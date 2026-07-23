Az ukrán parlamenti képviselő szerint csapdahelyzetet teremtett magának, amivel akár a saját bukását is elhozhatja. Szkorohod szerint ehhez a Mihajlo Fedorov nemrégiben menesztett védelmi miniszter körül kialakult bizonytalanságok vezethetnek:

Ha Fedorovot visszahelyezik Ukrajna védelmi miniszteri posztjára, akkor Zelenszkij akár le is mondhat. Vagy egy ideiglenes kormányra, vagy választásokra számítok, (...) de én inkább a puccsra hajlok

– állítja a képviselőnő.

Azt is hozzátette, hogy meglátása szerint Zelenszkij népszerűsége rohamosan csökken Ukrajnában, ez pedig az elnök politikai pályájának végét is elhozhatja. Szerinte a védelmi miniszter elbocsátáshoz hasonló elhibázott döntései miatt „már senki nem veszi komolyan”. Több szakértő is úgy véli, hogy a fiatal és tehetségesnek tartott Fedorov könnyedén elnöki ambíciókat is dédelgethet, ami váltáshoz vezethet az államfői pozícióban.

Anna Szkorohod visszatérő szereplő az orosz médiában, mivel hangos kritikusa Zelenszkijnek, már többször is az ukrán elnök bukásáról beszélt. A neve egy súlyos korrupciós botránnyal kapcsolatban is előkerült, ezzel kapcsolatban egyelőre nincsenek fejlemények. Az orosz propagandaoldalak is rendszeresen az ukrán vezetés közelgő bukásáról írnak, gyakorta a lehetséges utódot is tudni vélik, korábban az egykori ukrán főparancsnokot, Valerij Zaluzsijt nevezték meg.

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