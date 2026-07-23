  • Megjelenítés
Ez lehet Zelenszkij végezete? Olyan húzásra készül az ukrán elnök, hogy akár bele is bukhat
Globál

Ez lehet Zelenszkij végezete? Olyan húzásra készül az ukrán elnök, hogy akár bele is bukhat

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az ukrán Anna Szkorohod, a Verhovna Rada tagja arról beszélt, hogy Volodimir Zeleszkij elnök könnyen olyat léphet, ami a bukását okozhatja – írja a Gazeta.

Az ukrán parlamenti képviselő szerint csapdahelyzetet teremtett magának, amivel akár a saját bukását is elhozhatja. Szkorohod szerint ehhez a Mihajlo Fedorov nemrégiben menesztett védelmi miniszter körül kialakult bizonytalanságok vezethetnek:

Ha Fedorovot visszahelyezik Ukrajna védelmi miniszteri posztjára, akkor Zelenszkij akár le is mondhat. Vagy egy ideiglenes kormányra, vagy választásokra számítok, (...) de én inkább a puccsra hajlok

– állítja a képviselőnő.

Azt is hozzátette, hogy meglátása szerint Zelenszkij népszerűsége rohamosan csökken Ukrajnában, ez pedig az elnök politikai pályájának végét is elhozhatja. Szerinte a védelmi miniszter elbocsátáshoz hasonló elhibázott döntései miatt „már senki nem veszi komolyan”. Több szakértő is úgy véli, hogy a fiatal és tehetségesnek tartott Fedorov könnyedén elnöki ambíciókat is dédelgethet, ami váltáshoz vezethet az államfői pozícióban.

Még több Globál

Aggódhat Moszkva az új ukrán főparancsnok miatt, hihetetlen, milyen célpontot talált magának Kijev -Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Itt lehet a fordulópont: Moszkva szerint lendületben az orosz hadsereg

Kongatják a vészharangot: sosem látott veszélyben vannak a legbefolyásosabbak – Kilőtt a fenyegetések száma

Anna Szkorohod visszatérő szereplő az orosz médiában, mivel hangos kritikusa Zelenszkijnek, már többször is az ukrán elnök bukásáról beszélt. A neve egy súlyos korrupciós botránnyal kapcsolatban is előkerült, ezzel kapcsolatban egyelőre nincsenek fejlemények. Az orosz propagandaoldalak is rendszeresen az ukrán vezetés közelgő bukásáról írnak, gyakorta a lehetséges utódot is tudni vélik, korábban az egykori ukrán főparancsnokot, Valerij Zaluzsijt nevezték meg.

Kapcsolódó cikkünk

Aggódhat Moszkva az új ukrán főparancsnok miatt, hihetetlen, milyen célpontot talált magának Kijev -Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Címlapkép forrása: Murat Gok/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Lefejezte Zelenszkij a hadsereget, elsötétült a Krím – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Itt a döntés: máris eltörölte az áfát a Tisza-kormány egy fontos terméknél!
Aggódhat Moszkva az új ukrán főparancsnok miatt, hihetetlen, milyen célpontot talált magának Kijev -Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility