Ez lehet Zelenszkij végezete? Olyan húzásra készül az ukrán elnök, hogy akár bele is bukhat

Az ukrán parlamenti képviselő szerint csapdahelyzetet teremtett magának, amivel akár a saját bukását is elhozhatja. Szkorohod szerint ehhez a Mihajlo Fedorov nemrégiben menesztett védelmi miniszter körül kialakult bizonytalanságok vezethetnek:
Ha Fedorovot visszahelyezik Ukrajna védelmi miniszteri posztjára, akkor Zelenszkij akár le is mondhat. Vagy egy ideiglenes kormányra, vagy választásokra számítok, (...) de én inkább a puccsra hajlok
– állítja a képviselőnő.
Azt is hozzátette, hogy meglátása szerint Zelenszkij népszerűsége rohamosan csökken Ukrajnában, ez pedig az elnök politikai pályájának végét is elhozhatja. Szerinte a védelmi miniszter elbocsátáshoz hasonló elhibázott döntései miatt „már senki nem veszi komolyan”. Több szakértő is úgy véli, hogy a fiatal és tehetségesnek tartott Fedorov könnyedén elnöki ambíciókat is dédelgethet, ami váltáshoz vezethet az államfői pozícióban.
Anna Szkorohod visszatérő szereplő az orosz médiában, mivel hangos kritikusa Zelenszkijnek, már többször is az ukrán elnök bukásáról beszélt. A neve egy súlyos korrupciós botránnyal kapcsolatban is előkerült, ezzel kapcsolatban egyelőre nincsenek fejlemények. Az orosz propagandaoldalak is rendszeresen az ukrán vezetés közelgő bukásáról írnak, gyakorta a lehetséges utódot is tudni vélik, korábban az egykori ukrán főparancsnokot, Valerij Zaluzsijt nevezték meg.
Címlapkép forrása: Murat Gok/Anadolu via Getty Images
Az OpenAI két AI-modellje hackelt meg egy másik AI-céget
Kiszöktek a tesztkörnyezetből, ellopott jelszavakkal törtek be a „tesóhoz".
A sztárelőadók gigabulijaival kell felvenni a versenyt a rajongók pénztárcájáért − Nyomás alatt a fesztiválpiac
Időközben a belépőárak már a tűréshatárt feszegetik.
Kiderült az igazság a magyarok megtakarításairól: ennyi pénz zúdult a legnagyobb nyugdíjpénztárhoz
Jól kell értelmezni a számokat.
Elképesztő számok érkeztek: olyan elégedetlenségi áradat sodorhatja el Donald Trumpot, amit ritkán látni
Nem túl fényes az elnök helyzete.
Elszakadt a cérna az ázsiai atomhatalomnál: katonai válasszal fenyegetik Irán szövetségesét
Gyorsan eszkalálódik a helyzet, Pakisztán is beléphet a háborúba.
Tripla sokk éri a magyar autósokat – Újra elszállhatnak az üzemanyagárak
Három irányból érkezik a nyomás.
Elszabadult az olajár
Száguldás.
Nem egészségesebb, csak kevesebbet panaszkodik: ellentmondásos az egészségügyi statisztika
Nem feltétlenül ott élnek a legtovább egészségben, ahol az emberek egyébként a legtovább élnek. A régiós rangsort Bulgária vezeti, miközben a várható élettartamban az utolsók... The post
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság?
A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az
100 000 forintos iskolakezdési támogatás 2026-ban: kinek jár, mikor érkezik, és mit kell ellenőrizni?
Gyermekenként 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kaphatnak 2026-ban a rászoruló iskolás gyermekeket nevelő családok. A legtöbb jogosultnak nem kell külön igényelnie, de az adatoknak ren
Európai klímaboom: egy német óriás felvenné a versenyt az ázsiai gyártókkal
Az európai klímapiac gyors bővülés előtt áll: 2030-ra több mint 100 millió készülék működhet az EU-ban, miközben az értékesítést jelenleg ázsiai gyártók uralják. Duha Bence azt vizsg
A gyógyszeres önfegyelem lesz a fogyasztószerek új generációja
Az Ozempic és rokonai már rég nem egyszerű fogyasztószerek. A legújabb kutatások szerint az agy jutalmazó rendszerére is hatással lehetnek, és lehalkíthatják a "kell még... The post A gyógy
MARA Holdings - kereskedés
Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most
Magyarországon még mindig túl sokan halnak meg elkerülhető okokból
Egy ország egészségügyének minőségét nemcsak az mutatja meg, meddig élnek az emberek, hanem az is, hányan halnak meg túl korán úgy, hogy azt meg lehetett... The post Magyarországon még mindi
A CHIPS Act paradoxona: hogyan lettek a gyár nélküli chipcégek a technológiai háború nyertesei?
A CHIPS Act az amerikai chipgyártást akarta megerősíteni, a piac mégis a saját gyár nélkül működő Nvidiát, AMD-t és Qualcommot jutalmazta. The post A CHIPS Act paradoxona: hogyan lettek a gy
Nincs vége a magyar kamatvágásoknak, de Trump még keresztbe tehet
Ki tudja, meddig mehetnek a dolgok a tervek szerint.
Nagyot gurított az OTP: ez még az elemzőket is meglepte
Idén is terjeszkedik a magyar bankcsoport.
Újabb végtelen háború? Trump nem találja a kiutat Iránból
Nem látszik a fény az alagút végén.
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.