Elszakadt a cérna az ázsiai atomhatalomnál: katonai válasszal fenyegetik Irán szövetségesét

Pakisztán ismét hangsúlyozza, hogy bármilyen ellenséges cselekmény pakisztáni zászló alatt hajózó vagy a pakisztáni tengerészeti érdekekhez tartozó hajók ellen a nemzetbiztonságunk elleni súlyos fenyegetést jelent. Fenntartjuk a jogot, hogy minden lehetséges intézkedést meghozzunk önvédelmünk érdekében”

– mondta Tahir Husszein pakisztáni külügyminiszter.

Az Al-Arabija hírportál közben beszámol arról is, hogy Pakisztán közvetlen üzenetet küldött a jemeni húsziknak:

ha megtámadják Pakisztán tengerészeti forgalmát, az ország katonai erővel válaszolhat.

A konfliktus háttere, hogy a jemeni húszik elkezdték fenyegetni a Vörös-tenger forgalmát, Irán parancsára és két szaúdi tankert megtámadtak pár órája. A kommunikáció Pakisztán és a húszik közt azért is érdekes, mert Pakisztán azon dolgozik, hogy Irán és az Egyesült Államok közti közvetítéssel lezárja a közel-keleti konfliktushelyzetet. A húszik pedig Irán egyik leglojálisabb szövetségeseként ellenőrzik Jemen központi részét.

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