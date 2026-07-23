Elszabadult az olajár

A Brent kőolaj ára 4,5 százalékos ugrással hordónként 97 dollár fölé, új hathetes csúcsra emelkedett a közel-keleti feszültség fokozódása miatt. Az olaj ára július eleje óta már 36 százalékot emelkedett.

A Brent kőolaj ára ma nagyot ralizik:

4,5 százalékos ugrást követően hordónként 97 dollár fölé, új hathetes csúcsra emelkedett a jegyzés.

A közel-keleti feszültség fokozódása tovább erősíteti az ellátási zavaroktól való félelmeket. Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok iráni infrastruktúrát támadna, amennyiben Teherán a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókat venné célba, Irán pedig megtorlást helyezett kilátásba az Egyesült Államokhoz köthető térségi energetikai létesítmények ellen.

Eközben az Irán által támogatott

húszi fegyveresek rakétákkal és drónokkal támadtak meg két szaúdi olajszállító hajót a Vörös-tengeren,

ami az első közvetlen tankerellenes támadás volt ezen a vízi útvonalon, és újabb aggodalmakat keltett a szaúdi olajexport egyik fontos alternatív útvonalával kapcsolatban.

Az eszkaláció tehát új frontot nyitott a konfliktusban, miközben egyszerre nőttek a hajózási kockázatok a Vörös-tengeren és a Hormuzi-szorosban. Az amerikai erők eközben már a tizenkettedik egymást követő napon hajtottak végre csapásokat iráni célpontok ellen, Washington és Teherán pedig továbbra is igyekezett lehűteni a béketárgyalásokkal kapcsolatos várakozásokat.

Július eleje óta már 36 százalékot száguldott az olaj ára.

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