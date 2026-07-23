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Elszabadult az olajár
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Elszabadult az olajár

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A Brent kőolaj ára 4,5 százalékos ugrással hordónként 97 dollár fölé, új hathetes csúcsra emelkedett a közel-keleti feszültség fokozódása miatt. Az olaj ára július eleje óta már 36 százalékot emelkedett.

A Brent kőolaj ára ma nagyot ralizik:

4,5 százalékos ugrást követően hordónként 97 dollár fölé, új hathetes csúcsra emelkedett a jegyzés.

A közel-keleti feszültség fokozódása tovább erősíteti az ellátási zavaroktól való félelmeket. Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok iráni infrastruktúrát támadna, amennyiben Teherán a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókat venné célba, Irán pedig megtorlást helyezett kilátásba az Egyesült Államokhoz köthető térségi energetikai létesítmények ellen.

Eközben az Irán által támogatott

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húszi fegyveresek rakétákkal és drónokkal támadtak meg két szaúdi olajszállító hajót a Vörös-tengeren,

ami az első közvetlen tankerellenes támadás volt ezen a vízi útvonalon, és újabb aggodalmakat keltett a szaúdi olajexport egyik fontos alternatív útvonalával kapcsolatban.

Az eszkaláció tehát új frontot nyitott a konfliktusban, miközben egyszerre nőttek a hajózási kockázatok a Vörös-tengeren és a Hormuzi-szorosban. Az amerikai erők eközben már a tizenkettedik egymást követő napon hajtottak végre csapásokat iráni célpontok ellen, Washington és Teherán pedig továbbra is igyekezett lehűteni a béketárgyalásokkal kapcsolatos várakozásokat.

Július eleje óta már 36 százalékot száguldott az olaj ára.

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Címlapkép forrása: Shutterstock

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