt szorosan kötődik a gazdasági és politikai elit érdekeihez, de 55 százalék ugyanezt állítja a Demokrata Pártról is.
  • Ráadásul a demokraták 48 és a republikánusok 41 százaléka érzi úgy, hogy saját pártja cserben hagyta őket, elsősorban a különféle lobbicsoportok kiszolgálása miatt.
  • A jövedelmi egyenlőtlenségeket is egyre kevesebben tartják elfogadhatónak, hiszen a 2014-es 62 százalékról mára 46 százalékra esett vissza azok aránya, akik ezt természetesnek tartják, miközben a választók közel kétharmada szerint a jelenlegi rendszer egyértelműen a gazdagoknak kedvez.
  • A választók körében kétszer annyian tartják fontosabbnak a politikai vérfrissítést, új arcok szerepvállalását, mint a tapasztalt politikusok hatalomban tartását, és 85 százalékuk támogatná a kötelező nyugdíjkorhatár bevezetését a szövetségi törvényhozásban.
  • A kapitalizmus megítélése is romlott, ma már csak a megkérdezettek fele vélekedik róla pozitívan a 2019-es 57 százalékkal szemben.

Országosan a legnépszerűbb aktív politikus jelenleg Bernie Sanders vermonti szenátor, akit a válaszadók 45 százaléka lát kedvező színben.

Ezzel népszerűbb, mint J. D. Vance alelnök (41 százalék), Donald Trump (38 százalék) vagy Alexandria Ocasio-Cortez New York-i képviselő (35 százalék).

Érdekes adat még, hogy Izrael pozitív megítélése is jelentősen visszaesett az elmúlt tíz évben, 58 százalékról 44 százalékra országosan szinten. A 65 évnél idősbb szavazók (56 százalék) kétszer akkora valószínűséggel vélekednek kedvezően Izraelről, mint a 30 év alattiak (27 százalék).

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