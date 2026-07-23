Elképesztő számok érkeztek: olyan elégedetlenségi áradat sodorhatja el Donald Trumpot, amit ritkán látni

A pártok megítélését tekintve a demokraták számos szakpolitikai kulcskérdésben vezetnek.
- A jövedelmi egyenlőtlenségek kezelésében 22 százalékpontos,
- az egészségügy terén 21 százalékpontos,
- az infláció ügyében 10 százalékpontos,
- a gazdaságpolitikában 9 százalékpontos,
- a külpolitikában pedig 7 százalékpontos előnyt élveznek.
-
Ezzel szemben a republikánusok kizárólag a bűnözés elleni fellépésben tudnak felmutatni egy hétpontos fölényt.
- Figyelemre méltó változás, hogy noha áprilisban a bevándorlás kezelésében még a republikánusok vezettek 8 ponttal, mostanra kiegyenlítettek a demokraták, és egy ponttal bennük bíznak többen a migráció kapcsán.
Fox News Poll: Which party do you trust more to handle the following issues? Income Inequality: D+22 Healthcare: D+21 Inflation/Prices: D+10 (new high) Economy: D+9 (new high) Foreign Policy: D+7 Immigration: D+1 (was R+8 in April)—— National Security: R+2… https://t.co/8TAPAQ0Pqd pic.twitter.com/HSrEZFPDaZ https://t.co/8TAPAQ0Pqd— InteractivePolls (@IAPolls2022) July 22, 2026
A Newsweek szemléje kiemeli, hogy
a demokraták legutóbb 2006 nyarán értek el ilyen mértékű, legalább 9 pontos vezetést a gazdaságpolitika terén.
Húsz évvel ezelőtt hatalmas "kék hullám" söpörte el a republikánusokat a félidős választáson, válaszul az iraki háborúra, a Katrina hurrikán kormányzati kezelésére és a hivatalban lévő George W. Bush elnök népszerűtlenségére. Ha hihetünk a felmérés eredményeinek, hasonlóra számíthatunk idén novemberben is.
A poll szerint a demokraták mozgósítása sokkal erősebbnek tűnik egyelőre, a szimpatiánsaik 68 százaléka vallja magát rendkívül motiváltnak a szavazásra, szemben a republikánusok 57 százalékával. Utóbbi táboron belül a MAGA-mozgalom hívei jóval elszántabbak (66 százalék), mint a mozgalmon kívüli republikánusok (41 százalék).
A Fox News július 17 és 20. közötti közvélemény-kutatása alapján
Ha most tartanák a képviselőházi választást, a választók 53 százaléka a demokrata, míg 46 százaléka a republikánus jelöltet támogatná.
A billegő, 2024-ben szoros elnökválasztási eredményt hozó megyékben a demokraták ráadásul ennél sokkal meggyőzőbb, 59-41 arányban vezetnek.
Daron Shaw republikánus közvélemény-kutató ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az adatok csalókák lehetnek, mivel a demokrata szavazók jelentős része a kevésbé kiélezett körzetekben összpontosul. Ez felerősíti az országos támogatottsági mutatóikat anélkül, hogy azt tényleges képviselői helyekre válthatnák. Shaw becslése szerint
a republikánusok akkor is megőrizhetik az alsóházi többségüket, ha a demokraták országosan két-három százalékponttal magasabb szavazatarányt érnek el.
Egy hat-hét százalékpontos demokrata győzelem viszont már megfordíthatná a törvényhozási erőviszonyokat, bár a képviselőház mellett a szenátus elhódítását nem feltétlenül garantálná.
Donald Trump elnöki teljesítményét jelenleg a választók 39 százaléka értékeli pozitívan, ami mindössze egyetlen százalékponttal haladja meg a 2017. októberi mélypontját.
- Az elnök munkájának a mérlege kifejezetten negatív a bevándorláspolitika kapcsán (42 százalékos pozitív, 57 százalékos negatív megítélés),
- valamint Irán (34-66 százalék),
- a gazdaság (33-67 százalék)
- és leginkább az infláció terén.
Utóbbi a leglesújtó adat a Fehér Ház szempontjából: négyből közel három amerikai elutasítja, ahogy a republikánus elnök az áremelkedést kezeli (27-73 százalék), miközben a legtöbben az inflációt és a magas árakat vélik az ország legsúlyosabb problémájának.
Az amerikai szavazók ugyancsak háromnegyede látja borúsnak a gazdasági helyzetet,
és ugyanennyien panaszkodnak arra, hogy az infláció anyagi nehézséget okoz számukra. Utóbbiak közül 34 százalék érezte "súlyosnak" az inflációs nyomást, szemben a tavalyi 26 százalékkal, miközben a megkérdezettek 54 százaléka a gazdasági helyzet további romlására számít a következő évben.
A drámai elégedetlenség és kiábrándultság mindkét nagy politikai pártban uralkodóvá vált.
- A választók 70 százaléka véli úgy, hogy a Republikánus Párt szorosan kötődik a gazdasági és politikai elit érdekeihez, de 55 százalék ugyanezt állítja a Demokrata Pártról is.
- Ráadásul a demokraták 48 és a republikánusok 41 százaléka érzi úgy, hogy saját pártja cserben hagyta őket, elsősorban a különféle lobbicsoportok kiszolgálása miatt.
- A jövedelmi egyenlőtlenségeket is egyre kevesebben tartják elfogadhatónak, hiszen a 2014-es 62 százalékról mára 46 százalékra esett vissza azok aránya, akik ezt természetesnek tartják, miközben a választók közel kétharmada szerint a jelenlegi rendszer egyértelműen a gazdagoknak kedvez.
- A választók körében kétszer annyian tartják fontosabbnak a politikai vérfrissítést, új arcok szerepvállalását, mint a tapasztalt politikusok hatalomban tartását, és 85 százalékuk támogatná a kötelező nyugdíjkorhatár bevezetését a szövetségi törvényhozásban.
- A kapitalizmus megítélése is romlott, ma már csak a megkérdezettek fele vélekedik róla pozitívan a 2019-es 57 százalékkal szemben.
Országosan a legnépszerűbb aktív politikus jelenleg Bernie Sanders vermonti szenátor, akit a válaszadók 45 százaléka lát kedvező színben.
Ezzel népszerűbb, mint J. D. Vance alelnök (41 százalék), Donald Trump (38 százalék) vagy Alexandria Ocasio-Cortez New York-i képviselő (35 százalék).
Érdekes adat még, hogy Izrael pozitív megítélése is jelentősen visszaesett az elmúlt tíz évben, 58 százalékról 44 százalékra országosan szinten. A 65 évnél idősbb szavazók (56 százalék) kétszer akkora valószínűséggel vélekednek kedvezően Izraelről, mint a 30 év alattiak (27 százalék).
Tripla sokk éri a magyar autósokat – Újra elszállhatnak az üzemanyagárak
Három irányból érkezik a nyomás.
Elszabadult az olajár
Száguldás.
Félelmetes atommeghajtású csatacirkálóval rukkolt elő Moszkva, de az egész koncepció egy nagy zsákutca lehet
Sok a megválaszolatlan kérdés.
Költségmegtakarítás miatt nem vesz részt a BMW a Párizsi Autószalonon
A gyártó gyakran a múltban gyakran mutatta be új modelljeit az eseményen.
Rekordot döntött a Tesla, mégis bünteti a piac – Ennyibe kerül Elon Musk nagy dobása
Izgalmas folyamatok a világ legértékesebb autógyártójánál.
Publicus Intézet: a lakosság nagy többsége támogatja a vagyonvisszaszerzést és a közjogi tisztviselők leváltását
A kormányfő és a képviselők mandátumának korlátozása is szimpatikus az embereknek.
Új országban csaphat le Trump katonai erővel, de összeakaszthatja a bajszát Putyinnal: magyar származású héja a legfőbb hangadó
Ez lehet a nyolcadik ország, ahol Trump csapásokat hajt végre.
Nem egészségesebb, csak kevesebbet panaszkodik: ellentmondásos az egészségügyi statisztika
Nem feltétlenül ott élnek a legtovább egészségben, ahol az emberek egyébként a legtovább élnek. A régiós rangsort Bulgária vezeti, miközben a várható élettartamban az utolsók... The post
100 000 forintos iskolakezdési támogatás 2026-ban: kinek jár, mikor érkezik, és mit kell ellenőrizni?
Gyermekenként 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kaphatnak 2026-ban a rászoruló iskolás gyermekeket nevelő családok. A legtöbb jogosultnak nem kell külön igényelnie, de az adatoknak ren
Európai klímaboom: egy német óriás felvenné a versenyt az ázsiai gyártókkal
Az európai klímapiac gyors bővülés előtt áll: 2030-ra több mint 100 millió készülék működhet az EU-ban, miközben az értékesítést jelenleg ázsiai gyártók uralják. Duha Bence azt vizsg
A gyógyszeres önfegyelem lesz a fogyasztószerek új generációja
Az Ozempic és rokonai már rég nem egyszerű fogyasztószerek. A legújabb kutatások szerint az agy jutalmazó rendszerére is hatással lehetnek, és lehalkíthatják a "kell még... The post A gyógy
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság?
A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az
MARA Holdings - kereskedés
Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most
Magyarországon még mindig túl sokan halnak meg elkerülhető okokból
Egy ország egészségügyének minőségét nemcsak az mutatja meg, meddig élnek az emberek, hanem az is, hányan halnak meg túl korán úgy, hogy azt meg lehetett... The post Magyarországon még mindi
A CHIPS Act paradoxona: hogyan lettek a gyár nélküli chipcégek a technológiai háború nyertesei?
A CHIPS Act az amerikai chipgyártást akarta megerősíteni, a piac mégis a saját gyár nélkül működő Nvidiát, AMD-t és Qualcommot jutalmazta. The post A CHIPS Act paradoxona: hogyan lettek a gy
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Nincs vége a magyar kamatvágásoknak, de Trump még keresztbe tehet
Ki tudja, meddig mehetnek a dolgok a tervek szerint.
Nagyot gurított az OTP: ez még az elemzőket is meglepte
Idén is terjeszkedik a magyar bankcsoport.
Újabb végtelen háború? Trump nem találja a kiutat Iránból
Nem látszik a fény az alagút végén.